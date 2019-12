Liên tiếp nhận 4 siêu trực thăng chiến đấu Nga, quân đội Serbia "vớ bẫm"

Nga vừa chuyển giao cho Serbia một lô trực thăng bao gồm 9 chiếc, trong đó có bốn chiếc trực thăng tấn công Mi-35M cùng với năm chiếc trực thăng vận tải Mi-17V5. Nguồn ảnh: Livejour. Phiên bản trực thăng tấn công Mi-35M hiện được coi là một trong những loại trực thăng tấn công tốt nhất của Nga hiện tại, được nước này phát triển từ dòng Mi-24 huyền thoại trước đây. Nguồn ảnh: Livejour. Mi-35M bắt đầu được sản xuất và xuất khẩu ra thế giới từ năm 2005. Loại trực thăng tấn công này hiện đang phục vụ với số lượng khác lớn trong biên chế nhiều quốc gia bao gồm Azerbaijan, Brazil, Iraq hay Venezuela. Nguồn ảnh: Livejour. Về cơ bản, trực thăng tấn công Mi-35M được tối ưu hoá khả năng đối đầu và tiêu diệt thiết giáp mặt đất của đối phương. Tuy nhiên loại trực thăng này cũng có khả năng đối đầu và bắn hạ cả các UAV hoặc nhiều loại mục tiêu bay chậm khác. Nguồn ảnh: Livejour. Hệ thống điện tử hiện đại của Mi-35M cho phép nó hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và hoạt động bất kể ngày đêm. Loại trực thăng này có phần cánh quạt đuôi hình chữ X cực kỳ nổi bật, khác hoàn toàn so với phiên bản Mi-28 trước kia. Nguồn ảnh: Livejour. Cánh quạt đuôi hình chữ X cho phép Mi-35M có kiểu dáng khí động học tốt hơn. Ngược lại, so với phiên bản gốc Mi-28 lại có phần nhẹ hơn nhưng bù lại, nó lại chắc chắn hơn do sử dụng vật liệu tiên tiến. Nguồn ảnh: Livejour. Hai cánh treo vũ khí của Mi-35M cho phép nó mang theo tối đa 2,4 tấn vũ trang các loại. Ngoài ra, loại trực thăng này cũng có kèm tính năng chở quân, cho phép chở theo được tối đa tám lính với đầy đủ vũ trang. Nguồn ảnh: Livejour. Các loại vũ khí hiện đại được trang bị theo trực thăng Mi-35M bao gồm tên lửa chống tăng Ataka-V, tên lửa không đối không Igla-V hay tên lửa Shturm-V. Tổng cộng trực thăng có 8 giá treo vũ khí. Nguồn ảnh: Livejour. Giống như nhiều phiên bản trực thăng vũ trang xuất khẩu thành công khác, Mi-35 hiện đã có tới năm phiên bản, trong đó phiên bản M1, M2, M3, M4 được tối ưu hoá theo nhiều hướng khác nhau, phiên bản Mi-35MS lại được tối ưu hoá để làm nhiệm vụ chỉ huy. Nguồn ảnh: Livejour. Điểm yếu nhất của Mi-35M có lẽ nằm ở tốc độ của nó. Tối đa tốc độ của loại trực thăng này chỉ có 310 km/h, trần bay của Mi-35M cũng chỉ tối đa 5,7 km - khá kém so với nhiều loại trực thăng tấn công khác cùng thời. Nguồn ảnh: Livejour. Mời độc giả xem Video: Trực thăng Mi-24 thể hiện khả năng tác chiến của mình.

