Triều Tiên tập trận với bệ phóng tên lửa "siêu lớn", răn đe đối thủ

Theo truyền thông nhà nước, lực lượng không quân Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công vào các tiền đồn của kẻ thù, nhằm thể hiện khả năng chiến đấu của họ ngay trong những hoàn cảnh chiến tranh bất ngờ. Ảnh: News Directory. Cuộc tập trận này là một trong nhiều hoạt động quân sự do Triều Tiên tổ chức trong tháng qua, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này. Cuộc tập trận bao gồm các màn trình diễn của lực lượng pháo binh, pháo tên lửa, xe tăng và trực thăng tấn công. Ảnh: NK News. Tất cả các cuộc tập trận này đều được tổ chức để đáp trả cuộc diễn tập Freedom Shield kéo dài 11 ngày của Mỹ và Hàn Quốc, mô phỏng một cuộc không kích hàng loạt vào Triều Tiên. Ảnh: The Korea Herald. Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un đã quan sát các cuộc tập trận mới nhất cũng như những lần trước, ông ca ngợi lực lượng không quân và nhấn mạnh rằng họ đã được huấn luyện rõ ràng “không chỉ về mặt tư tưởng và chính trị mà còn về quân sự, kỹ thuật và thể chất”. Ảnh: Asharq Al-Awsat. Ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “áp dụng các phương pháp huấn luyện khoa học và thực tế” để “đạt được hiệu quả chiến đấu tối đa trên chiến trường theo yêu cầu của chiến tranh hiện đại”. Cùng đi với ông Kim còn có Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Pak Jong Chon, Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun Nam và Tổng Tham mưu trưởng Ri Yong Gil.Triều Tiên cũng đã tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo trùng vào thời điểm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh về “thúc đẩy dân chủ”, sau những lời kêu gọi của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hồi đầu tháng nhằm "mở rộng các giá trị phổ quát về tự do và nhân quyền" và mang lại “tự do” cho Triều Tiên. Cùng với lực lượng không quân, Quân đội Nhân dân Triều Tiên còn duy trì lực lượng đặc biệt có quy mô lớn nhất thế giới, với quân số ước tính từ 180.000 đến 200.000 nhân viên. Các đơn vị này đã nhiều lần được nhìn thấy tiến hành các cuộc tấn công trên không, bao gồm cả việc sử dụng máy bay có hai tầng cánh được tối ưu hóa để tránh bị radar và hồng ngoại phát hiện. Trong khi đó, lính dù chính quy của Triều Tiên được triển khai từ các máy bay lớn hơn và có tầm bay xa hơn như máy bay vận tải Il-76, như đã thấy trong các cuộc tập trận mới nhất. Triều Tiên đã đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện các lực lượng vũ trang của mình trong nhiều thập kỷ, các đơn vị tinh nhuệ như lính dù và lực lượng đặc biệt đã được trang bị các thiết bị ngày càng tinh vi, từ đồng phục hiện đại hơn đến kính nhìn đêm. Các thiết bị chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hoàn toàn mới cũng đã được sử dụng. Với tình huống xảy ra một cuộc tấn công từ trên không của kẻ thù, vào ngày 6/3, lực lượng mặt đất Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tấn công mô phỏng bằng trực thăng vào các tiền đồn của đối phương, họ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và sử dụng vũ khí hạng nặng cầm tay bao gồm cả bệ phóng tên lửa để tấn công. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, Chủ tịch Kim “đã tìm hiểu chi tiết về cơ sở vật chất và sân tập trong căn cứ”, đồng thời “đã nhận được báo cáo về chương trình diễn tập thực tế của các đơn vị vào ngày hôm đó, trước khi chỉ đạo cuộc tập trận”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên vào thời điểm đó nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang cần duy trì cảnh giác để thích ứng với mọi “khía cạnh thay đổi và phát triển của chiến tranh hiện đại”.

