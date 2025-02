Top 5 quả bom hạt nhân mạnh nhất thế giới

Trong Thế chiến thứ 2, Mỹ là quốc gia lần đầu tiên sử dụng bom hạt nhân để chống lại Nhật Bản. Từ đó, vũ khí hạt nhân đã trở thành mối đe doạ cực kỳ nguy hiểm đối với sự tồn tại của nền văn minh nhân loại. Các cường quốc hàng đầu thế giới cũng bắt đầu tích trữ bom hạt nhân trong kho vũ khí của họ. Các chính trị gia cũng có một thuật ngữ mới là “răn đe hạt nhân”. Ảnh Wikipedia Ngày nay, kho vũ khí nguyên tử đã trở nên nguy hiểm đến mức mọi người trên khắp thế giới đều bày tỏ yêu cầu giải trừ vũ khí hạt nhân. Mặc dù trong các cuộc xung đột, vũ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng, nhưng việc chế tạo và thử nghiệm bom nguyên tử vẫn đang tiếp tục diễn ra. Dưới đây là 5 quả bom hạt nhân khủng khiếp nhất từng được chế tạo theo đánh giá của các chuyên gia Bulgarian Military. Ảnh Defense News Castle Romeo: Vào năm 1954, Mỹ đã bắt đầu một loạt các cuộc thử bom hạt nhân theo Dự án Castle. Bom nguyên tử Castle Romeo là quả bom nhiệt hạch, được kích nổ vào ngày 26/3/1954, tại Đảo san hô Bikini thuộc Quần đảo Marshall, một hòn đảo nằm gần xích đạo trên Thái Bình Dương, quả bom được đặt trên một chiếc xà lan và đưa đến vị trí kích nổ. Ảnh Wikipedia Đây là vụ thử nghiệm bom hạt nhân đầu tiên trên xà lan, một điều cần thiết vì vụ nổ có thể xoá sổ các đảo nhỏ. Quả bom Romeo mới có sức chứa 11 megaton (triệu tấn thuốc nổ) TNT. Vụ nổ làm thiêu cháy mọi thứ trong khu vực rộng hơn 3 km2. Chỉ số giải phóng năng lượng của Castle Romeo đã giúp nó chiếm vị trí thứ 5 trong số những quả bom nguyên tử lớn nhất thế giới. Ảnh Wikipedia Ivy Mike: Ngày 1/11/1952, Mỹ kích nổ quả bom nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới có biệt danh "Mike", trong loạt thử nghiệm hạt nhân mang tên Operation Ivy. Bom Ivy Mike được bố trí trên một đảo đá nhỏ không người ở có tên Elugelab, thuộc đảo san hô Enewetak, ở Nam Thái Bình Dương. Sức công phá của Ivy Mike lên tới 12 megaton TNT, giúp nó đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách. Ảnh Wikipedia Với sức công phá 12 megaton, đảo đá Elugelab đã bốc hơi ngay lập tức, để lại miệng hố đồ sộ với đường kính 2 km và sâu 50 m. Vụ nổ tạo sóng thần cao đến 6 m, quét sạch cây cỏ ở những đảo xung quanh. Ngoài ra, vụ nổ tạo ra cầu lửa có đường kính 5 km. Trong vòng 90 giây, đám mây hình nấm bốc lên độ cao 17 km và tăng lên 33 km sau một phút. Castle Yankee: Nằm trong chuỗi dự án các cuộc thử bom hạt nhân Castle của Mỹ. Castle Yankee đã được phát nổ vào ngày 04/5/1954, đồng thời là vụ nổ lớn thứ 2 của Mỹ trong chiến dịch Castle, với sức công phá là 13,5 megaton. Điều này đưa Castle Yankee lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng những quả bom hạt nhân mạnh nhất thế giới. Castle Yankee được Mỹ kích nổ trên một sà lan bên cạnh đảo san hô Bikini. Bụi phóng xạ của nó lan đến tận Mexico cách nơi thử nghiệm hơn 11.000km chỉ trong 4 ngày. Vụ nổ này có thể gây bỏng độ 3 trong khu vực có bán kính khoảng 4.500 km2. Castle Bravo: Đây là vụ thử hạt nhân đầu tiên và lớn nhất trong hàng loạt bom hạt nhân mang tên Castle mà Mỹ tiến hành. Được kích nổ vào ngày 28/2/1954 tại đảo Bikini, thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Thành công của Bravo khiến Tổng thống Mỹ hồi đó là Harry Truman, đã ra lệnh đẩy mạnh việc chế tạo một quả bom huỷ diệt đầu tiên của Mỹ và của thế giới. Theo ước tính, Castle Bravo có công suất phá là 6 megaton nhưng thực tế lại nổ tới 15 megaton, gấp 1.500 lần sức nổ của 2 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945. Vụ nổ đã tạo nên một hố sâu tới 75 m, đường kính 2.000 m. Riêng đám mây hình nấm của nó rộng tới 34.000 m trong không khí. Do Quân đội Mỹ tính toán sai nên đã khiến 665 người dân ở quần đảo Marshall bị nhiễm phóng xạ nặng nề. Ngoài ra, vụ thử nghiệm Castle Bravo đã tạo ra một thảm họa hạt nhân nghiêm trọng không chỉ đối với môi trường mà cả đối với xã hội. Phóng xạ phát tán đã lan đến Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và cả nước Mỹ. Tsar Bomba: là quả bom hạt nhân mạnh nhất thế giới. Cho đến nay, Tsar Bomba (bom Sa hoàng) là quả bom hạt nhân mạnh nhất từng được con người chế tạo. Những con số khủng khiếp về loại vũ khí hạt nhân này khiến nhiều người rùng mình sợ hãi. Tạp chí Russia Beyond của Nga cho biết quả bom nặng 26 tấn, dài gần 8m, đường kính 2m và nhấn mạnh đây là quả bom mạnh nhất trong lịch sử. Vào ngày 30/10/1961, Nga đã kích hoạt Tsar Bomba trên quần đảo Novaya Zemlya, phía bắc của vòng Bắc cực. Với năng lượng sinh ra từ một vụ nổ đạt 50 megaton, Tsar Bomba, mạnh hơn khoảng 3.800 lần so với vũ khí hạt nhân mà Mỹ ném xuống Hiroshima, Nhật Bản. Sức mạnh của Tsar Bomba có thể làm vỡ kính của các tòa nhà cách nơi thử nghiệm tới 900 km. Ánh chớp của vụ nổ có thể được nhìn thấy từ vị trí xa gần 1.000 km, với sức công phá đạt khoảng 50 megaton, vụ nổ đã tạo ra cột lửa hình nấm rộng 16,5 km2, gây bỏng cấp 3 trong phạm vi 10.567km2 tính từ tâm chấn của bom.

Trong Thế chiến thứ 2, Mỹ là quốc gia lần đầu tiên sử dụng bom hạt nhân để chống lại Nhật Bản. Từ đó, vũ khí hạt nhân đã trở thành mối đe doạ cực kỳ nguy hiểm đối với sự tồn tại của nền văn minh nhân loại. Các cường quốc hàng đầu thế giới cũng bắt đầu tích trữ bom hạt nhân trong kho vũ khí của họ. Các chính trị gia cũng có một thuật ngữ mới là “răn đe hạt nhân”. Ảnh Wikipedia Ngày nay, kho vũ khí nguyên tử đã trở nên nguy hiểm đến mức mọi người trên khắp thế giới đều bày tỏ yêu cầu giải trừ vũ khí hạt nhân. Mặc dù trong các cuộc xung đột, vũ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng, nhưng việc chế tạo và thử nghiệm bom nguyên tử vẫn đang tiếp tục diễn ra. Dưới đây là 5 quả bom hạt nhân khủng khiếp nhất từng được chế tạo theo đánh giá của các chuyên gia Bulgarian Military. Ảnh Defense News Castle Romeo: Vào năm 1954, Mỹ đã bắt đầu một loạt các cuộc thử bom hạt nhân theo Dự án Castle. Bom nguyên tử Castle Romeo là quả bom nhiệt hạch , được kích nổ vào ngày 26/3/1954, tại Đảo san hô Bikini thuộc Quần đảo Marshall, một hòn đảo nằm gần xích đạo trên Thái Bình Dương, quả bom được đặt trên một chiếc xà lan và đưa đến vị trí kích nổ. Ảnh Wikipedia Đây là vụ thử nghiệm bom hạt nhân đầu tiên trên xà lan, một điều cần thiết vì vụ nổ có thể xoá sổ các đảo nhỏ. Quả bom Romeo mới có sức chứa 11 megaton (triệu tấn thuốc nổ) TNT. Vụ nổ làm thiêu cháy mọi thứ trong khu vực rộng hơn 3 km2. Chỉ số giải phóng năng lượng của Castle Romeo đã giúp nó chiếm vị trí thứ 5 trong số những quả bom nguyên tử lớn nhất thế giới. Ảnh Wikipedia Ivy Mike: Ngày 1/11/1952, Mỹ kích nổ quả bom nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới có biệt danh "Mike", trong loạt thử nghiệm hạt nhân mang tên Operation Ivy. Bom Ivy Mike được bố trí trên một đảo đá nhỏ không người ở có tên Elugelab, thuộc đảo san hô Enewetak, ở Nam Thái Bình Dương. Sức công phá của Ivy Mike lên tới 12 megaton TNT, giúp nó đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách. Ảnh Wikipedia Với sức công phá 12 megaton, đảo đá Elugelab đã bốc hơi ngay lập tức, để lại miệng hố đồ sộ với đường kính 2 km và sâu 50 m. Vụ nổ tạo sóng thần cao đến 6 m, quét sạch cây cỏ ở những đảo xung quanh. Ngoài ra, vụ nổ tạo ra cầu lửa có đường kính 5 km. Trong vòng 90 giây, đám mây hình nấm bốc lên độ cao 17 km và tăng lên 33 km sau một phút. Castle Yankee: Nằm trong chuỗi dự án các cuộc thử bom hạt nhân Castle của Mỹ. Castle Yankee đã được phát nổ vào ngày 04/5/1954, đồng thời là vụ nổ lớn thứ 2 của Mỹ trong chiến dịch Castle, với sức công phá là 13,5 megaton. Điều này đưa Castle Yankee lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng những quả bom hạt nhân mạnh nhất thế giới. Castle Yankee được Mỹ kích nổ trên một sà lan bên cạnh đảo san hô Bikini. Bụi phóng xạ của nó lan đến tận Mexico cách nơi thử nghiệm hơn 11.000km chỉ trong 4 ngày. Vụ nổ này có thể gây bỏng độ 3 trong khu vực có bán kính khoảng 4.500 km2. Castle Bravo: Đây là vụ thử hạt nhân đầu tiên và lớn nhất trong hàng loạt bom hạt nhân mang tên Castle mà Mỹ tiến hành. Được kích nổ vào ngày 28/2/1954 tại đảo Bikini, thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Thành công của Bravo khiến Tổng thống Mỹ hồi đó là Harry Truman, đã ra lệnh đẩy mạnh việc chế tạo một quả bom huỷ diệt đầu tiên của Mỹ và của thế giới. Theo ước tính, Castle Bravo có công suất phá là 6 megaton nhưng thực tế lại nổ tới 15 megaton, gấp 1.500 lần sức nổ của 2 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945. Vụ nổ đã tạo nên một hố sâu tới 75 m, đường kính 2.000 m. Riêng đám mây hình nấm của nó rộng tới 34.000 m trong không khí. Do Quân đội Mỹ tính toán sai nên đã khiến 665 người dân ở quần đảo Marshall bị nhiễm phóng xạ nặng nề. Ngoài ra, vụ thử nghiệm Castle Bravo đã tạo ra một thảm họa hạt nhân nghiêm trọng không chỉ đối với môi trường mà cả đối với xã hội. Phóng xạ phát tán đã lan đến Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và cả nước Mỹ. Tsar Bomba: là quả bom hạt nhân mạnh nhất thế giới. Cho đến nay, Tsar Bomba (bom Sa hoàng) là quả bom hạt nhân mạnh nhất từng được con người chế tạo. Những con số khủng khiếp về loại vũ khí hạt nhân này khiến nhiều người rùng mình sợ hãi. Tạp chí Russia Beyond của Nga cho biết quả bom nặng 26 tấn, dài gần 8m, đường kính 2m và nhấn mạnh đây là quả bom mạnh nhất trong lịch sử. Vào ngày 30/10/1961, Nga đã kích hoạt Tsar Bomba trên quần đảo Novaya Zemlya, phía bắc của vòng Bắc cực. Với năng lượng sinh ra từ một vụ nổ đạt 50 megaton, Tsar Bomba, mạnh hơn khoảng 3.800 lần so với vũ khí hạt nhân mà Mỹ ném xuống Hiroshima, Nhật Bản. Sức mạnh của Tsar Bomba có thể làm vỡ kính của các tòa nhà cách nơi thử nghiệm tới 900 km. Ánh chớp của vụ nổ có thể được nhìn thấy từ vị trí xa gần 1.000 km, với sức công phá đạt khoảng 50 megaton, vụ nổ đã tạo ra cột lửa hình nấm rộng 16,5 km2, gây bỏng cấp 3 trong phạm vi 10.567km2 tính từ tâm chấn của bom.