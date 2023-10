Trận Avdeevka ngày thứ 13: Căng thẳng và ác liệt

Theo tờ Svpressa, cuộc tấn công của quân Nga vào Avdievka đã bước sang ngày thứ 13 ngày, theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 22/10, có hơn 650 quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Các lữ đoàn số 54, 72, 58, 5, 79 của Ukraine đã bị đánh thiệt hại nặng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) trong báo cáo mới nhất của họ đã viết rằng, “vào ngày 22/10, quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công trên bộ vào khu vực Avdeevka và theo thông tin đã được xác nhận, họ đạt được rất ít tiến bộ ở phía nam Avdeevka”. Các chuyên gia ISW đề cập đến một đoạn video ghi lại vị trí địa lý, mà các đơn vị của Nga tiến về phía đông nam làng Pervomaisky (cách Avdeevka 11 km về phía tây nam). Chiến tuyến mà ISW vẽ, được dịch chuyển sát về phía Hồ Xanh, nằm ở phía đông bắc thành phố. Một người lính của Lữ đoàn bộ binh 79 của Quân đội Ukraine cho biết, tất cả quân số của đơn vị đã được tung vào cuộc phản công ở sườn phía nam của Avdeevka mà không có lực lượng thiết giáp đi kèm. Theo đánh giá chung, vào ngày thứ 13 trong cuộc tấn công của quân Nga vào Avdeevka, mặt trận không có thay đổi nào đáng kể. Tuy nhiên, theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, một số đơn vị của họ bất ngờ phản công theo hướng Pesky (cách “thủ đô” Donetsk 8 km về phía Tây Nam) và chiếm được các vị trí tiền phương của quân Nga tại khu vực dọc đường cao tốc E50. Phía Nga chưa xác nhận việc này. Tuy nhiên các blogger quân sự của Nga ở gần Donetsk cũng đưa tin về vụ tấn công tự sát này. Nhiều nhà quan sát cho rằng, vào sáng ngày 22/10, Quân đội Ukraine bắt đầu cuộc tấn công gần Avdiivka. Mục tiêu là làng Peski, nằm phía sau sườn phía nam mũi bao vây của quân Nga vào Avdeevka. Rõ ràng, phía Ukraine đã cố gắng “cắt đứt” sườn phía nam, để loại bỏ mối đe dọa bị bao vây và hạn chế hỏa lực của Nga, đang liên tục bắn phá con đường tiếp tế duy nhất cho lực lượng phòng thủ tại Avdeevka qua Orlovka-Lastochkino, nơi vốn được mệnh danh là “con đường tử thần”. Theo thông tin, quân Nga đã ngăn chặn đòn tấn công của quân Ukraine vào làng Peski bằng tất cả các cỡ nòng pháo; đến mức tạo độ rung chấn ở thành phố Donetsk, cách làng Peski 12 km. Đến giờ ăn trưa, tin tức đầu tiên bắt đầu đến về những trận đánh ác liệt ở khu vực làng Pervomaisky và Peski. Đến tối 22/10, cuộc tấn công của quân Ukraine vào làng Peski đã bị đẩy lùi; mặc dù quân Ukraine đã chiếm được một số vị trí trong khu vực Pervomaisky, nhưng quân tiếp viện của Nga đã phản công thành công, khi quân Ukraine chưa kịp củng cố chỗ đứng; loại khỏi vòng chiến đấu nhiều quân Ukraine và xe bọc thép bị bắn cháy. Còn trong vòng vây Avdeevka, một đoạn video được đưa lên mạng xã hội Telegram cho thấy, quân đội Nga đã chiếm được núi xỉ thải ở bên phải tuyến đường sắt, phía tây bắc Avadivka. Trên đó có cắm cờ Nga và cờ chiến đấu của "Lữ đoàn Phương Đông" số 114 của Nga. Đồng thời clip về trận đánh trên núi xỉ thải của Nhà máy than cốc Avdeevka, cũng đã được đưa lên mạng Telegram. Qua video có thể thấy, núi xỉ được hình thành, do việc đổ nhiều loại xỉ khác nhau trong nhiều năm, từ Nhà máy than cốc Avdeevka. Cần lưu ý, đống xỉ thải không phải là rác sinh hoạt tại các thành phố; trải qua nhiều năm nên xỉ thải chất to như quả núi và có độ cứng rất cao, không có mùi hôi; nên có thể bố trí một số đài quan sát và công sự chiến đấu ở đó rất tốt. Theo đánh giá, núi xỉ thải này có giá trị chiến thuật rất cao. Nếu quân Nga chiếm được núi xỉ thải này, cụm pháo binh Ukraine triển khai ở vùng đồng bằng phía Tây Avadivka sẽ gặp nguy hiểm. Nhờ đống xỉ thải, UAV trinh sát của Nga có thể tiến hành trinh sát mà phòng không Ukraine khó có cơ hội bắn hạ. Cũng từ đây, UAV trinh sát của Nga có thể chỉ điểm các mục tiêu trong khu đô thị và các trận địa pháo của Ukraine ở phía tây Avadivka; giúp hỏa lực pháo 152mm, UAV tự sát Lancet và không quân Nga dễ dàng tiêu diệt. Một khi hỏa lực pháo binh tầm xa của Ukraine giảm sự hỗ trợ cho khu đô thị Avadivka, thì dù hầm ngầm dưới lòng đất có kiên cố đến đâu và khó tiếp cận đến đâu, thì nó cũng giống như một con rùa trong một chiếc bình; khó có thể chống cự lâu dài. Cùng với đó, pháo binh Nga sẽ khống chế các tuyến giao thông từ nội đô Avdeevka về phía Tây; UAV có thể chỉ điểm cho việc phong tỏa bằng pháo binh và không quân. Sau khi quân Nga chiếm được núi xỉ thải, tình hình ở Avadivka chuyển biến xấu. Có lẽ quân Ukraine sẽ phải điều thêm nhiều lữ đoàn để phản công chiếm lại điểm cao chiến thuật này. Theo tình hình chiến trường hiện nay, UAV trinh sát của Nga, chắc hẳn đã căn chỉnh tọa độ các nút giao thông quan trọng, các tòa nhà, nhà máy, ụ đất, rừng cây,… gần núi xỉ thải. Quân đội Ukraine hiện không có nhiều đạn pháo, nhưng quân đội Nga thì sẵn. Một khi quân đội Ukraine phản công hoặc tăng viện, pháo binh tầm xa của Nga sẽ tấn công những nút then chốt này, điều này rất nguy hại. Trong trận đánh ở khu đô thị Bakhmut, trung bình mỗi ngày pháo binh Nga bắn 20.000 viên đạn pháo, phá hủy hết các công sự và tòa nhà. Với tần suất bắn như vãi đạn như vậy, dù không đánh trúng bộ binh, nhưng hỏa lực pháo binh Nga đủ sức chế áp đối phương đến mức không dám lộ diện. Cho dù công sự kiên cố đến đâu, nếu một viên đạn pháo bắn trúng gần đó, cho dù không bị phá hủy thì sinh lực bên trong cũng khó bảo toàn. Trong cả ngày 22 và 23/10, không quân chiến thuật Nga đã liên tục ném bom lượn có điều khiển loại 500 kg vào các vị trí của Ukraine xung quanh khu vực Avdeevka. Tuy nhiên pháo binh của Ukraine đang bắn mạnh vào làng Severny, có khả năng Quân đội Ukraine sẽ tổ chức tấn công vào mũi bao vây phía nam của Nga trong một vài ngày tới.

