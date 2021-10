Trung Quốc lần đầu huấn luyện quân y cho chiến dịch đổ bộ

Từ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết, ít nhất đã có 300 cán bộ quân y sĩ, của quân đội Trung Quốc (PLA), tham gia huấn luyện tác chiến và thực hành cứu hộ trên biển. Khác với các hoạt động quân y, cứu hộ trên đất liền, việc sơ cứu và xử lý vết thương cho binh lính trên biển là rất khó khăn. Thậm chí, những y sĩ và bác sĩ này phải làm quen với việc say sóng. Quá trình huấn luyện được diễn ra khá sát với thực tế, khi điều kiện sóng biển ngoài tự nhiên cao tới 2 mét và cứu thương phải hoạt động trong môi trường tối đen như mực. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng thông tin, PLA đang tiến hành huấn luyện cứu thương đổ bộ, để mô phỏng cho một cuộc tấn công chiếm đảo, có thể sẽ xảy ra trong tương lai không xa. Trước đó, quân đội Trung Quốc chưa từng có kinh nghiệm tác chiến đổ bộ, một vài cuộc đổ bộ của lực lượng PLA trong quá khứ, đã kết thúc một cách thảm hại khi toàn bộ lực lượng tiên phong bị bao vây, tiêu diệt. Ngoài việc tiến hành huấn luyện tác chiến đổ bộ, PLA cũng phát triển một thiết bị liên lạc điện tử sử dụng trí thông minh nhân tạo. Thiết bị này sẽ cho phép y sĩ quyết định cứu chữa cho ai trước trên chiến trường, và giúp binh lính tìm được bác sĩ quân y gần mình nhất. Theo thông tin được Tạp chí Quân y của Quân khu Đông Nam Trung Quốc phát hành, thời gian đầu khi diễn ra diễn tập, phần lớn các quân y sĩ tham gia đều không thể hoàn thành bài kiểm tra, họ thậm chí còn say sóng, không thể đứng vững. Tuy nhiên mọi vấn đề chỉ được giải quyết sau 3 ngày, tới ngày thứ tư, thời gian "trễ" khi lính quân y phải chống chọi với môi trường - thay vì cứu chữa cho nạn nhân - giảm từ 1/3 xuống còn 1/10 toàn thời gian khám chữa bệnh và sơ cứu. Giới phân tích đánh giá rằng, quân đội Trung Quốc dù có trang thiết bị hiện đại, lực lượng đông đảo và trình độ cao, nhưng trên thực tế lại rất thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là tác chiến quy mô lớn, hiệp đồng binh chủng. Một nghiên cứu trước đó được PLA thực hiện đã chỉ ra rằng, quân y sĩ của lực lượng này không sẵn sàng chiến đấu, họ chỉ quen làm việc trong trạm xá, nơi có đầy đủ thiết bị và không bị áp lực tâm lý quá lớn. Trong trường hợp thực chiến, các trạm phẫu trung đoàn hay sư đoàn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng quá tải, buộc các nhân viên y tế phải lựa chọn cứu ai, từ bỏ ai. Điều này có thể gây ra tác động tâm lý to lớn, cho những người lính bác sĩ chưa có kinh nghiệm chiến trường. Trong thời gian sắp tới, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ tổ chức những cuộc diễn tập đổ bộ dài ngày quy mô lớn, để kiểm tra khả năng tác chiến, cũng như hiệp đồng binh chủng toàn lực lượng, và cũng là cơ hội, để PLA tìm ra những điểm yếu còn tồn đọng trong lực lượng này. Nguồn ảnh: Sina. Dù có tàu sân bay nhưng Trung Quốc cũng không có kinh nghiệm thực chiến với thứ vũ khí đắt đỏ, đầy uy lực này. Nguồn: CCTV.



Từ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết, ít nhất đã có 300 cán bộ quân y sĩ, của quân đội Trung Quốc (PLA), tham gia huấn luyện tác chiến và thực hành cứu hộ trên biển. Khác với các hoạt động quân y, cứu hộ trên đất liền, việc sơ cứu và xử lý vết thương cho binh lính trên biển là rất khó khăn. Thậm chí, những y sĩ và bác sĩ này phải làm quen với việc say sóng. Quá trình huấn luyện được diễn ra khá sát với thực tế, khi điều kiện sóng biển ngoài tự nhiên cao tới 2 mét và cứu thương phải hoạt động trong môi trường tối đen như mực. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng thông tin, PLA đang tiến hành huấn luyện cứu thương đổ bộ, để mô phỏng cho một cuộc tấn công chiếm đảo, có thể sẽ xảy ra trong tương lai không xa. Trước đó, quân đội Trung Quốc chưa từng có kinh nghiệm tác chiến đổ bộ , một vài cuộc đổ bộ của lực lượng PLA trong quá khứ, đã kết thúc một cách thảm hại khi toàn bộ lực lượng tiên phong bị bao vây, tiêu diệt. Ngoài việc tiến hành huấn luyện tác chiến đổ bộ, PLA cũng phát triển một thiết bị liên lạc điện tử sử dụng trí thông minh nhân tạo. Thiết bị này sẽ cho phép y sĩ quyết định cứu chữa cho ai trước trên chiến trường, và giúp binh lính tìm được bác sĩ quân y gần mình nhất. Theo thông tin được Tạp chí Quân y của Quân khu Đông Nam Trung Quốc phát hành, thời gian đầu khi diễn ra diễn tập, phần lớn các quân y sĩ tham gia đều không thể hoàn thành bài kiểm tra, họ thậm chí còn say sóng, không thể đứng vững. Tuy nhiên mọi vấn đề chỉ được giải quyết sau 3 ngày, tới ngày thứ tư, thời gian "trễ" khi lính quân y phải chống chọi với môi trường - thay vì cứu chữa cho nạn nhân - giảm từ 1/3 xuống còn 1/10 toàn thời gian khám chữa bệnh và sơ cứu. Giới phân tích đánh giá rằng, quân đội Trung Quốc dù có trang thiết bị hiện đại, lực lượng đông đảo và trình độ cao, nhưng trên thực tế lại rất thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là tác chiến quy mô lớn, hiệp đồng binh chủng. Một nghiên cứu trước đó được PLA thực hiện đã chỉ ra rằng, quân y sĩ của lực lượng này không sẵn sàng chiến đấu, họ chỉ quen làm việc trong trạm xá, nơi có đầy đủ thiết bị và không bị áp lực tâm lý quá lớn. Trong trường hợp thực chiến, các trạm phẫu trung đoàn hay sư đoàn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng quá tải, buộc các nhân viên y tế phải lựa chọn cứu ai, từ bỏ ai. Điều này có thể gây ra tác động tâm lý to lớn, cho những người lính bác sĩ chưa có kinh nghiệm chiến trường. Trong thời gian sắp tới, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ tổ chức những cuộc diễn tập đổ bộ dài ngày quy mô lớn, để kiểm tra khả năng tác chiến, cũng như hiệp đồng binh chủng toàn lực lượng, và cũng là cơ hội, để PLA tìm ra những điểm yếu còn tồn đọng trong lực lượng này. Nguồn ảnh: Sina. Dù có tàu sân bay nhưng Trung Quốc cũng không có kinh nghiệm thực chiến với thứ vũ khí đắt đỏ, đầy uy lực này. Nguồn: CCTV.