Chiến trường khốc liệt nhất ở Ukraine hiện nay là mặt trận Sieverodonetsk; Sieverodonetsk là thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Luhansk của Ukraine. Sau khi xung đột nổ ra ở miền đông Ukraine vào năm 2014, Quân đội Ukraine đã đưa vũ khí hạng nặng, để kiểm soát khu vực này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, 93% khu vực Luhansk đã được giải phóng. Nếu giành được thành công Sieverodonetsk, đồng nghĩa với việc toàn bộ lãnh thổ Luhansk về cơ bản đã được giải phóng. Do đó, Sieverodonetsk đã trở thành khu vực tranh chấp ác liệt nhất, giữa quân Nga và Ukraine. Về phía Nga, lực lượng tấn công trực diện được triển khai ở Sieverodonetsk là Sư đoàn 127 thuộc Quân khu phía Đông. Để đạt được khả năng chiến đấu toàn diện, Sư đoàn đã được tăng cường thêm một trung đoàn bộ binh cơ giới. Ngoài ra, các Lữ đoàn 2, 4 và 7 của nước cộng hòa tự xưng Luhansk, cũng được triển khai trên hướng tấn công này. Tại khu vực Bospana, nằm chắn ngang trên hướng tấn công phía nam vào Sieverodonetsk, có gần 8 lữ đoàn tác chiến hỗn hợp của Nga, được điều chỉnh từ nguyên bản "Sư đoàn Berlin" và hiện đang là một trong những con át chủ bài chính của Quân đội Nga. Trang bị của các lữ đoàn trên của Nga, chủ yếu là xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 và xe chiến đấu bộ binh BMP-3, được trang bị đặc biệt cho chiến tranh mặt đất quy mô lớn. Ngoài ra, lực lượng của Nga bao vây Sieverodonetsk còn có Lữ đoàn 336 thuộc Hạm đội Baltic của Nga, Lữ đoàn 40 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương và Lữ đoàn 6 Luhansk đã được triển khai gần Bospana. Theo ước tính, có khoảng 50.000 quân Nga ở hai bên vòng vây Sieverodonetsk. Theo phía Nga, 50.000 quân đã tạo thành một vòng tròn bán vây hình chữ L, và 16.000 quân Ukraine đang ở trong vòng vây. 16.000 quân Ukraine chủ yếu là Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24, Lữ đoàn Phòng vệ số 109 và Lữ đoàn Phòng vệ số 111. Trong số đó, Lữ đoàn cơ giới độc lập 24, từng được đánh giá là "Lữ đoàn đầu tiên về sức mạnh chiến đấu của Quân đội Ukraine" và được mệnh danh là "Lá chắn Bospana". Nhưng trước sự tấn công quyết liệt, bất ngờ, quân Nga đã xé toang tuyến phòng thủ Donbass và đập tan "Lá chắn Bospana", buộc Lữ đoàn cơ giới độc lập 24 phải rút về phòng thủ tuyến hai. 16.000 quân Ukraine phòng thủ tại Sieverodonetsk rõ ràng không phải là đối thủ của quân Nga. Khi tình hình nguy cấp, Kiev đã đưa tiếp bảy lữ đoàn đến tiếp viện; lực lượng tăng viện đầu tiên là Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn không quân 79, Lữ đoàn không quân 95, Lữ đoàn bộ binh sơn cước 128 và Lữ đoàn 4 Vệ binh quốc gia. Lực lượng tăng viện thứ hai là Lữ đoàn đổ bộ đường không 80 và Lữ đoàn cơ giới 58. Hiện tại, phần lớn quân tiếp viện đã tới khu vực Sieverodonetsk, tổng sức mạnh của Quân đội Ukraine tại khu vực này đã tăng lên 50.000 quân, ngang bằng với Quân đội Nga. Mặc dù Quân đội Ukraine đã tăng cường lực lượng phòng ngự tại Sieverodonetsk, bằng cách tăng cường thêm quân; nhưng cần hiểu rằng, 7 lữ đoàn trên, trước đó được triển khai để ngăn chặn tập đoàn quân xe tăng của quân Nga, đang tiến về phía nam. Với việc rút 7 lữ đoàn đến tăng viện cho Sieverodonetsk, thì các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine tại các khu vực Izyum, Krishna và Luborg sẽ bị rỗng; đến lúc Sieverodonetsk bị thất thủ, những nơi này sẽ rơi vào vòng vây thứ hai của Quân đội Nga. Sau năm 2014, Quân đội Ukraine đã xây dựng các công sự của họ ở Sieverodonetsk và đà tiến công của Nga được cho là sẽ không được thuận lợi. Để tăng cường tấn công các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine tại Sieverodonetsk, Quân đội Nga đã điều thêm 15 trực thăng để tăng cường sức sức mạnh. Tờ Sohu của Trung Quốc dự báo, Sieverodonetsk là nơi mà các cuộc giao tranh trên đường phố giữa Quân đội Nga và Ukraine chắc chắn sẽ nổ ra. Theo thông tin từ báo chí Nga, Quân đội Nga đã chuyển xe chiến đấu hỗ trợ tăng (BMPT) "Kẻ hủy diệt" và các loại pháo cao xạ tham gia trận chiến. Hiện quân Ukraina bị bao vây tại Sieverodonetsk cũng biết, tình hình của họ không mấy khả quan. Để củng cố thế trận phòng ngự, quân Ukraina đã xây dựng một số lượng lớn công sự, nhằm ngăn chặn bước tiến của xe tăng Nga; đồng thời dựa vào các chiến hào này, để tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào Nga. Điều khó khăn cho Ukraine là trên địa hình đồng bằng, việc xây dựng công sự phòng ngự rất khó khăn; và chắc chắn quân Nga hiển nhiên sẽ không để Quân đội Ukraine dễ thành công như vậy, khi quân Nga có lợi thế về không quân và pháo binh. Để đối phó với chiến thuật phòng thủ chiến hào do phía Ukraine bố trí, Quân đội Nga đã trực tiếp sử dụng UAV + pháo binh tiến hành các cuộc bắn phá; trong đó UAV bay liên tục trên khu vực mục tiêu, để trinh sát và sửa bắn trực tiếp cho pháo binh Nga, đảm bảo mức chính xác rất cao. Qua các bức ảnh công khai cho thấy, mặc dù Quân đội Ukraine đã xây dựng một số lượng lớn các công trình phòng thủ tại Sieverodonetsk, nhưng mức độ kiên cố vẫn còn kém xa so với những đường hầm tại Nhà máy thép Azovstal. Những đường hào của Quân đội Ukraine được đào rất nông, không có mái che kiên cố và có thể dễ dàng quan sát bằng UAV từ trên cao. Với hình ảnh rõ ràng và vị trí chính xác như vậy, thì pháo binh Nga có thể gây ra thiệt hại lớn cho lực lượng phòng thủ Ukraine. Theo một chỉ huy Quân đội Ukraine ra hàng cho biết, pháo binh Nga đã bắn phá ác liệt, phá hủy nhiều cơ sở quân sự bị chiếm đóng tại Sieverodonetsk, và trung đội của anh ta chỉ còn lại 5 người, tức tỷ lệ sống sót là 1/6. Trong những ngày tới, chiến trường Sieverodonetsk chắc chắn vẫn diễn ra ác liệt.

