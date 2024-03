Siêu bom Nga “thổi bay” nhiều xe tăng và hàng chục binh sĩ Ukraine

Theo NetEase, báo cáo mới nhất về tình hình chiến trường Ukraine cho biết, Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực Grevorono vùng Belgorod, tuy nhiên cuộc tấn công này đã bị máy bay ném bom của Không quân Nga chặn đứng. Ảnh: Coercion Code. Theo thông tin của Quân đội Nga, phía Ukraine mất 5 xe tăng, một số xe bọc thép và khoảng 70 binh sĩ. Các nhà quan sát NATO nhận thấy rằng, Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật tác chiến trên chiến trường và đã đạt được những hiệu quả nhất định. Ảnh: Defense Express. Chiến thuật mới chủ yếu dựa vào máy bay ném bom chiến thuật Su-34 và bom trên không khổng lồ được trang bị thiết bị lượn và bộ phận định vị. Trong số đó, thứ đáng sợ nhất đối với binh lính Ukraine chính là bom tấn công chính xác FAB-1500-M54. Ảnh: The War Zone. Các nhà phân tích tin rằng, có thể một quả bom tấn công chính xác FAB-1500-M54 là thủ phạm đã gây ra những tổn thất cho lực lượng Ukraine trên hướng mặt trận Belgorod, sau trận đánh vừa rồi. Ảnh: Bulgarian Military. Đây là quả bom lượn lớn nhất với sức nổ mạnh nhất từng được Nga triển khai trên chiến trường. Trước đó, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 14 máy bay ném bom chiến thuật Su-34 của Nga, nhưng lại thiếu bằng chứng chứng minh và chưa được Quân đội Nga xác nhận. Ảnh: RUSI. Hiện nay, sự kết hợp tấn công giữa máy bay ném bom chiến thuật Su-34 của Không quân Nga và bom lượn chính xác FAB-1500-M54, được đánh giá là rất hiệu quả. Theo CNN, tình báo Mỹ cho biết, Quân đội Nga bắt đầu sử dụng bom lượn FAB-1500 cực mạnh tấn công các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine, vũ khí này đã làm thay đổi cán cân lực lượng ở tiền tuyến và gây thiệt hại, thương vong nặng nề cho các lực lượng Ukraine. Truyền thông Mỹ đưa tin, bom lượn FAB-1500 thực chất là một quả bom nặng 1,5 tấn được trang bị thêm bộ điều chỉnh, gần một nửa trọng lượng của nó là chất nổ mạnh. Máy bay ném bom Nga có thể thả bom từ khoảng cách 70 km, vượt xa tầm bắn của nhiều hệ thống phòng không Ukraine. Những người lính Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến đã mô tả nỗi sợ hãi của họ trước bom FAB-1500, khi được truyền thông Mỹ phỏng vấn. Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ động đường không số 46 của Quân đội Ukraine nói với CNN rằng: “Trước đây, chúng tôi chỉ phải chịu hỏa lực của pháo binh. Giờ đây, người Nga bắt đầu sử dụng các khí tài của không quân, đặc biệt là bom lượn FAB-1500. Quả bom này gây ra thương tích rất nặng, ngay cả khi bạn sống sót, bạn sẽ rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý”. Điều này gây áp lực rất lớn cho tinh thần của những người lính Ukraine. Không phải tất cả những người lính đều có thể chịu đựng được áp lực như vậy. Mặc dù những binh sĩ này ít nhiều đã quen với bom trên không FAB-500, nhưng bom FAB- 1500 thực sự là quá sức chịu đựng của họ. So với loại đạn pháo được tiêu thụ nhiều nhất trên chiến trường kể từ khi xung đột bắt đầu (đạn pháo 122mm và 152mm), thì tỷ lệ sử dụng bom trên không của Không quân Nga là không cao. Kho vũ khí của Nga có một số lượng lớn bom cỡ lớn, nhưng những quả bom sắt khổng lồ truyền thống này có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bệ máy bay khi được sử dụng để ném từ trên không. Để đạt được hiệu quả cao hơn, Quân đội Nga đã phát triển các bộ phận bay và định vị, sau khi chuyển đổi kỹ thuật, bom trên không nặng 500kg và 1.500kg không chỉ tăng tầm bắn mà còn chuyển đổi thành đạn tấn công chính xác. Đó chính là cơn ác mộng của những người lính Ukraine chiến đấu tại tiền tuyến.

