Trận không chiến có hiệu suất diệt địch cao nhất lịch sử nhân loại

Vào lúc 7:10 sáng (theo giờ Israel), 16 máy bay chiến đấu huấn luyện Fouga Magister của Không quân Israel (IAF), đã cất cánh và tiến hành nghi binh, khi sử dụng các đường bay và tần số vô tuyến thông thường; khiến các đài radar của khối Ả Rập, thấy giống như cuộc tuần tra bình thường của Israel. Lúc 7:15 sáng, 183 máy bay chiến đấu khác, tức là gần như toàn bộ số máy bay chiến đấu của Israel đã đồng loạt cất cánh từ tất cả các sân bay và bay qua phía tây hướng biển Địa Trung Hải, trước khi hạ độ cao xuống thấp sát mặt đất; khiến radar của khối Ả Rập mất dấu tiêm kích Israel trên màn hình. Điều quan trọng là việc này cũng không có gì mới, vì trong suốt hai năm, radar của Ai Cập, Syria và Jordan đã liên tục theo dõi máy bay chiến đấu Israel mỗi sáng (mặc dù chưa bao giờ Israel cho cất cánh nhiều máy bay như vậy), trên cùng đường bay này; sau đó biến mất khỏi sự theo dõi của radar, trước khi chúng trở về căn cứ. Nhưng sáng hôm đó, thay vì trở về nhà như cũ, phi đội Israel gồm các máy bay chiến đấu phản lực Mirage và Super Mystere do Pháp sản xuất, đã quay về hướng Nam, hướng về phía Ai Cập; tất cả bay trong điều kiện im lặng vô tuyến nghiêm ngặt và chỉ cách mặt biển 60 feet. Đó là ngày 5/6/1967, ngày bùng nổ cuộc “Chiến tranh Sáu ngày”. Trước đó Trung Đông đã âm ỉ mâu thuẫn giữa Israel và các nước láng giềng. Lúc này, Israel đang ở trong thế “Tứ bề thọ địch”, bị bao vây bởi khối Ả Rập; vì vậy Israel đã hạ quyết tâm tấn công trước. Khi đó Không quân Israel chỉ có 200 máy bay, gần như tất cả là chiến đấu cơ của Pháp (Mỹ đã không bán máy bay cho Israel cho đến năm 1968), chống lại 600 máy bay của khối Ả Rập, bao gồm nhiều máy bay chiến đấu MiG và 30 máy bay ném bom Tu-16, do Liên Xô cung cấp. Chiến dịch Moked là cuộc tấn công phủ đầu, nhằm tiêu diệt lực lượng không quân Ả Rập trên mặt đất. Kế hoạch đã được xây dựng và tập luyện trong vài năm; phi công của IAF đã thực hiện các bài bay phá hủy các sân bay mô hình của Ai Cập, trên sa mạc Negev; trong khi tình báo Israel thu thập thông tin về bố trí và hệ thống phòng thủ của Ai Cập. Các đài radar của Jordan, đã phát hiện trước số lượng bất thường, của máy bay Israel trên không vào ngày hôm đó, đã gửi một cảnh báo mã hóa cho người Ai Cập. Nhưng hôm trước, Ai Cập đã đổi mã mà không thèm thông báo cho Jordan biết. Thay vì tấn công vào lúc bình minh, IAF quyết định đợi vài giờ cho đến 07 giờ 45 (08 giờ 45 theo giờ Ai Cập). Vào lúc này, sương mù buổi sáng trên Đồng bằng sông Nile đã tan và các đội tuần tra bình minh của Ai Cập đã trở về căn cứ. Khi các phi công Ai Cập đang ăn sáng, nhiều phi công và thợ kỹ thuật mặt đất đang trên đường đi làm, thì toàn bộ số máy bay chiến đấu của Israel đã chiếm độ cao, khi tiếp cận các mục tiêu. Mười sân bay của Ai Cập, nơi máy bay chiến đấu đậu ngay ngắn thành hàng, gần như hoàn toàn không bị cản trở bởi máy bay đánh chặn và phòng không mặt đất của Ai Cập. Chiến thuật của Israel, đầu tiên là tập trung tấn công phá hủy các đường băng, khiến máy bay không thể cất cánh; tiếp theo là số máy bay ném bom Tu-16 và cuối cùng là số máy bay còn lại. Israel cũng lần đầu sử dụng bom phá bê tông. Đây là loại vũ khí phá hủy đường băng chuyên dụng đầu tiên, được dựa trên thiết kế của Pháp; những quả bom được hãm lại bằng dù, sau đó một động cơ tên lửa, giúp lao chúng xuống đường băng, tạo ra một miệng hố rất lớn, khiến máy bay Ai Cập không thể cất cánh. Đợt không kích đầu tiên của IAF kéo dài 80 phút. Sau đó có một thời gian nghỉ ngắn chỉ trong mười phút. Tiếp tục làn sóng tấn công thứ hai nhằm vào 14 sân bay. Phía Ai Cập cho rằng, Israel đã sở hữu một số lượng máy bay chiến đấu khổng lồ, nhưng thực tế là không đúng. Sự thật là các đơn vị bảo đảm kỹ thuật mặt đất của Israel, đã thực hành việc tái nạp vũ khí và tiếp nhiên liệu cho các máy bay trở về, chỉ trong vòng chưa đầy 8 phút; điều này cho phép máy bay tấn công của đợt đầu tiên, xuất kích ngay trong đợt thứ hai. Sau 170 phút, tức là chỉ chưa đầy ba giờ, Ai Cập đã bị phá hủy 293 trong số gần 500 máy bay, bao gồm tất cả các máy bay ném bom Tu-16 và Il-28, những vũ khí đe dọa trực tiếp các thành phố của Israel, cùng 185 máy bay chiến đấu MiG. Phía Israel thiệt hại 19 máy bay, hầu hết là do hỏa lực mặt đất. Ngày khải hoàn của Không quân Israel vẫn chưa kết thúc, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 5/6, IAF chuyển cuộc tấn công sang các lực lượng không quân Ả Rập khác. Các sân bay của Syria và Jordan cũng bị tiến công; căn cứ không quân H3 của Iraq cũng chung số phận. Syria mất 2/3 lực lượng không quân, với 50 máy bay bị phá hủy trên mặt đất, trong khi Jordan mất toàn bộ 28 máy bay. Vào cuối cuộc chiến năm 1967, tổng cộng khối Ả Rập đã thiệt hại 450 máy bay, so với 46 của Israel. Sau khi đánh quỵ toàn bộ lực lượng không quân của khối Ả rập hùng mạnh; lúc này các lực lượng trên bộ cũng đồng loạt tiến công trên ba mặt trận; mặt trận thứ nhất chiếm bán đảo Sinai của Ai Cập, mặt trận thứ hai chiếm cao nguyên Golan của Syria; mặt trận thứ ba chiếm khu vực Bờ Tây và Dải Gaza. Trên cả ba mặt trận, không quân IAF tung hoành, chi viện hỏa lực cho lực lượng tiến công mặt đất, nhanh chóng giành thắng lợi và không gặp bất cứ sự kháng cự nào, của không quân khối Ả Rập Chiến dich Moked thành công nhờ sự chuẩn bị tỉ mỉ và thời gian thực hiện chính xác đến từng giây. Chiến dịch Moked của Israel đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho các cuộc không kích phủ đầu, nhằm tiêu diệt không quân đối phương và được đánh giá một trong những chiến dịch trên không xuất sắc nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, chiến thắng của Israel cũng phải nhờ có sự “giúp đỡ” của người Ả Rập, đó là sự bất cẩn, chủ quan, lơ là mất cảnh giác; cũng như tinh thần chiến đấu bạc nhược, trình độ khai thác và sử dụng vũ khí hiện đại hạn chế. Và cũng phải nói là, có một chút “may mắn” với Không quân Israel, trong chiến dịch Moked. Nguồn ảnh: Warhistory. Trận chiến Yom Kippur - nơi quân đội Israel một mình chống đỡ cả liên minh Ả-rập.



