Sức mạnh “vua của các loại xe chiến đấu” trong tay Lục quân Nga

Xe thiết giáp chiến đấu bộ binh hạng nặng HIFV T-15 ( T-15 Armata) là sản phẩm của quá trình nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tăng thiết giáp của Lục quân Nga. Mẫu xe này có nhiều điểm tương đồng với xe tăng chiến đấu hạng nặng HIFV Namer của Ixraen. HIFV T-15 có chiều dài 9,5m; rộng 3m; cao 3,5m; trang bị động cơ 2B-12-3A công suất 1.200 mã lực cho vận tốc tối đa trên đường nhựa là 80km/h; vận tốc đối với địa hình phức tạp là 50km/h; tầm hoạt động 550km; kíp chiến đấu 2 người; tổng trọng lượng 45 tấn. Xe chiến đấu HIFV T-15 được trang bị 1 pháo chính 30mm 2A42 AP với cơ số đạn là 500 viên, tầm bắn 4.000m điều khiển từ xa Epoch do Viện thiết kế khí cụ KBP phát triển; tên lửa chống tăng Korner-EM với 4 ống phóng tầm bắn 8.000m hoặc tên lửa chống tăng Kornet-SD tầm bắn 10.000m; súng máy đồng trục 7.62mm PKT với 2.000 viên đạn. Do xe HIFV T-15 có khối động cơ diesel bố trí phía trước xe, ngay sau ghế ngồi của chỉ huy và lái xe, do đó để lại một khoảng không gian trống của thân xe để chở quân. Các binh sĩ bộ binh lên và xuống xe qua một cửa dốc lớn vận hành bằng điện ở phía đuôi xe. Trên nóc xe được bố trí một tháp vũ khí điều khiển từ xa Epoch và hai bên tháp mỗi bên lắp một thùng chứa 2 tên lửa chống tăng được dẫn bằng lade Kornet-EM. Những tên lửa chống tăng này được trang bị đầu chiến đấu HEAT nối tiếp nhau hoặc đầu chiến đấu nhiệt áp cho hiệu quả cao khi tác chiến ở địa hình đô thị. Pháo nòng ngắn 30mm 2A42 có 2 cửa tiếp đạn, với cơ số đạn trực chiến là 500 viên, trong đó có 160 viên đạn xuyên giáp và 340 viên là đạn nổ phá mạnh. Hệ thống điều khiển hỏa lực máy tính hóa được lắp cùng với các hệ thống kính ngắm ban ngày/kính ngắm nhiệt, kết hợp với máy đo xa lade, tất cả được bố trí trên nóc xe. Điều này giúp cho T-15 có thể quan sát mọi góc độ của chiến trường giúp người chỉ huy nhanh chóng ra quyết định tác chiến. Tương tự như tăng MBT T-14, xe HIFV T-15 có gói vỏ giáp tiên tiến, gồm giáp phản ứng nổ bố trí ở vòng cung phía trước xe với các tấm giáp bên cạnh gấp lại được nhằm giảm chiều rộng tổng thể của xe khi vận chuyển. HIFV T-15 cũng được trang bị các tổ hợp hỗ trợ phòng vệ cứng Afganit và diệt mềm DAS. Những hệ thống phòng thủ này giúp cho HIFV T-15 gần như có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn, bảo vệ kíp chiến đấu trước các đòn tấn công bằng vũ khí chống tăng. Video T15 Amata loại xe bộ binh chiến đấu số 1 thế giới? - Nguồn: Phương Đông TV

