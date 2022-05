Thay đổi chiến thuật, pháo binh Nga đè bẹp các ổ đề kháng Ukraine

Tại vùng phụ cận thành phố Severodonetsk, thuộc vùng Luhansk, Quân đội Ukraine đã phát hiện một đoàn xe vận tải của Nga. Đạn pháo dẫn đường chính xác của Ukraine, đã phá hủy đoàn xe từ một khoảng cách xa, và có những tiếng nổ liên tục tại hiện trường; có vẻ đây là một đoàn xe vận chuyển đạn dược của quân Nga. Tướng Mark Hertling, cựu Tư lệnh Quân đội Mỹ ở châu Âu cho biết: Ukraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công hủy diệt vào đoàn xe hậu cần, để ngăn chặn Nga tiếp viện cho quân đội của họ. Trong khi đó, Quân đội Nga trên tiền tuyến cũng đang thay đổi chiến thuật, khi dường như họ đã từ bỏ chiến thuật tấn công dồn dập của bộ đội xe tăng, để hạn chế tổn thất như giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tại chiến trường Bắc Donetsk, Quân đội Ukraine đã triển khai một số lượng lớn tên lửa chống tăng như tên lửa Javelin của Mỹ, NLAW của Anh và tên lửa do chính Ukraine sản xuất…. Do vậy, các cuộc tấn công với tốc độ cao của xe tăng Nga, dễ dàng lọt vào bẫy tử thần của Quân đội Ukraine. Thay vào đó, Quân đội Nga bắt đầu sử dụng pháo binh làm vũ khí chính và thực hiện chiến thuật pháo kích để dọn sạch chiến trường. Theo thông tin, đã có khoảng 1.000 pháo phản lực phóng loạt và pháo xe kéo, tự hành của Nga, được sử dụng tại mặt trận Ukraine. Quân Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng kéo dài hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần. Các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và bom dẫn đường chính xác có giá thành đắt đỏ và số lượng hạn chế, thì các loại đạn pháo, Quân đội Nga dư thừa. Thống đốc khu vực Luhansk của Ukraine Sergei Heyday cho biết: Người Nga đang pháo kích rất mạnh vào Severodonetsk; 70% các tòa nhà cao tầng đã bị phá hủy hoặc hư hại, và tất cả các tháp điện thoại di động và truyền hình tại đây đều bị phá hủy. Chiến thuật sử dụng pháo binh này của quân Nga, đã thực sự gây nhiều khó khăn cho Quân đội Ukraine. Điều mà Quân đội Ukraine thực sự thích nhất, đó là lính tăng Nga, liều lĩnh lao thẳng xe vào các cứ điểm phòng ngự của Quân đội Ukraine. Một điều quan trọng nữa, đó là Quân đội Nga là bên tấn công, nên họ phải lựa chọn tiến về phía trước theo các trục đường. Điều này đồng nghĩa với việc Quân đội Ukraine có thể bí mật phục kích một cách tương đối dễ dàng và dù chỉ gài một vài quả mìn, cũng có thể gây ra những tổn thất nhất định cho Quân đội Nga. Ngay cả khi Quân đội Ukraine không biết sự di chuyển của Quân đội Nga, điều đó cũng không thành vấn đề; miễn là các đội cơ động diệt tăng của Quân đội Ukraine, bố trí ở gần đường là được. Lý do là bởi lãnh thổ Ukraine, có quá ít trục đường để di chuyển, nên Quân đội Nga không có lựa chọn nào khác, là phải chọn các trục đường để tiến quân, vì xung quanh đều là bùn lầy, xe cơ giới không thể di chuyển. Trên thực tế, Quân đội Ukraine không thể đánh theo kiểu “đôi công” với các lực lượng tấn công của Quân đội Nga. Về cơ bản, họ chỉ dựa vào công sự và các cuộc tấn công phục kích, gây tổn thất cho Quân đội Nga; Do vậy, việc quân Nga tập trung sử dụng pháo binh, bắn phá càn quét, chiến thuật này đã gây thiệt hại lớn cho Quân đội Ukraine; khiến Quân đội Ukraine không thể áp sát, phục kích tiêu diệt được Quân đội Nga bằn những vũ khí có tầm bắn chỉ dưới 2km. Khu vực phòng ngự nào của Ukraine, nếu quân Nga không “rang” được bằng pháo binh trong vài tiếng, thì “chiên” vài ngày, chỗ nào kiên cố nữa, thì pháo binh “chiên” vài tuần; thực hiện làm “mềm” chiến trường theo đúng nghĩa, khiến Quân đội Ukraine phòng ngự chiến hào, không thể chịu đựng nổi. Với việc sử dụng pháo binh bắn phá từ xa, do đó việc phát huy tên lửa chống tăng đánh tầm gần của Quân đội Ukraine, hiêu quả ngày càng giảm sút; giờ họ chỉ còn chủ yếu dựa vào pháo binh, để bắn đạn pháo dẫn đường chính xác, tấn công các mục tiêu của Nga ở khoảng cách xa. Theo tướng Mỹ Mark Hertling, đối với Quân đội Ukraine hiện nay, chìa khóa của giai đoạn này, là duy trì được các tuyến hậu cần hạng nhẹ, sử dụng các vũ khí mới đơn giản, chống lại pháo binh Nga; triệt để áp dụng chiến thuật “bắn và chạy”. Hiện tại có thể khẳng định, Quân đội Nga không thể đánh bại Ukraine trong một sớm một chiều và họ đang thay đổi chiến thuật, từ “đánh chớp nhoáng” theo kiểu chiến tranh cơ giới, sang “đánh chắc, tiến chắc”; sự thay đổi này rõ ràng đang gây khó khăn cho Quân đội Ukraine. Quân đội Nga cũng chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến kéo dài với Ukraine và cả với NATO. Quân đội Nga thậm chí đã bắt đầu xây dựng các vị trí phòng ngự kiên cố, trên các mặt trận Kherson, Zaporozhye và Luhansk. Chiến thuật của Quân đội Nga hiện nay tại Ukraine không có gì gọi là phức tạp, đó là sử dụng chiến thuật cổ điển, dựa vào sức mạnh pháo binh có từ hơn 100 năm trước, bằng cách băm nát trận địa phòng ngự của đối phương. Sau khi pháo binh làm mềm chiến trường, cùng với đó là bộ binh từ từ tiến lên, “nén dần” không gian hoạt động của đối phương. Nếu đối phương tiếp viện quy mô lớn, thì tiến hành bao vây, để tiêu diệt quân tiếp viện. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine hiện nay cũng đang vây chặt hướng Izyum do Quân đội Nga chiếm đóng và thực hiện tấn công theo kiểu “diện viện”, cắt đứt nguồn lực từ tuyến sau; nhưng Quân đội Ukraine đã mất đi lợi thế không quân, nên khó có thể thực hiện. Bây giờ, điều chính yếu là xem khoản viện trợ quân sự trị giá 40 tỷ USD mới được chính phủ Mỹ phê duyệt, sẽ giúp ích gì cho Ukraine. Liệu sẽ có một số lượng lớn vũ khí chống lại pháo binh Nga, chẳng hạn như tên lửa chiến thuật, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái vũ trang lớn. Khi đó có thể cục diện chiến trường sẽ chuyển sang hướng khác.

