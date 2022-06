Quân đội Ukraine phục kích và phản ứng của lực lượng đặc nhiệm Nga

Với việc xung đột Nga-Ukraine bước vào “hiệp hai”, Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công ác liệt vào thành phố Sieverodonetsk và uy hiếp thành phố Lisichansk. Đây là hai thành phố ở bắc Donbass, ngăn cách nhau bởi sông Bắc Donets. Quân đội Ukraine tiến hành chiến thuật phục kích quen thuộc vào lực lượng thiết giáp Nga đang hành quân; nhưng lính đặc nhiệm Nga nhanh chóng hỗ trợ và mở cuộc phản công bằng súng phóng lựu RPG (B41) và súng tiểu liên. Không khó để nhận thấy rằng, hiện tại Quân đội Ukraine dường như biết rằng việc giữ Donbass là rất khó khăn, nên họ tiếp tục chọn chiến thuật phục kích, hòng "quấy rối" quân Nga; thay vì đối đầu trực tiếp trên chiến trường. Tuy nhiên sau một số thiệt hại, Quân đội Nga đã cảnh giác hơn và Quân đội Ukraine không ngờ lực lượng đặc nhiệm Nga yểm trợ đến nhanh như vậy; nhiều nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết, Quân đội Ukraine đã bị quét sạch ngay tại chỗ, khi chưa kịp phản ứng. Về vấn đề này, giới quân sự bên ngoài tin rằng, đây mới là Quân đội Nga thực sự, và đây là chiến lược và chiến thuật mà Nga nên có. Đánh giá khách quan, do NATO viện trợ cho Ukraine một số lượng lớn tên lửa chống tăng hiện đại, nên trong những ngày đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, bộ đội thiết giáp Nga đã nhiều lần bị tổn thất nặng nề do sử dụng tên lửa chống tăng của Quân đội Ukraine. Sau thời gian đầu có phần chủ quan và khinh địch, Quân đội Nga hiện tại đã khá quen thuộc với các phương thức tấn công của Ukraine, và về cơ bản, họ sẽ không mắc sai lầm lớn nào như trước đó; dẫn đến lượng xe tăng và cơ giới bị Ukraine phá hủy, giảm rõ rệt. Vừa qua lực lượng Không quân Nga đã trực tiếp tấn công phá hủy các vũ khí của NATO vừa vận chuyển đến khu vực Donetsk, bằng vũ khí dẫn đường chính xác; dẫn đến công tác bảo đảm hậu cần của Quân đội Ukraine tại Donbass gặp nhiều khó khăn. Trong những ngày qua, Quân đội Nga đã áp dụng các hoạt động tác chiến cường độ cao, thông qua các đòn đánh tầm xa và các phương thức tác chiến khác, đã liên tục tấn công vào các mục tiêu quan trọng của Quân đội Ukraine ở nhiều nơi, kể cả sở chỉ huy, kho đạn, khu vực bố trí quân. Còn Quân đội Ukraine trong những ngày qua, đang cố gắng cầm cự ở thành phố Severodonetsk, chống lại đợt tấn công tổng lực của Nga. Quân Nga thay vì ào ạt tấn công, đã tiến hành pháo kích tới mức Quân đội Ukraine không thể chịu nhiệt. Ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết: "Chúng tôi đã kiểm soát 1/3 thành phố Severodonetsk". Hiện giao tranh đang diễn ra dữ dội trong thành phố, nhưng thừa nhận lực lượng Nga không tiến nhanh như mong đợi. Trong khi đó, ông Oleksandr Stryuk, người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, hiện quân Nga đã kiểm soát một nửa Severodonetsk. "Thành phố đã bị chia đôi, nhưng quân đội Ukraine vẫn đang cầm cự. Nó vẫn thuộc kiểm soát của Ukraine", ông Oleksandr cho biết thêm. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, giao tranh ở Severodonetsk là một cuộc chạy đua với thời gian của Nga. Thành phố này có vai trò quan trọng trong nỗ lực của Moskva, nhằm nhanh chóng hoàn tất kiểm soát vùng công nghiệp Donbass ở miền đông Ukraine, trước khi các vũ khí hạng nặng của phương Tây, đến được với lực lượng Ukraine ở tiền tuyến. Ukraine cho biết, Nga đã phá hủy tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng của Severodonetsk bằng các cuộc pháo kích không ngừng, cùng các cuộc tấn công gây thương vong lớn trên mặt đất. Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Gaidai cho biết, Nga đang tiến sâu vào trung tâm thành phố, nhưng với tốc độ chậm. Ông Gaidai cho biết lực lượng Ukraine phòng thủ trong thành phố khó có khả năng bị bao vây, bởi họ có thể rút qua sông Bắc Donets để đến Lysychansk, thành phố nằm bên kia sông, đối diện với Severodonetsk. Những nơi khác trên chiến trường Donbass không có những thay đổi lớn. Ở phía đông, Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tìm cách tấn công các khu vực dọc theo mặt trận chính, đồng thời dồn lực vào thành phố Solviansk. Ở khu vực phía nam Ukraine, trong những ngày gần đây, Quân đội Ukraine tuyên bố đẩy lùi lực lượng Nga trên bờ sông Inhulets, dọc ranh giới của tỉnh Kherson mà Moskva kiểm soát. Bộ chỉ huy chiến dịch miền nam của quân đội Ukraine cho biết, giao tranh và pháo kích vẫn tiếp tục ở khu vực Kherson; nhiều cư dân phải sống trong cảnh thiếu điện nước, viện trợ nhân đạo và thuốc men. Oleh Zhdanov, nhà phân tích quân sự Ukraine, cho biết cuộc tiến công của Nga ở Severodonetsk và Lysychansk là một phần trong đà tấn công tổng lực mà Moskva phát động gần đây. Ông cho biết, cường độ giao tranh và các cuộc tiến công của Nga những ngày qua đã khiến Ukraine bất ngờ. Bộ Quốc phòng Anh hôm nay đánh giá, Nga "đạt thành công cục bộ" trong chiến dịch tại miền đông Ukraine; song cho rằng, "điều này buộc lực lượng Nga phải chấp nhận rủi ro ở những nơi khác trên vùng họ kiểm soát". Về viện trợ vũ khí từ phương Tây, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30/5 tuyên bố, Mỹ không có kế hoạch gửi các hệ thống pháo phản lực tầm xa tới Ukraine, do lo ngại chúng có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga, làm leo thang căng thẳng.

