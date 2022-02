Quân đội Ukraine phản công quyết liệt lực lượng dân quân Lugansk

Đêm qua, lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, đã phải hứng chịu một loạt cuộc phản công mạnh mẽ của Quân đội Ukraine, kết quả là một kho dầu gần khu dân cư Rovenki, chỉ cách biên giới với Nga 30 km, đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo một số nguồn tin từ truyền thông Nga, có thể vụ nổ do lực lượng biệt kích luồn sâu của Ukraine tiến hành. Nhưng trong điều kiện cuộc chiến đang chuyển dần sang phía Tây, điều này khó xảy ra và đây rất có thể là cuộc tập kích bằng tên lửa. Trên nhiều video được người dân đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy hậu quả của một loạt vụ nổ rất mạnh, dẫn đến việc kho dầu chứa hàng trăm tấn sản phẩm dầu và nhiên liệu, chất bôi trơn bị phá hủy hoàn toàn. Vụ nổ mạnh đến mức các tòa nhà dân cư và tòa nhà lân cận đã bị sóng xung kích của vụ nổ cuốn đi theo đúng nghĩa đen; điều này cũng được xác nhận qua đoạn video được công bố. Hiện đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến mức độ tàn phá, đối tượng và nạn nhân; tuy nhiên đây là một trong những vụ tấn công chưa từng có của Quân đội Ukraine vào LPR. Đáng chú ý là thực tế đây là vụ nổ thứ hai ở Rovenky chỉ trong một ngày. Vụ nổ đầu tiên không được công khai, nhưng các nguồn tin của Ukraine cho biết, một đoàn tàu chở nhiên liệu và chất bôi trơn và các sản phẩm dầu đã bị phá hủy. Tuy nhiên điều này vẫn chưa được LPR xác nhận. Còn theo thông tin từ LPR, hai máy bay không người lái (UAV) tấn công Bayraktar TB2 của Không quân Ukraine đã thực hiện một nỗ lực không kích vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng. Bất chấp nỗ lực của Quân đội Ukraine nhằm ngăn chặn đà tiến công của lực lượng dân quân LNR và DNR đang tiến mạnh về phía tây. Theo thông tin, các hệ thống phòng không của LNR và DNR đã phát hiện và bắn hạ 2 UAV TB2 của Ukraine; đặc biệt chúng bị bắn hạ với cách biệt chỉ trong vài phút. Theo thông tin do đại diện quân đội Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, 2 máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 của Ukraine, đã cố gắng tấn công vào các vị trí của lực lượng LPR trong khu vực mà dân quân đã được tái chiếm từ quân đội Ukraine. Nhưng các máy bay không người lái TB2 đã bị tiêu diệt với sự hỗ trợ của hệ thống phòng không tầm ngắn, vì LPR và DPR không có các loại vũ khí phòng không khác. Tuy nhiên các câu hỏi nghi ngờ và thông tin này có thể chưa chính xác, vì số các UAV tấn công của Ukraine xuất phát từ đâu? Theo thông tin của Quân đội Nga, qua đợt hỏa lực đầu tiên ngày 24/2, tất cả các sân bay của Ukraine đều bị phá hủy, đặc biệt là sân bay Nikolae, nơi UAV TB2 cất hạ cánh. Còn khoảng giữa trưa hôm 26/2, một chiếc máy bay không “rõ danh tính”, đã bị phòng không Quân đội Ukraine bắn rơi ở khu vực lân cận thành phố Zhytomyr của Ukraine. Hiện có thông tin cho rằng, Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không di động, để tiêu diệt một máy bay bị phát hiện trên không phận nước này. Được biết máy bay gặp nạn trên lãnh thổ Ukraine, nhưng số phận của phi hành đoàn vẫn chưa rõ. Trên đoạn phim được người dân ở một trong những ngôi làng ở vùng lân cận Zhytomyr quay và đưa lên mạng xã hội, có thể thấy sau khi một tên lửa phòng không bắn trúng máy bay, chiếc máy bay phun khói và bắt đầu mất độ cao. Đánh giá về các thao tác máy bay thực hiện, có lẽ tổ lái đã cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu vực bị tấn công; tuy nhiên có thể thấy, việc điều khiển máy bay gặp rất nhiều khó khăn. Theo đoạn video được trình bày, không thể xác định được loại máy bay và danh tính máy bay của lực lượng nào; tuy nhiên có khả năng mảnh vỡ được tìm thấy, sẽ tiết lộ chi tiết về những gì đã xảy ra. Hiện phía Nga không cung cấp thông tin về sự tham gia của Không quân trong chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine, đặc biệt là trong khu vực Zhytomyr. Hiện tại sân bay tại đây đã bị ngừng hoạt động, sau đợt tấn công bằng tên lửa của Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Video do người dân quay về vụ tập kích của Quân đội Ukraine vào kho xăng dầu của nước cộng hòa tự xưng Lugansk.

Đêm qua, lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, đã phải hứng chịu một loạt cuộc phản công mạnh mẽ của Quân đội Ukraine, kết quả là một kho dầu gần khu dân cư Rovenki, chỉ cách biên giới với Nga 30 km, đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo một số nguồn tin từ truyền thông Nga, có thể vụ nổ do lực lượng biệt kích luồn sâu của Ukraine tiến hành. Nhưng trong điều kiện cuộc chiến đang chuyển dần sang phía Tây, điều này khó xảy ra và đây rất có thể là cuộc tập kích bằng tên lửa. Trên nhiều video được người dân đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy hậu quả của một loạt vụ nổ rất mạnh, dẫn đến việc kho dầu chứa hàng trăm tấn sản phẩm dầu và nhiên liệu, chất bôi trơn bị phá hủy hoàn toàn. Vụ nổ mạnh đến mức các tòa nhà dân cư và tòa nhà lân cận đã bị sóng xung kích của vụ nổ cuốn đi theo đúng nghĩa đen; điều này cũng được xác nhận qua đoạn video được công bố. Hiện đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến mức độ tàn phá, đối tượng và nạn nhân; tuy nhiên đây là một trong những vụ tấn công chưa từng có của Quân đội Ukraine vào LPR. Đáng chú ý là thực tế đây là vụ nổ thứ hai ở Rovenky chỉ trong một ngày. Vụ nổ đầu tiên không được công khai, nhưng các nguồn tin của Ukraine cho biết, một đoàn tàu chở nhiên liệu và chất bôi trơn và các sản phẩm dầu đã bị phá hủy. Tuy nhiên điều này vẫn chưa được LPR xác nhận. Còn theo thông tin từ LPR, hai máy bay không người lái (UAV) tấn công Bayraktar TB2 của Không quân Ukraine đã thực hiện một nỗ lực không kích vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng. Bất chấp nỗ lực của Quân đội Ukraine nhằm ngăn chặn đà tiến công của lực lượng dân quân LNR và DNR đang tiến mạnh về phía tây. Theo thông tin, các hệ thống phòng không của LNR và DNR đã phát hiện và bắn hạ 2 UAV TB2 của Ukraine; đặc biệt chúng bị bắn hạ với cách biệt chỉ trong vài phút. Theo thông tin do đại diện quân đội Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, 2 máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 của Ukraine, đã cố gắng tấn công vào các vị trí của lực lượng LPR trong khu vực mà dân quân đã được tái chiếm từ quân đội Ukraine. Nhưng các máy bay không người lái TB2 đã bị tiêu diệt với sự hỗ trợ của hệ thống phòng không tầm ngắn, vì LPR và DPR không có các loại vũ khí phòng không khác. Tuy nhiên các câu hỏi nghi ngờ và thông tin này có thể chưa chính xác, vì số các UAV tấn công của Ukraine xuất phát từ đâu? Theo thông tin của Quân đội Nga, qua đợt hỏa lực đầu tiên ngày 24/2, tất cả các sân bay của Ukraine đều bị phá hủy, đặc biệt là sân bay Nikolae, nơi UAV TB2 cất hạ cánh. Còn khoảng giữa trưa hôm 26/2, một chiếc máy bay không “rõ danh tính”, đã bị phòng không Quân đội Ukraine bắn rơi ở khu vực lân cận thành phố Zhytomyr của Ukraine. Hiện có thông tin cho rằng, Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không di động, để tiêu diệt một máy bay bị phát hiện trên không phận nước này. Được biết máy bay gặp nạn trên lãnh thổ Ukraine, nhưng số phận của phi hành đoàn vẫn chưa rõ. Trên đoạn phim được người dân ở một trong những ngôi làng ở vùng lân cận Zhytomyr quay và đưa lên mạng xã hội, có thể thấy sau khi một tên lửa phòng không bắn trúng máy bay, chiếc máy bay phun khói và bắt đầu mất độ cao. Đánh giá về các thao tác máy bay thực hiện, có lẽ tổ lái đã cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu vực bị tấn công; tuy nhiên có thể thấy, việc điều khiển máy bay gặp rất nhiều khó khăn. Theo đoạn video được trình bày, không thể xác định được loại máy bay và danh tính máy bay của lực lượng nào; tuy nhiên có khả năng mảnh vỡ được tìm thấy, sẽ tiết lộ chi tiết về những gì đã xảy ra. Hiện phía Nga không cung cấp thông tin về sự tham gia của Không quân trong chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine, đặc biệt là trong khu vực Zhytomyr. Hiện tại sân bay tại đây đã bị ngừng hoạt động, sau đợt tấn công bằng tên lửa của Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Video do người dân quay về vụ tập kích của Quân đội Ukraine vào kho xăng dầu của nước cộng hòa tự xưng Lugansk.