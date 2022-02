Tiêm kích Su-27 của Ukraine bị phá hủy khi chưa kịp cất cánh

Một chiếc tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine đã bị phá hủy tại sân bay quân sự gần Zhytomyr, khi chuẩn bị xuất kích. Chiếc Su-27 bị phá hủy ngay trên đường băng, trong khi vẫn chưa biết chính xác cuộc tấn công của Quân đội Nga được thực hiện như thế nào và bằng vũ khí gì? Trong các hình ảnh được truyền thông Nga đăng tải, người xem có thể thấy một máy bay chiến đấu bị phá hủy trên đường băng ngay trong quá trình chuẩn bị cất cánh. Nhận định tình hình, chiếc máy bay chiến đấu đã bị phá hủy vào khoảng 5-7 giờ sáng theo giờ địa phương. Có khả năng chiếc Su-27 trúng đạn bởi vũ khí chính xác của Quân đội Nga; tại hiện trường, chiếc tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine đã bị xé nát theo đúng nghĩa đen, trong khi vẫn chưa có thông tin về phi hành đoàn. Hiện tại vẫn chưa rõ căn cứ không quân của Ukraine ở Zhytomyr bị tấn công từ hướng nào; theo thông tin, sân bay quân sự Zhytomyr chỉ nằm cách biên giới với Belarus 120 km. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Nga, cách thủ đô Kiev của Ukraine vài km về phía Tây Bắc, một trực thăng tấn công Ka-52 “không rõ nguồn gốc đã rơi”. Theo quân đội Ukraine, chiếc trực thăng vũ trang Ka-52 đã trúng tên lửa phòng không di động Stinger; đây là số tên lửa phòng không vác vai của Mỹ, được chuyển đến Ukraine vài ngày trước. Trên hình ảnh, người xem có thể thấy tên lửa đã phát nổ gần một trong các điểm treo vũ khí và có thể, chính vì lý do này mà chiếc trực thăng trên đã hạ cánh khẩn cấp xuống mặt đất, bằng chứng là khung gầm của chiếc Ka-52 vẫn còn nguyên trạng. Đánh giá theo thiệt hại, chiếc Ka-52 bị thiệt hại cũng do một phần kích hoạt của vũ khí của trực thăng phát nổ; tuy nhiên không có dấu hiệu nhận dạng trên thân của phương tiện tấn công, và do đó không thể xác định rằng trực thăng thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Ban đầu, có thông tin cho rằng chiếc trực thăng có thể đã bị tấn công bởi pháo cỡ nhỏ. Tuy nhiên người ta biết rằng, chiếc Ka-52 bay ở độ cao tương đối và do vậy nó không thể bị trúng đạn pháo phòng không cỡ nhỏ từ mặt đất. Hiện vẫn chưa rõ số phận của phi hành đoàn trực thăng. Trong khi đó truyền thông Ukraine đưa tin, quân đội nước này đã bắn rơi một máy bay Su-27 của Nga ở quận Zolotonosha thuộc vùng Cherkasy. Tuy nhiên phía Nga chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Cục Cảnh sát Quốc gia ở vùng Cherkasy ra thông báo: “Phi công máy bay Nga đã nhảy dù khi máy bay rơi. Chúng tôi kêu gọi người dân địa phương đặc biệt chú ý đến nghi can là đàn ông, mặc trang phục chiến thuật hoặc quân phục với các yếu tố màu đỏ trên quần áo, có thể có vết thương rõ ràng”. Vào ngày thứ hai của chiến dịch, trong một chuyến bay vận chuyển hàng hóa, một máy bay An-26 của Không quân Nga đã bị rơi ở vùng Voronezh. Phi hành đoàn trên máy bay An-26 đã bị thiệt mạng. Thông tin về vấn đề này được xác nhận bởi Phòng báo chí của Quân khu phía Tây. Theo thông tin, chuyến bay đã hoàn toàn đúng kế hoạch; tuy nhiên chiếc máy bay An-26 đã bị gặp nạn do trục trặc kỹ thuật, nhưng chi tiết cụ thể vẫn chưa thể xác nhận. Hiện cuộc điều tra đang được tiến hành. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác, chiếc An-26 trên chở hàng đến khu vực nào; bởi hiện tại các sân bay tại Ukraine hiện phía Quân đội Nga vẫn chưa thể làm chủ hoàn toàn, do vậy không thể hạ cánh. Hiện số lượng phi hành đoàn thiệt mạng vẫn chưa được công bố. Nguồn ảnh: Pinterest.

