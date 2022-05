Thành phố Severodonetsk liệu có biến thành Mariupol thứ hai?

Sau khi bước sang tháng 5, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine về cơ bản không có tiến triển gì lớn. Nhưng trong vài ngày qua, tổng quan chiến trường Ukraine đã đột ngột thay đổi, và Quân đội Nga bắt đầu có những bước đột phá trên nhiều mặt trận. Trước tiên là Tiểu đoàn Azov và các lực lượng vũ trang khác còn lại trong Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã chính thức tuyên bố hạ vũ khí và đầu hàng vô điều kiện. Trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 16/5 đến ngày 20/5, tổng cộng đã có 2.439 quân nhân Ukraine ra hàng. Ngày mà Tiểu đoàn Azov tuyên bố đầu hàng, cũng là ngày có tổn thất nặng nề nhất kể từ khi Quân đội Ukraine bắt đầu cuộc chiến, một lữ đoàn cơ giới của Quân đội Ukraine tại Zaporozhye đã tiến hành một cuộc phản công, nhưng đã bị quân Nga tiêu diệt phần lớn lực lượng, 100% xe tăng bị quân Nga phá hủy. Đồng thời các cuộc tấn công tầm xa do Quân đội Nga tiến hành, vào nhiều căn cứ huấn luyện, doanh trại và kho tàng của Quân đội Ukraine; tiêu diệt thêm từ 500-600 quân, phá hủy một số lượng lớn vật chất và trang thiết bị. Theo tính toán, Quân đội Ukraine bị tổn thất gần một lữ đoàn trong một ngày. Sau khi cuộc vây hãm của quân Nga tại Mariupol kết thúc, thì một tin xấu lại đến với Quân đội Ukraine, khi tình hình ở thành phố Severodonetsk có nguy cơ biến thành một Mariupol thứ hai cho quân đội Ukraine. Theo thông tin của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, vào thời điểm hiện tại, có khoảng 2.000 quân nhân Ukraine tại khu vực Severodonetsk bị phong tỏa và chỉ còn vài ngày nữa là có thể rút khỏi khu vực này, cho đến khi hoàn toàn bị bao vây bởi quân Nga. Trước đó vài ngày, lực lượng xung kích thuộc nhóm phòng tuyến phía bắc của Quân đội Nga, đã đến đường cao tốc phía tây thành phố Lisichansk, cắt đứt hoàn toàn đường cao tốc cuối cùng, nối liền nhóm thành phố Severodonetsk với phía tây của hậu phương Ukraine. Theo thông tin mới nhất, hướng phía Tây của Severodonetsk đã bị Quân đội Nga phong tỏa hoàn toàn, cây cầu bắc qua sông Seversky Donets đã bị phá hủy. Điều này làm phức tạp đáng kể quá trình rút quân Ukraine khỏi Severodonetsk; như vậy một vòng vây khác của “Mariupol mới” được hình thành. Tiếp đó một đơn vị khác của Quân đội Nga, đã tiến vào khu vực đô thị phía bắc của Severodonetsk và bắt đầu tấn công các điểm chốt giữ vòng ngoài của Quân đội Ukraine bên ngoài thành phố; bây giờ có vẻ như trọng tâm của giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự đặc biệt của Quân đội Nga sẽ nằm ở đây. Đánh giá việc triển khai Quân đội Ukraine, có thể được xác định bằng thông tin từ nguồn tình báo mở gần đây; số lượng quân chính quy của Ukraine tại Severodonetsk bao gồm ít nhất một lữ đoàn xe tăng, một lữ đoàn bộ binh cơ giới và tàn dư của một số binh lính khác đã được bố trí trước đó, với tổng số khoảng 8.000 người; Theo thông tin của Bộ Nội vụ Nga đối với khu vực Luhansk, hiện vẫn do Ukraine kiểm soát, các lực lượng vũ trang của Quân đội Ukraine, Vệ binh Quốc gia Ukraine, Tiểu đoàn Phòng thủ Nội địa và các lực lượng vũ trang khác trong nhóm thành phố kết nối Severodonetsk-Lisichansk có khoảng 16.000 quân. Việc bao vây một nhóm quân Ukraine đông đảo như vậy, quả thực là một đòn giáng mạnh vào Ukraine; xét cho cùng, sau ba đợt tổng động viên, thực tế quân số Quân đội Ukraine khá đông đảo, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với Quân đội Nga đang tham chiến tại Ukraine hiện nay. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu và trang bị của các đơn vị Ukraine mới thành lập rất hạn chế, không giống như hai lữ đoàn đang bị bao vây tại Severodonetsk, họ là quân thường trực chiến đấu tại Donbas từ rất lâu; một khi mất đi, sẽ là tổn thất vĩnh viễn và không thể bù đắp được. Ukraine vừa trải qua cú sốc lớn, khi hơn 8.000 quân Ukraine và Tiểu đoàn Azov cũng như hàng nghìn binh sĩ thiện chiến nhất, bị bắt và tiêu diệt trong trận thất thủ ở Mariupol; điều này đã khiến tinh thần của Ukraine bị tổn hại nghiêm trọng. Mặc dù diện tích của thành phố Severodonetsk lớn hơn Mariupol, và quân bị bao vây cũng nhiều hơn Mariupol, nhưng khó khăn trong việc tấn công thành phố đối với Quân đội Nga sẽ giảm bớt; Lý do là quân Ukraina đang phòng thủ tại Severodonetsk không phải là những đơn vị tinh nhuệ nhất và không có tinh thần chiến đấu đến cùng như Tiểu đoàn Azov. Cộng với sau gần 3 tháng chiến đấu, những lực lượng tại Severodonetsk cũng bị tổn thất khá nhiều, một số lớn trang bị đã bị phá hủy và không có khả năng khắc phục. Mặt khác, quân số và vũ khí mà Quân đội Nga có thể tập trung theo hướng này cũng tăng lên đáng kể để tạo ưu thế về lực lượng tấn công. Theo thông tin mới nhất từ phía Ukraine, Quân đội Nga đã đưa Sư đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 2 mang tên Tamanskaya đến bao vây Severodonetsk. Cùng với đó, Nga cũng đưa nhiều vũ khí hiện đại đến Severodonetsk, trong đó có xe chiến đấu hỗ trợ tăng (BMPT) “Kẻ hủy diệt” và nhiều loại pháo phòng không tự hành, được cải tiến đặc biệt để chiến đấu trên đường phố; đây là những kinh nghiệm của Nga khi chiến đấu ở chiến trường Syria. Theo thông tin tình báo của Ukraine, lực lượng Quân đội Nga tập trung chuẩn bị tấn công Severodonetsk có hai sư đoàn và hai lữ đoàn độc lập, một sư đoàn làm lực lượng dự bị chiến dịch; ngoài ra còn có các lực lượng dân quân thân Nga tham chiến. Nên biết là trong cuộc tấn công và phong tỏa thành phố Mariupol trước đây, chủ lực của Quân đội Nga chỉ có Lữ đoàn bộ binh hải quân (không có xe tăng), 1-2 trung đoàn bộ binh cơ giới và một số các đơn vị dân quân và lực lượng đặc nhiệm Chechnya. Tất nhiên, cụm phòng thủ thành phố Severodonetsk dù sao cũng là một thành phố pháo đài, nơi Quân đội Ukraine đã hoạt động 8 năm (trục Severodonetsk-Slavyansk-Kramartosk); nhiều công trình phòng thủ kiên cố đã được xây dựng. Tuy quân Nga tại Severodonetsk được chuẩn bị đầy đủ hơn và Quân đội Ukraine phòng ngự yếu hơn; nhưng muốn chiếm “thành phố pháo đài” với hơn 10.000 quân đồn trú này, thì việc hoàn thành việc bao vây chỉ là bước đầu tiên dẫn đến thành công. Nếu quân Nga giành được quyền kiểm soát Severodonetsk, thì toàn bộ lãnh thổ tỉnh Luhansk về cơ bản thuộc quyền kiểm soát của Quân đội Nga. Hiện Quân đội Nga và lực lượng dân quân thân Nga đã kiểm soát 90% lãnh thổ của tỉnh này. Quân đội Ukraine đã xây dựng thế trận phòng thủ ở miền Đông Ukraine trong 8 năm, và chỉ còn lại Severodonetsk nằm trong tay Quân đội Ukraine. Và liệu Severodonetsk có tiếp tục trở thành một Mariupol thứ hai hay không.

Sau khi bước sang tháng 5, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine về cơ bản không có tiến triển gì lớn. Nhưng trong vài ngày qua, tổng quan chiến trường Ukraine đã đột ngột thay đổi, và Quân đội Nga bắt đầu có những bước đột phá trên nhiều mặt trận. Trước tiên là Tiểu đoàn Azov và các lực lượng vũ trang khác còn lại trong Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã chính thức tuyên bố hạ vũ khí và đầu hàng vô điều kiện. Trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 16/5 đến ngày 20/5, tổng cộng đã có 2.439 quân nhân Ukraine ra hàng. Ngày mà Tiểu đoàn Azov tuyên bố đầu hàng, cũng là ngày có tổn thất nặng nề nhất kể từ khi Quân đội Ukraine bắt đầu cuộc chiến, một lữ đoàn cơ giới của Quân đội Ukraine tại Zaporozhye đã tiến hành một cuộc phản công, nhưng đã bị quân Nga tiêu diệt phần lớn lực lượng, 100% xe tăng bị quân Nga phá hủy. Đồng thời các cuộc tấn công tầm xa do Quân đội Nga tiến hành, vào nhiều căn cứ huấn luyện, doanh trại và kho tàng của Quân đội Ukraine; tiêu diệt thêm từ 500-600 quân, phá hủy một số lượng lớn vật chất và trang thiết bị. Theo tính toán, Quân đội Ukraine bị tổn thất gần một lữ đoàn trong một ngày. Sau khi cuộc vây hãm của quân Nga tại Mariupol kết thúc, thì một tin xấu lại đến với Quân đội Ukraine, khi tình hình ở thành phố Severodonetsk có nguy cơ biến thành một Mariupol thứ hai cho quân đội Ukraine. Theo thông tin của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, vào thời điểm hiện tại, có khoảng 2.000 quân nhân Ukraine tại khu vực Severodonetsk bị phong tỏa và chỉ còn vài ngày nữa là có thể rút khỏi khu vực này, cho đến khi hoàn toàn bị bao vây bởi quân Nga. Trước đó vài ngày, lực lượng xung kích thuộc nhóm phòng tuyến phía bắc của Quân đội Nga, đã đến đường cao tốc phía tây thành phố Lisichansk, cắt đứt hoàn toàn đường cao tốc cuối cùng, nối liền nhóm thành phố Severodonetsk với phía tây của hậu phương Ukraine. Theo thông tin mới nhất, hướng phía Tây của Severodonetsk đã bị Quân đội Nga phong tỏa hoàn toàn, cây cầu bắc qua sông Seversky Donets đã bị phá hủy. Điều này làm phức tạp đáng kể quá trình rút quân Ukraine khỏi Severodonetsk; như vậy một vòng vây khác của “Mariupol mới” được hình thành. Tiếp đó một đơn vị khác của Quân đội Nga, đã tiến vào khu vực đô thị phía bắc của Severodonetsk và bắt đầu tấn công các điểm chốt giữ vòng ngoài của Quân đội Ukraine bên ngoài thành phố; bây giờ có vẻ như trọng tâm của giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự đặc biệt của Quân đội Nga sẽ nằm ở đây. Đánh giá việc triển khai Quân đội Ukraine, có thể được xác định bằng thông tin từ nguồn tình báo mở gần đây; số lượng quân chính quy của Ukraine tại Severodonetsk bao gồm ít nhất một lữ đoàn xe tăng, một lữ đoàn bộ binh cơ giới và tàn dư của một số binh lính khác đã được bố trí trước đó, với tổng số khoảng 8.000 người; Theo thông tin của Bộ Nội vụ Nga đối với khu vực Luhansk, hiện vẫn do Ukraine kiểm soát, các lực lượng vũ trang của Quân đội Ukraine, Vệ binh Quốc gia Ukraine, Tiểu đoàn Phòng thủ Nội địa và các lực lượng vũ trang khác trong nhóm thành phố kết nối Severodonetsk-Lisichansk có khoảng 16.000 quân. Việc bao vây một nhóm quân Ukraine đông đảo như vậy, quả thực là một đòn giáng mạnh vào Ukraine; xét cho cùng, sau ba đợt tổng động viên, thực tế quân số Quân đội Ukraine khá đông đảo, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với Quân đội Nga đang tham chiến tại Ukraine hiện nay. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu và trang bị của các đơn vị Ukraine mới thành lập rất hạn chế, không giống như hai lữ đoàn đang bị bao vây tại Severodonetsk, họ là quân thường trực chiến đấu tại Donbas từ rất lâu; một khi mất đi, sẽ là tổn thất vĩnh viễn và không thể bù đắp được. Ukraine vừa trải qua cú sốc lớn, khi hơn 8.000 quân Ukraine và Tiểu đoàn Azov cũng như hàng nghìn binh sĩ thiện chiến nhất, bị bắt và tiêu diệt trong trận thất thủ ở Mariupol; điều này đã khiến tinh thần của Ukraine bị tổn hại nghiêm trọng. Mặc dù diện tích của thành phố Severodonetsk lớn hơn Mariupol, và quân bị bao vây cũng nhiều hơn Mariupol, nhưng khó khăn trong việc tấn công thành phố đối với Quân đội Nga sẽ giảm bớt; Lý do là quân Ukraina đang phòng thủ tại Severodonetsk không phải là những đơn vị tinh nhuệ nhất và không có tinh thần chiến đấu đến cùng như Tiểu đoàn Azov. Cộng với sau gần 3 tháng chiến đấu, những lực lượng tại Severodonetsk cũng bị tổn thất khá nhiều, một số lớn trang bị đã bị phá hủy và không có khả năng khắc phục. Mặt khác, quân số và vũ khí mà Quân đội Nga có thể tập trung theo hướng này cũng tăng lên đáng kể để tạo ưu thế về lực lượng tấn công. Theo thông tin mới nhất từ phía Ukraine, Quân đội Nga đã đưa Sư đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 2 mang tên Tamanskaya đến bao vây Severodonetsk. Cùng với đó, Nga cũng đưa nhiều vũ khí hiện đại đến Severodonetsk, trong đó có xe chiến đấu hỗ trợ tăng (BMPT) “Kẻ hủy diệt” và nhiều loại pháo phòng không tự hành, được cải tiến đặc biệt để chiến đấu trên đường phố; đây là những kinh nghiệm của Nga khi chiến đấu ở chiến trường Syria. Theo thông tin tình báo của Ukraine, lực lượng Quân đội Nga tập trung chuẩn bị tấn công Severodonetsk có hai sư đoàn và hai lữ đoàn độc lập, một sư đoàn làm lực lượng dự bị chiến dịch; ngoài ra còn có các lực lượng dân quân thân Nga tham chiến. Nên biết là trong cuộc tấn công và phong tỏa thành phố Mariupol trước đây, chủ lực của Quân đội Nga chỉ có Lữ đoàn bộ binh hải quân (không có xe tăng), 1-2 trung đoàn bộ binh cơ giới và một số các đơn vị dân quân và lực lượng đặc nhiệm Chechnya. Tất nhiên, cụm phòng thủ thành phố Severodonetsk dù sao cũng là một thành phố pháo đài, nơi Quân đội Ukraine đã hoạt động 8 năm (trục Severodonetsk-Slavyansk-Kramartosk); nhiều công trình phòng thủ kiên cố đã được xây dựng. Tuy quân Nga tại Severodonetsk được chuẩn bị đầy đủ hơn và Quân đội Ukraine phòng ngự yếu hơn; nhưng muốn chiếm “thành phố pháo đài” với hơn 10.000 quân đồn trú này, thì việc hoàn thành việc bao vây chỉ là bước đầu tiên dẫn đến thành công. Nếu quân Nga giành được quyền kiểm soát Severodonetsk, thì toàn bộ lãnh thổ tỉnh Luhansk về cơ bản thuộc quyền kiểm soát của Quân đội Nga. Hiện Quân đội Nga và lực lượng dân quân thân Nga đã kiểm soát 90% lãnh thổ của tỉnh này. Quân đội Ukraine đã xây dựng thế trận phòng thủ ở miền Đông Ukraine trong 8 năm, và chỉ còn lại Severodonetsk nằm trong tay Quân đội Ukraine. Và liệu Severodonetsk có tiếp tục trở thành một Mariupol thứ hai hay không.