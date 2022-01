Triều Tiên bất ngờ công bố hình ảnh thử nghiệm tên lửa đạn đạo

Triều Tiên vừa bất ngờ công bố những hình ảnh mới nhất về vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được nước này thực hiện hôm 18/1 vừa rồi. Vụ thử nghiệm khiến nhiều quốc gia phương Tây tỏ ra bối rối, khi rất khó nắm bắt được các bằng chứng về quỹ đạo bay, cũng như địa điểm phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Những hình ảnh về cuộc thử nghiệm được phía Triều Tiên công bố cho thấy, tên lửa đã tấn công chính xác mục tiêu là một hòn đảo hoang, ngoài khơi vùng biển nước này. Tờ Sina của Trung Quốc cho biết, đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn đời mới, có tên mã KN-24, do Triều Tiên tự nghiên cứu và phát triển. Trước đó vào hôm 14/1, Triều Tiên cũng phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn có cơ cấu phóng di động trên mặt đất, cả hai cuộc thử nghiệm đều được cho là thành công rực rỡ. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên - giống như mọi loại tên lửa đạn đạo khác phổ biến trên thế giới hiện nay, đều có khả năng triển khai nhanh chóng. Đặc điểm của những tên lửa đạn đạo này đó là chúng có khả năng bay với tốc độ tối đa rất lớn, khiến đối phương không kịp trở tay, rất khó đánh chặn. Tuy nhiên, do tốc độ bay quá lớn, tên lửa đạn đạo cũng có nhược điểm đó là khả năng tấn công mục tiêu chính xác không cao, dễ bay chệch đường, gần như không thể tấn công các loại mục tiêu di động. Tuy nhiên, chi phí sản xuất và quan trọng nhất là công nghệ của tên lửa đạn đạo, lại có phần dễ tiếp cận hơn so với các loại tên lửa hành trình. Ở thời điểm hiện tại, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có phần đã dịu bớt, một phần lớn là do cả thế giới đang bị thu hút sự chú ý vào căng thẳng giữa Nga và Ukraine ở châu Âu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng điểm nóng Triều Tiên vẫn có thể căng thẳng trở lại bất cứ lúc nào, nhất là sau những vụ thử tên lửa của quốc gia này. Tính tới thời điểm hiện tại, Triều Tiên đã hai lần thực hiện phóng thử tên lửa trong năm 2022 này - thế giới mới chỉ bước sang năm mới chưa đầy một tháng. Nguồn ảnh: KCNA.

