Kênh quân sự Rybar của Nga ngày 26 tháng 3 cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã tái chiếm trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Sudzha, nằm trên khu vực biên giới Kursk-Sumy và cắt đứt hoàn toàn tuyến đường cao tốc chiến lược R-200, từ Sudzha đến tỉnh Sumy của Ukraine. Điều này có nghĩa là hàng ngàn quân Ukraine, còn bị mắc kẹt ở khu vực phía tây Sudzha tại “mỏm Kursk”, hiện không còn cách nào thoát ra. Theo hãng tin Mỹ CNN, hơn 2.000 quân Ukraine hiện đang bị bao vây ở khu vực Kursk. Do hầu hết quân Ukraine, đóng ở khu vực lãnh thổ Kursk của Nga trước đó, đã rút về tỉnh Sumy và đường tiếp tế của họ đã bị RFAF cắt đứt, nên số quân Ukraine còn lại trong khu vực đang cạn kiệt đạn dược và lương thực; không có tiếp tế. Trong khi điều kiện thời tiết ở Kursk tuyết vẫn đang rơi. Hiện tại, RFAF đang đẩy nhanh việc tiêu diệt số quân Ukraine còn lại ở khu vực phía tây làng Gogolevka, nằm ở phía tây nam thị trấn Sudzha. Tuy nhiên, với sự che chở của những khu rừng có độ che phủ cao, lính Ukraine bị mắc kẹt không có ý định từ bỏ kháng cự và đầu hàng. RFAF sử dụng UAV trinh sát hồng ngoại để tìm kiếm mục tiêu và khi phát hiện ra lính Ukraine, họ sẽ ngay lập tức gọi pháo binh tấn công. Nhiều binh lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài không muốn ẩn náu trong các khu rừng để chờ chết, đã liều mạng rút lui trên đường cao tốc R-200 hoặc qua các cánh đồng, nhưng họ đều phải bỏ mạng do hỏa lực của quân Nga truy sát. Để phá vỡ ảo tưởng của AFU trong vòng vây Sudzha, RFAF tiếp tục can thiệp vào hệ thống liên lạc của AFU, khiến cho quân Ukraine còn lại trong khu vực không thể nhận được hỗ trợ chỉ dẫn qua mạng lưới thông tin. Để đánh bật quân Ukraine và lính đánh thuê ẩn náu trong các công sự bí mật trong rừng, RFAF đã triển khai một số lượng lớn pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad tới mặt trận Kursk; đồng thời sử dụng bom cháy và bom chùm, thả vào những khu rừng có quân Ukraine đang ẩn nấp. Ngày 27/3, truyền thông Nga đưa tin, "con cá lớn" đầu tiên của AFU bị mắc kẹt ở Kursk đã bị bắt; đó là Berezhnaya Vladimir Mikhailovich, người cải trang thành thường dân Kursk và sử dụng giấy tờ tùy thân của cư dân địa phương đã bị chết, để đánh lừa lính tuần tra của RFAF, nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ tại chỗ. Mikhailovich từng là chỉ huy Lữ đoàn bộ binh độc lập 253 và 129 của AFU. Trong lúc tìm cách trốn thoát khỏi Sudzha, Mikhailovich mặc quần áo thường dân và chạy về phía Sumy. Cuối cùng, hộ chiếu Ukraine giấu trong người Mikhailovich và đôi giày lính Ukraine trên chân, đã “phản bội” ông ta. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Mikhailovich đã từ chối tiết lộ danh tính thực sự của mình. Phải đến khi một trong những đồng đội của anh ta bị bắt và khai ra thì toàn bộ tiểu sử của Mikhailovich và danh tính của ông với tư cách là một sĩ quan cấp cao của AFU mới bị lộ hoàn toàn. Điều thú vị là khi đối mặt với ống kính máy quay của giới truyền thông Nga, Mikhailovich đã bày tỏ sự hối tiếc, kêu gọi lính Ukraine bị mắc kẹt đầu hàng và yêu cầu Tổng thống Zelensky từ chức ngay lập tức và Kiev ký hiệp định hòa bình với Nga. Trang Military Review của Nga đưa tin, Cụm quân phía Bắc RFAF tiếp tục nỗ lực đánh bật quân Ukraine khỏi khu vực biên giới Kursk. Một số ý kiến cho rằng, quá trình này dường như diễn ra quá lâu, nhưng theo chuyên gia Nga, AFU đã tìm cách bám trụ một cách quyết liệt ở khu vực này. Theo giới quan sát, Ukraine đang nỗ lực giữ lại lãnh thổ Nga bằng mọi giá để không bị mất vị thế trên bàn đàm phán tương lai, khi Moscow tiếp tục giành được lợi thế trên chiến trường. Nga nói rằng, những nỗ lực bám trụ của Ukraine đã khiến Kiev thiệt hại ngày càng lớn về cả quân số và vũ khí. Minh chứng cho điều này, truyền thông Nga đã đăng tải đoạn video mà họ mô tả là "con đường tử thần" với những phương tiện của AFU bị phá hủy, bao gồm cả những phương tiện do NATO cung cấp. Những phương tiện bị phá hủy này nằm ở khu vực giữa Gogolevka và Rubanshchina thuộc khu vực Kursk. Đoạn video cho thấy những chiếc xe dân sự bị hư hỏng và cháy rụi, trong khi xác xe tăng, xe chiến đấu bộ binh cùng các phương tiện bọc thép khác, của AFU nằm la liệt 2 bên đường. Có thể nhìn thấy các phương tiện được sơn ký hiệu tam giác màu trắng, cách mà Ukraine đánh dấu phương tiện tham gia tấn công lãnh thổ Nga từ tháng 8 năm ngoái. Theo các nguồn tin Nga, RFAF gần như đã kiểm soát hoàn toàn được làng Basivka thuộc tỉnh Sumy, giáp với tỉnh Kursk của Nga; hiện chỉ còn một nhóm binh sĩ Ukraine phòng thủ ở phía nam ngôi làng. Có thông tin quân Ukraine phản công tại đây, nhưng bị quân Nga đánh trả quyết liệt và phải rút lui. Hiện RFAF đang tiến dọc theo tuyến Vladimirovka - Veselivka - Zhuravka, xuyên thủng tuyến phòng thủ của đối phương ở khu vực Sumy. Lực lượng công binh AFU đang khẩn trương xây dựng các công trình phòng thủ bảo vệ thành phố Sumy, cách biên giới Nga khoảng 40km theo đường chim bay. (nguồn ảnh RIA Novosti, Sina, Ukrinform).

