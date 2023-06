Trực thăng vũ trang mới là vũ khí mạnh và nguy hiểm nhất của Nga

Bộ Quốc phòng Anh thông báo trên Twitter rằng, số lần xuất kích của lực lượng không quân chiến thuật Nga đã tăng lên trong hai tuần qua, đặc biệt là ở miền nam Ukraine. Không quân Nga (VKS) đã cố gắng hỗ trợ lực lượng chiến đấu mặt đất bằng các cuộc không kích. Ảnh: Twitter. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận định rằng, mặc dù số lần xuất kích của không quân Nga tăng lên, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ đầu của cuộc xung đột. Đặc biệt trong giai đoạn từ giữa năm 2022 đến tháng 2/2023, lực lượng Không quân Nga ít khi hỗ trợ lực lượng chiến đấu mặt đất. Ảnh: Pinterest. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Ukraine bắt đầu phản công, nhưng phía Ukraine chưa thừa nhận; đã có nhiều thông tin cho thấy, Không quân Nga đã tăng cường xuất kích tấn công tại các khu vực chiến tuyến, Ảnh: OC. Vào đêm 8/6, sau khi quân đội Ukraine chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên, quân đội Nga đã tổ chức một cuộc phản công ban đêm. Không quân Nga đã tích cực hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng chiến đấu mặt đất, tiêu diệt nhiều xe tăng, xe bọc thép của Quân đội Ukraine; trong đó có cả xe tăng Leopard-2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Ảnh: Pinterest. Hiện tại năng lực phòng không dã chiến của Quân đội Ukraine rất hạn chế, chủ yếu là các loại tên lửa phòng không vác vai (MANPAD); còn các hệ thống phòng không như S-300 hay Buk đã hết đạn, hoặc bị UAV tự sát của Nga tích cực tìm diệt. Trong khi đó, các hệ thống phòng không phương Tây viện trợ số lượng rất hạn chế. Ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế đó là Không quân Nga thiếu năng lực "Chế áp phòng không đối phương (SEAD)”; họ gần như bất lực trước mạng lưới phòng không Ukraine trong suốt cuộc chiến. Chỉ trong giai đoạn gần đây, khi các loại tên lửa phòng không có nguồn gốc Liên Xô của Ukraine hết đạn tên lửa, Không quân Nga mới có cơ hội xuất kích nhiều hơn. Ảnh: Pinterest. Bên cạnh đó, Nga thiếu các loại vũ khí dẫn đường chính xác, chủ yếu sử dụng bom thường và tên lửa không điều khiển tấn công mặt đất (nhất là giai đoạn đầu); do vậy hiệu quả các hoạt động tấn công có hạn, thậm chí bị xem là lãng phí. Ảnh: Pinterest. Ví dụ loại tên lửa không đối đất không điều khiển 130mm, thường được không quân Nga sử dụng, có tầm bắn tối đa 4 km, chỉ bằng một nửa tầm bắn của tên lửa "Zuni" cùng loại, do Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ảnh: OC. Ví dụ nữa là máy bay chiến đấu Su-34, Su-30SM và thậm chí là cả Su-35, đều là chiến đấu cơ thế hệ 4+ của Nga, nhưng được sử dụng để ném bom thường không điều khiển, thả bom theo kiểu bổ nhào; nên dễ biến thành mục tiêu cho MANPAD của Ukraine. Ảnh: BI. Strelkov, một nhà phân tích quân sự nổi tiếng của Nga, cũng chỉ trích Không quân Nga, cho rằng quân đội Nga không nên đưa lực lượng tấn công vào các khu vực phòng ngự vững chắc của Quân đội Ukraine, mà kéo quân Ukraine ra chiến đấu ngoài công sự; đó là thời cơ để pháo binh và không quân Nga phối hợp tấn công sát thương quân đội Ukraine được nhiều nhất. Ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, trực thăng vũ trang của quân đội Nga đã gây ra không ít thiệt hại cho quân đội Ukraine, trong số xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley mà Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của quân đội Ukraine bị tiêu diệt, do chính những chiếc trực thăng Ka-52 Alligator của Nga. Ảnh: OC. Hiện quân đội Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh ác liệt tại khu vực Zaporozhye, trong đó Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Quân đội Ukraine được phía Nga công bố rộng rãi là đã mất nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và Bradley. Ảnh: OC. Lữ đoàn 47 được trang bị các phương tiện chiến đấu bộ binh có nguồn gốc phương Tây. Sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân Nga, họ đụng độ với Sư đoàn 42 của Quân đội Nga gần Tokmak. Ảnh: Pinterest. Được biết Sư đoàn 42 là lực lượng chính của Tập đoàn quân 58 của Quân đội Nga, là lực lượng chủ yếu đảm nhiệm phòng ngự trên hướng Zaporozhye. Trước đó Lữ đoàn 47 thề sẽ quét sạch Sư đoàn 42 và đánh thiệt hại nặng Tập đoàn quân 58. Ảnh: Pinterest. Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Nga đã triển khai lực lượng trực thăng hùng hậu ở Berdyansk, bao gồm nhiều trực thăng chiến đấu Ka-52 Alligator và Mi-35 Super Hind, cũng như trực thăng vận tải Mi-8. Ảnh: Pinterest. Những đơn vị trực thăng Nga triển khai tại đây có thể hỗ trợ Tập đoàn quân 58 trên hướng Great Novosir ở phía đông, tấn công Tokmak ở phía tây. Đe dọa nghiêm trọng Quân đội Ukraine tấn công. Ảnh: Pinterest. Để chế áp số trực thăng vũ trang của quân đội Nga, trong bối cảnh lực lượng phòng không dã chiến của quân đội Ukraine đang bị thiếu hụt nghiêm trọng; nhiều khả năng Quân đội Ukraine sẽ sử dụng tên lửa hành trình "Storm Shadow" của Anh viện trợ để tấn công sân bay này, nhằm loại bỏ đơn vị trực thăng Nga, nhằm thực hiện một động thái lớn vào một thời điểm quan trọng. Ảnh: Pinterest. Trực thăng vũ trang Ka-52 của Nga tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép Ukraine trên hướng Zaporozhye vào rạng sáng 8/6. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga.

