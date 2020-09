Top 5 vũ khí hiệu quả, "cứ đánh là thắng" của Lục quân Nga

Trong kho vũ khí Lục quân Nga có rất nhiều loại vũ khí tối tân, nhưng mạng IR cho rằng, tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 là thứ vũ khí nguy hiểm nhất thay vì xe tăng T-90A. Buk-M3 là biến thể mới nhất họ tên lửa Buk danh tiếng, trang bị chính thức vào năm 2016. Không giống các phiên bản tổ hợp phòng không Buk trước đó, Buk-M3 có cấu hình và thiết kế hoàn toàn mới được phát triển để có thể tiêu diệt từ các mục tiêu bay chiến lược cho đến các loại máy bay chiến đấu, trực thăng, tên lửa hành trình cho đến phương tiện bay không người lái của đối phương từ độ cao từ 15m đến 35.000m. Trong ảnh biến thể tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2E. Tổ hợp phòng không Buk-M3 được trang bị một hệ thống dẫn đường vô tuyến và radar chủ động, cùng với đó là các tên lửa đất đối không 9M317M (ảnh) hoàn toàn mới với cơ chế “bắn và quên”. Nó có thể theo dõi tới 36 mục tiêu cùng một lúc và tỷ lệ bắn hạ các mục tiêu như máy bay chiến đấu lên tới hơn 90%. Bên cạnh Buk-M3, kho vũ khí Lục quân Nga còn có tổ hợp phòng không Tor-M2 cũng được xếp hạng nguy hiểm, Các biến thể Tor-M2 được Quân đội Nga đưa vào trang bị từ năm 2008 có khả năng hoạt động ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử và là tổ hợp phòng không tầm thấp hiệu quả nhất của Nga hiện nay. Các biến thể Tor-M2 còn được đặt trên nhiều nền tảng khung gầm khác nhau như trên khung gầm bánh xích hay khung gầm bánh lốp đặc chủng. Tor-M2 đạt tầm bắn hiệu quả từ 1-15km, với độ cao từ 10m tới 10km thậm chí nó còn thể tiêu diệt các mục tiêu bay tầm thấp dưới 5m như tên lửa chống radar. Với khả năng cơ động cao, Tor-M2 sẽ là thứ vũ khí bảo vệ an toàn cho đội hình xe tăng, bộ binh Nga tiến công địch. Tuy T-90 không lọt vào top vũ khí nguy hiểm Lục quân Nga do IR đánh giá, nhưng BMPT-72 - xe chiến đấu hỗ trợ tăng "kẻ hủy diệt" lại là thứ vũ khí được đánh giá rất cao. Đây là phương tiện chiến đấu độc đáo của Quân đội Nga được phát triển đi kèm đội hình xe tăng tấn công mục tiêu ẩn núp với pháo bắn nhanh, tiêu diệt xe tăng địch ở tầm xa. Ảnh: Phiên bản ban đầu của BMPT-72. BMPT-72 được trang bị hệ thống hỏa lực vượt trội đủ sức hạ gục bất cứ phương tiện bọc thép nào gồm hai pháo tự động 2A42 30mm, hai súng phóng lựu tự động AG-17D 30mm và 4 tên lửa chống tăng dẫn đường 9M120 Ataka. BMPT-72 được thiết kế phù hợp hơn trong môi trường tác chiến đô thị cũng như hổ trợ tác chiến trong đội hình xe tăng trên chiến trường so với phiên bản ban đầu, trong khi đó chi phí nâng cấp từ nó từ các khung gầm T-72 lại khá thấp và có thể là phương án tốt để tái đưa vào trang bị hàng ngàn chiếc T-72 đã lỗi thời trên toàn thế giới. Tổ hợp tên lửa vác vai 9K333 Verba được công ty quốc phòng KBM của Nga phát triển từ năm 2011-2013. Nó nó chính thức được đưa vào trang bị từ năm 2014, tuy nhiên Quân đội Nga lại công bố rất ít thông tin về tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến này. Sức mạnh của Verba là nằm hệ thống dẫn đường đa quang phổ với khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau kể cả tên lửa hành trình hay các phương tiện bay không người cỡ nhỏ. Nó được trang bị một đầu đạn có trọng lượng khoảng 1.5kg với tầm bắn hiệu quả từ 500m đến 6.5km ở độ cao lên tới 4.5km. Các tổ hợp phòng không 9K333 Verba có thể được triển khai độc lập hoặc được tích hợp vào các tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực. Bên cạnh đó Verba còn có hệ thống nhận diện địch-ta được tích hợp sẵn. KBM đang tiến hành phát triển các biến thể 9K333 Verba có thể được triển khai từ trên không và cả trên biển. Dù cho có cỡ nòng lớn hơn, bắn xa hơn, nhưng BM-30 Smerch lại không được chọn vào top vũ khí Lục quân Nga nguy hiểm nhất. Mà thay vào đó là tổ hợp pháo phản lực Tornado-G 122mm - biến thể nâng cấp sâu rộng trên cơ sở pháo Grad huyền thoại. Các đơn vị Tornado-' đầu tiên được Quân đội Nga đưa vào trang bị vào năm 2012 và chúng đã nhanh chóng tỏ ra ưu việt hơn những người tiền nhiệm của mình như BM-21 và BM-30. Sức mạnh của Tornado-G là nằm ở việc nó có khả năng triển khai các loại đạn thông minh được dẫn đường bằng hệ thống định vệ tinh được tích hợp sẵn trên xe phóng, với tầm bắn tối đa có thể lên tới 40km. Tornado-G được đánh giá có khả năng cơ động khá cao khi nó có thể triển khai tổ hợp tấn công vào mục tiêu và di chuyển đến vị trị an toàn trước cả khi đối phương nhận thấy được sự xuất của tổ hợp pháo phản lực phóng loạt này. Video Thử nghiệm tổ hợp phòng không mới của Lực lượng lục quân Nga - Nguồn: Sputnik Việt Nam

