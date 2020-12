Triều Tiên làm gì để hiện đại hóa lực lượng không quân "tối cổ"?

Do điều kiện khó khăn về kinh tế, Triều Tiên có thể ưu tiên ngân sách để phát triển và hoàn thiện hệ thống tên lửa phòng không như KN-06 hoặc thậm chí mua hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến của Nga, để có thể tiết kiệm chi phí hơn so với việc mua máy bay chiến đấu mới. Nếu Triều Tiên tìm cách mua máy bay chiến đấu rẻ hơn, để thay thế máy bay chiến đấu MiG-23 và MiG-21 đã quá cũ nát của họ, thì MiG-29 hoặc MiG-29M cải tiến và tiên tiến hơn của Nga, cũng như J-10 và JF-17 của Trung Quốc có lẽ là lựa chọn tốt. Trung Quốc hiện đang sản xuất J-10C với tốc độ nhanh hơn và dự kiến sẽ loại bỏ dần số J-10A và J-10B cũ của họ, mặc dù những máy bay chiến đấu này mới chỉ được đưa vào sử dụng trong 10-15 năm. Những máy bay J-10 đã qua sử dụng này, có thể được bán cho Triều Tiên với giá rất rẻ; thậm chí có thể được cung cấp cho Triều Tiên dưới dạng viện trợ quân sự. Tiêm kích giá rẻ JF-17 Block2 tích hợp nhiều công nghệ tương tự như J-10B nhưng trọng lượng nhẹ hơn, vận hành rẻ hơn và ít phải bảo dưỡng hơn. Kế nhiệm của nó là JF-17Block 3, được trang bị radar mảng pha và nhiều loại vũ khí tiên tiến hơn; đây là những mẫu máy bay rất hấp dẫn, để Không quân Triều Tiên lựa chọn hiện đại hóa. Nếu Triều Tiên tìm cách có được máy bay chiến đấu cao cấp hơn, dù số lượng ít, thì sẽ có rất nhiều máy bay chiến đấu của Nga để Triều Tiên lựa chọn. Nếu lựa chọn máy bay chiến đấu cao cấp của Trung Quốc, J-10C là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất mà Trung Quốc có thể xuất khẩu. Các báo cáo tình báo của Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên trước đó đã bày tỏ ý định mua máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ 4++ Su-35 của Nga, để sử dụng chống lại các máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ và F-15K cũng như F-35A của Hàn Quốc. Su-35 là máy bay chiến đấu mạnh nhất hiện nay của Nga, mặc dù số lượng Triều Tiên mua có thể bị hạn chế do giá thành cao. Nhưng ít nhất đối với Triều Tiên, việc mua một phi đội Su-35 là điều họ vẫn có thể cố được. Một phương án khả thi khác là Triều Tiên mua tiêm kích Su-57, đây là loại chiến đấu cơ tàng hình và được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2019, nhưng vẫn chưa biên chế vào Không quân Nga. Mặc dù chi phí cao, nhưng vẫn có thể xảy ra. Ngoài máy bay chiến đấu, Triều Tiên cũng có thể tìm kiếm máy bay cường kích hiện đại để thay thế máy bay ném bom Il-28 và máy bay cường kích MiG-19 của nước này. Triều Tiên có thể chọn mua cường kích Su-24M từ Nga, loại máy bay này đã dần được Nga loại biên và Triều Tiên có thể mua nó với giá rẻ hơn. Triều Tiên cũng có thể chọn mua tiêm kích bom JH-7 đã qua sử dụng của Trung Quốc. Cả Su-24 và JH-7 đều có thể sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, và hiệu quả chiến đấu của chúng vượt xa Il-28. Ngoài ra, Triều Tiên còn có một lựa chọn khác, đó là tiêm kích-bom Su-34. Su-34 hiện được coi là một trong những máy bay cường kích tiên tiến nhất thế giới, Su-34 có thể sử dụng tên lửa không đối đất và chống hạm tiên tiến, giúp Không quân Triều Tiên có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nhật Bản, đảo Guam và tấn công tàu chiến của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên Triều Tiên cũng có thể không mua máy bay tấn công chuyên dụng và thay vào đó là mua nhiều máy bay chiến đấu đa năng hơn, chẳng hạn như Su-57 hoặc J-10C, những loại máy bay này có thể chiến đấu cả trên không và trên biển.Quân đội Triều Tiên đã sở hữu khả năng răn đe hiệu quả. Các tên lửa đạn đạo tiên tiến của nước này như KN-23, có thời gian phóng ngắn và khả năng cơ động mạnh, có thể tấn công các mục tiêu như sân bay và hệ thống phòng không của Hàn Quốc; đây là vũ khí tấn công không đối xứng để làm suy yếu sức mạnh không quân của Hàn Quốc và Mỹ. Nếu một cuộc chiến nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, các căn cứ không quân của Mỹ và đồng minh trên bán đảo Triều Tiên và phần lớn của Nhật Bản có thể sẽ bị tê liệt do các cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên. Cùng với mạng lưới phòng không hùng hậu của Triều Tiên, nó có thể ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công bằng không quân của Mỹ và đồng minh. Lực lượng máy bay chiến đấu của Triều Tiên có thể đã lạc hậu, nhưng chúng có thể được bù đắp bằng tên lửa đạn đạo, tàu ngầm tấn công và thậm chí cả hệ thống pháo hạng nặng, có thể đe dọa các sân bay trên khắp Hàn Quốc, biến những loại máy bay đắt tiền như F-15K và F-35A của Mỹ và Hàn Quốc trở thành sắt vụn. Cách tiếp cận này sẽ giúp Triều Tiên có thêm đầu tư vào việc hiện đại hóa kinh tế và cải thiện hiệu suất của các loại vũ khí sản xuất trong nước, đồng thời nó cũng sẽ bù đắp cho sự yếu kém về chất lượng vũ khí với các nước láng giềng. Video CHDCND Triều Tiên đã thay đổi thế nào dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong Un - Nguồn: VTV24

