Trực thăng UH-60M rơi khiến tướng Đài Loan thiệt mạng: Trung Quốc nói gì?

Vụ tai nạn trực thăng UH-60M Black Hawk vừa xảy ra hôm 2/1 ở Đài Bắc, Đài Loan đã cướp đi sinh mạng của 8 người trên máy bay. Năm người còn lại, trong đó có một phóng viên đã may mắn thoát nạn. Nguồn ảnh: QQ. Nhân vật cao cấp nhất của Quân đội Đài Loan thiệt mạng trong vụ việc là tướng Thẩm Nhất Minh, tham mưu trưởng quân đội Đài Loan - người chịu trách nhiệm chính trong việc phòng thủ Đài Loan trước các mối hiểm hoạ xâm lược từ nước ngoài. Nguồn ảnh: QQ. Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, trực thăng UH-60M Đài Loan đã đi vào vùng nhiễu động không khí và bị mất lực nâng sau đó đâm xuống một sườn núi. Nguồn ảnh: QQ. Sau khi tiếp đất, trực thăng Black Hawk tiếp tục bị nảy lên và lộn vòng nhiều lần. Những người may mắn sống sót sau đó đã kêu cứu thông qua đường dây điện thoại cứu hộ khẩn cấp của Đài Loan. Nguồn ảnh: QQ. Tướng Thẩm Nhất Minh cũng là người có quân hàm cao nhất trong Quân đội Đài Loan từng thiệt mạng khi thực thi nhiệm vụ. Quân đội Đài Loan quyết định treo cờ rủ ba ngày từ ngày 2 tới ngày 4/1 để tưởng nhớ vị tướng này. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Đài Loan gặp tai nạn với trực thăng Black Hawk. Trong vòng 5 năm qua, tổng cộng đã có 10 chiếc Black Hawk rơi khắp thế giới, trong đó riêng Đài Loan, đây là lần thứ hai. Nguồn ảnh: QQ. Trước đó vào ngày 5/2/2018, một trực thăng Black Hawk của Đài Loan đã rơi sau khi vừa cất cánh chỉ được ba phút. Toàn bộ 6 người trên trực thăng khi đó bao gồm Bộ trưởng Bộ nội vụ Đài Loan đã thiệt mạng. Nguồn ảnh: QQ. Vụ tai nạn trong quá khứ được xác định nguyên nhân là do nhiễu động không khí và phi công không tuân thủ nguyên tắc an toàn cơ bản. Trong vụ việc vừa xảy ra ngày hôm qua, vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tai nạn. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ.

