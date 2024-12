Caesar đang là khẩu pháo phương Tây thành công nhất ở Ukraine

Vào ngày 6/12, Bộ Quốc phòng Đan Mạch và Bộ Quốc phòng Pháp đã công bố mốc thời gian để chuyển giao pháo tự hành bánh lốp Caesar 155mm cho Ukraine. Thời gian chuyển giao dự kiến sẽ vào năm 2025, sớm hơn so kế hoạch ban đầu là vào năm 2026. Ảnh: Wikipedia. Pháo lựu tự hành bánh lốp Caesar do công ty quốc phòng KNDS của Pháp sản xuất, hệ thống này đã chứng minh được giá trị trên chiến trường Ukraine, nơi nó được sử dụng hiệu quả để chống lại lực lượng Nga kể từ lần triển khai đầu tiên vào năm 2022. Ảnh: RBC- Ukraine. Quyết định đẩy nhanh việc giao hàng diễn ra sau thông báo vào tháng 3/2024 của Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Sébastien Lecornu, ông cũng đã xác nhận thỏa thuận mua sắm chung liên quan đến 78 pháo tự hành Caesar 155mm/L52. Ảnh: Wikipedia. Trước đó Đan Mạch đã chuyển giao 19 hệ thống Caesar cho Ukraine vào tháng 4/2023, cùng với các hệ thông pháo khác, bao gồm Zuzana 2 và pháo tự hành Bohdana SPG, giúp tăng cường hơn nữa hỏa lực của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Ảnh: Wikipedia . Ngoài ra, các đóng góp trước đó của Pháp bao gồm việc chuyển giao 48 khẩu Caesar phiên bản 6x6, cùng với hàng chục nghìn quả đạn tiên tiến như đạn LU211HE và đạn BONUS, những vũ khí này đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công chính xác do lực lượng Ukraine thực hiện. Ảnh: Army Recognition. Caesar là một khẩu pháo tự hành sử dụng nòng155mm/L52 được lắp trên khung gầm xe bánh lốp, giúp nó có khả năng cơ động cao và phù hợp để triển khai nhanh chóng trong nhiều môi trường chiến đấu khác nhau. Tầm bắn của hệ thống lên đến 42 km với đạn tiêu chuẩn và hơn 50 km với đạn pháo hỗ trợ rocket, đảm bảo hiệu quả giao tranh tầm xa. Pháo tự hành này có hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến cho phép nhắm mục tiêu chính xác, được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động có tốc độ bắn cao, với khả năng bắn 6 viên mỗi phút. Cấu hình bánh lốp của pháo mang lại lợi thế rất lớn về mặt hậu cần, cho phép di chuyển nhanh giữa các vị trí bắn, giúp tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công phản pháo. Điều này khiến Caesar được đánh giá là một phương tiện không thể thiếu trong các hoạt động pháo binh hiện đại. Tính linh hoạt của Caesar cho phép vũ khí này tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm công sự, pháo binh và các đơn vị thiết giáp đối phương, mang lại lợi thế đáng kể về mặt chiến thuật. Caesar đã chứng minh được hiệu suất vượt trội trong các tình huống chiến đấu có độ rủi ro cao, kết hợp tính cơ động với hỏa lực chính xác. Kể từ khi được triển khai tại Ukraine, Caesar đã trở thành nền tảng cho chiến lược pháo binh của quốc gia để đối phó với Quân đội Nga. Các nhà điều hành Ukraine rất ưa thích sử dụng khẩu pháo tự hành này, bởi nó cho phép họ tấn công các vị trí của đối phương và di chuyển nhanh chóng để tránh bị trả đũa. Bên cạnh đó, độ chính xác của lựu pháo này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động phản pháo, vô hiệu hóa hoả lực pháo binh và phá vỡ các tuyến tiếp tế của đối phương. Khả năng bắn nhanh và chính xác đã giúp lực lượng Ukraine duy trì áp lực lên các đơn vị Nga đang tiến lên và giữ các vị trí phòng thủ quan trọng. Khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, pháo binh hiện đại không chỉ tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ của Ukraine mà còn củng cố thế trận chiến lược của nước này. Việc cung cấp kịp thời các hệ thống tiên tiến như pháo tự hành Caesar, đã làm nổi bật cam kết của các đồng minh châu Âu, trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của Ukraine trước cuộc xung đột đang diễn ra ngày càng dai dẳng và căng thẳng với Nga.

