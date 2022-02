Tổng thống Nga Putin lệnh cho lực lượng hạt nhân vào chiến đấu

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh chuyển các lực lượng hạt nhân chiến lược của quân đội Nga sang chế độ làm nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt. Điều này có thể hiểu, Nga sẵn sàng chuẩn bị vũ khí hạt nhân, để sử dụng trong chiến đấu. Tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã nói: “Các nước NATO đã tuyên bố gây hấn chống lại nước Nga, do đó tôi ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng chuyển lực lượng răn đe của Nga sang một phương thức tác chiến đặc biệt”. Từ tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga cho thấy, việc chuẩn bị sẵn sàng của lực lượng răn đe chiến lược; điều này cho thấy, Nga sẵn sàng đối phó với một cuộc leo thang nghiêm trọng từ NATO. Đồng thời, bất kỳ chi tiết nào khác về chủ đề này vẫn chưa được đưa ra. Các chuyên gia lưu ý rằng, tình hình hiện tại, có thể dẫn đến những bước đi leo thang mới với Nga từ phía phương Tây; hiện tại có 4 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ ở châu Âu, có thể mang vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov, đã đề xuất giải quyết vấn đề buộc Ukraine phải hòa bình, bằng cách tăng quy mô hoạt động quân sự đặc biệt quy mô lớn, trên mọi hướng lãnh thổ Ukraine. Điều này chủ yếu là do Kyiv đã từ chối đàm phán với Nga, cũng như sự chống cự mạnh mẽ của Quân đội Ukraine và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan (chủ yếu ở Miền Tây Ukraine). Được biết cộng hòa Chechnya đã cử khoảng 10.000 quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt quân đội của Nga tại Ukraine. Trước đó người ta biết có đoạn video, khi một số binh sĩ đã ở ngoại ô Kyiv, đã quay cảnh treo cờ không chỉ của Nga, mà còn cả cờ của cộng hòa Chechnya. Ramzan Kadyrov nói: “Cho đến ngày thứ tư, hoạt động đặc biệt của chúng tôi ở Ukraine đã diễn ra, nhưng tôi không hiểu tại sao chúng tôi tiếp tục “nhân nhượng” với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine? Chính vì vậy tôi yêu cầu lãnh đạo của đất nước, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang của Nga Vladimir Putin, cho tất cả các lực lượng đặc biệt mệnh lệnh thích hợp, để họ có thể kết liễu những kẻ tân phát xít, khủng bố, những kẻ đã giết người dân ở Cộng hòa Chechnya”; hết lời dẫn. Trước đó, Quân đội Ukraine thông báo rằng họ đã đánh tan một đoàn xe của quân đội Chechnya, nhưng thông tin về vấn đề này không có cơ sở chứng minh. Được biết những chiến binh Chechnya rất thiện chiến và đã từng tham chiến tại chiến trường Syria. Theo thông tin mới nhất, Anh tiếp tục củng cố “cánh phải” của NATO, để đáp trả các hành động của quân đội Nga tại Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng bổ sung đã được triển khai tới Estonia, với mục đích nhằm “kiềm chế Nga”. Bộ Quốc phòng Anh quyết định tăng cường đáng kể lực lượng của mình ở Baltics, chuyển số xe tăng Challenger 2 và xe bọc thép từ xứ Wales đến Estonia. Thiết bị được quá cảnh qua Đức, theo đó khoảng 1.000 quân và các trang thiết bị bổ sung sẽ được chuyển đến Estonia trong vòng vài ngày tới. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh đã quyết định đưa các máy bay chiến đấu Typhoon đóng tại Síp qua Ba Lan và Romania làm nhiệm vụ tuần tra. Số máy bay chiến đấu này, sẽ được hỗ trợ bởi máy bay tiếp dầu trên không Voyager. Trên mặt biển, tàu tuần tra hải quân HMS Trent của Hải quân Anh, đang tham gia cuộc tập trận của NATO ở phía đông Địa Trung Hải, cùng với trực thăng Merlin, máy bay tuần tra hàng hải P8 Poseidon. Chúng sẽ được tham gia cùng với tàu khu trục HMS Diamond, trước đó đã rời cảng Portsmouth vào ngày 25/2. Tất cả những hành động quân sự của Anh được thực hiện, vì lo ngại rằng sau Ukraine, Putin sẽ tấn công vào một trong những quốc gia NATO nằm ở Đông Âu. Và như vậy, sau khi NATO triển khai xong lực lượng, theo London, “sự xâm lược của Nga” sẽ bị chấm dứt. Video do người dân quay những xe phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Topol-M trên đường vành đai Moscow hôm 25/2.

