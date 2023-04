Trinh sát Nga và Ukraine: "Một chín một mười"?

Một đội trinh sát của lực lượng đặc biệt Ukraine tiến vào rừng, nhiệm vụ của họ hôm nay là thâm nhập vào phía sau chiến tuyến của quân đội Nga và tiến hành các hoạt động tập kích, phục kích, bắn tỉa. Nhưng khi tốp trinh sát này còn chưa tiến thêm được mấy bước, bên tai đột nhiên vang lên dày đặc tiếng súng... Theo tờ “Bình luận quân sự” của Nga, mới đây tại khu rừng ở vùng Kupyansk, một đơn vị trinh sát luồn sâu gồm 4 thành viên Sư đoàn X của quân đội Nga, đã tấn công áp đảo một đội trinh sát xâm nhập của quân đội Ukraine. Theo các thông tin, lúc đó hai toán trinh sát bất ngờ gặp nhau trong rừng, hai bên gần như phát hiện ra nhau ngay lập tức và cuộc “tao ngộ chiến (gặp nhau bất ngờ và chiến đấu ngay mà không có thời gian chuẩn bị)” diễn ra. Hai bên lợi dụng địa hình địa vật tại chỗ và đấu súng ác liệt. Khả năng thiện xạ của lính trinh sát Nga tỏ ra vượt trội hơn. Màn đấu súng tỏ ra khá chóng vánh khi phía Nga chiếm hoàn toàn lợi thế bất ngờ, trinh sát Ukraine dù trang bị tốt nhưng do bị bất lợi về yếu tố thời điểm, không thể phản công thành công. Đây chỉ là một trận đánh nhỏ trên chiến trường của cuộc xung đột ác liệt Nga-Ukraine đang diễn ra; nhưng nó cũng là hình ảnh thu nhỏ của các cuộc “tao ngộ chiến” bi thảm giữa quân đội Nga và Ukraine ngày nay. Kể từ khi tiền tuyến Nga-Ukraine bước vào thế cầm cự giữa hai bên và chuyển sang hình thức chiến đấu chủ yếu là các cuộc tấn công bằng pháo binh, thì việc thu thập và trinh sát nắm tình hình địch trở nên rất quan trọng. Vì lý do này, cả Quân đội Nga và Ukraine đều đã điều một số lượng lớn các đội trinh sát, bí mật luồn sâu vào khu vực của đối phương để thu thập thông tin tình báo; kịp thời báo cho lực lượng pháo binh, không quân tấn công. Chỉ tính riêng quân đội Nga đã xây dựng 4 lữ đoàn lực lượng trinh sát đặc biệt. Quân đội Ukraine cũng không kém cạnh, khi đã đưa một số lượng lớn các binh sĩ có kinh nghiệm, tổ chức thành các đội trinh sát; những người này thậm chí đã được NATO đào tạo trong một thời gian dài. Các lực lượng đặc biệt này được phân tán trên chiến tuyến dài 1.500 km và tiến hành xâm nhập và trinh sát trên khu vực có chiều sâu chiến thuật cách mặt trận của họ từ 20 km đến 30 km; có nhiệm vụ nắm bắt cách triển khai quân, vị trí trận địa pháo binh của đối phương, hệ thống công sự, trận địa, kho tàng v.v. Chính vì vậy, các khu vực tiếp xúc này đã trở thành một trong những nơi đối đầu căng thẳng nhất giữa hai bên; các cuộc đấu súng tầm gần trong rừng gần như diễn ra hàng ngày và điều này thực sự đã mang đến một số căng thẳng cho cả quân đội Nga và Ukraine. Ví dụ, một toán trinh sát luồn sâu của quân đội Nga, đã phát hiện ra một đội trinh sát luồn sâu của quân đội Ukraine trong rừng khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Các binh sĩ của đội Ukraine đã không còn sức chống cự và bị quân Nga loại khỏi vòng chiến đấu trong thời gian ngắn. Chiến lợi phẩm mà quân Nga thu được là các máy liên lạc mật mã do người Mỹ cung cấp, giúp người Nga nắm được bí mật các tần số của những máy liên lạc này, để các lực lượng tác chiến điện tử của họ kịp thời phát hiện vị trí các toán trinh sát Ukraine thâm nhập vào chiến tuyến Nga, từ đó tổ chức lực lượng bao vây, tiêu diệt. Trong cuộc phản công mùa thu năm ngoái, quân đội Nga ở Izyum đã phải triệt thoái khỏi thành phố, và thành tích của các toán trinh sát luồn sâu của quân đội Ukraine tại thành phố này cũng được ghi nhận. Vào thời điểm đó, nhiều nhóm trinh sát của quân đội Ukraine đã xâm nhập vào giữa khu vực Izyum và Kreminna. Với nhiệm vụ trinh sát nắm việc triển khai lực lượng Nga tại đây, ngoài ra toán trinh sát của Ukraine còn thực hiện phục kích các đơn vị Nga đi lẻ, thực hiện nhiều hoạt động phá hoại. Thậm chí cho nổ tung một số phương tiện của Nga; gây lo ngại lớn cho quân Nga tại đây. Những cuộc chạm trán tay đôi của hai lực lượng trinh sát có vẻ “thú vị” giống như trên phim ảnh; nhưng thực tế đây là một chiến thuật “trinh sát cổ điển”, mà cả Nga và Ukraine đều phải áp dụng. Lý do là cả hai bên đều thiếu phương tiện khí tài trinh sát hiện đại và thiết bị trinh sát công nghệ cao. Nếu cả Nga và Ukraine có đủ UAV giám sát và thiết lập hệ thống tác chiến điện tử, bằng những hệ thống trinh sát trên không hoàn chỉnh, thì họ có thể giảm bớt các lực lượng trinh sát bằng người, vốn dĩ rất nguy hiểm. Vì những người lính trinh sát luồn sâu vào mặt trận của đối phương, có thể xác định “một đi sẽ không trở về”. Xe tăng và xe bọc thép BMP-3 của Nga tấn công quân Nga ở khu rừng phía nam thị trấn Kremennaya, tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine.

