Tới lượt Hy Lạp chuyển giao thiết giáp "cổ" cho Ukraine

Theo thông tin được Tạp chí Quốc phòng Ukraine đăng tải, lực lượng quốc phòng nước này xác nhận sẽ sớm nhận được các thiết giáp BMP-1 từ Hy Lạp. Theo thông tin được đăng tải, sẽ có 40 xe thiết giáp BMP-1 được Hy Lạp chuyển giao cho Ukraine trong thời gian sắp tới. Đổi lại, Hy Lạp sẽ nhận được một số lượng tương đương các xe thiết giáp Marder từ Đức. Đây là một phần trong chương trình "trang bị quay vòng" được NATO áp dụng trong nỗ lực viện trợ vũ khí cho Ukraine. Theo chương trình "Viện trợ Quay vòng", các quốc gia đang sử dụng vũ khí hệ Liên Xô sẽ viện trợ các vũ khí này cho Ukraine, đổi lại sẽ nhận được vũ khí chuẩn NATO thay thế. Tờ The Drive cho biết, chương trình này sẽ giúp Ukraine có thêm vũ khí kiểu Liên Xô để tiếp tục chiến đấu mà không mất quá nhiều thời gian làm quen. Trong khi đó các lực lượng viện trợ sẽ được bổ sung trang bị sớm nhất có thể để đảm bảo an ninh quốc gia. Mặc dù vậy, trong trường hợp của Hy Lạp, rất có thể Đức sẽ không "quay vòng" vũ khí theo tỷ lệ 1:1. Kế hoạch ban đầu của NATO quy định rõ, vũ khí sẽ được đổi 1 - 1 mà không bị ảnh hưởng bởi giá thành, độ hiện đại hoặc các yếu tố khác. Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được thiết kế và sản xuất bởi Liên Xô trong giai đoạn từ 1961 tới 1965. Cho tới nay, đã có khoảng 40.000 thiết giáp BMP-1 mọi phiên bản được sản xuất. Trong số đó, Liên Xô đã sản xuất hơn 20.000 chiếc BMP-1, Tiệp Khắc đứng vị trí thứ hai với hơn 18.000 chiếc từng được xuất xưởng. Khi ra đời, BMP-1 đã khiến NATO rất bất ngờ, với khả năng cơ động cực cao, trọng lượng chỉ 13,2 tấn, chứa được tới 8 lính cùng đầy đủ trang bị kèm theo 3 thành viên kíp lái. BMP-1 là thành quả của chiến thuật Bộ binh Cơ giới Hoá được Liên Xô phát triển sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo chiến thuật này, bộ binh sẽ cần một phương tiện di chuyển nhanh cùng mũi tiến công, nhưng phương tiện này phải được bọc thép tốt để chịu được hoả lực tuyến đầu, chắc chắn không thể sử dụng các loại xe tải chở quân như thông thường. Với tốc độ tối đa lên tới 65 km/h khi di chuyển trên đường bằng và tối đa 8km/h khi bơi qua sông, thiết giáp BMP-1 có khả năng bắt kịp với mọi loại xe tăng chủ lực do Liên Xô sản xuất sau này. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, dù đã ra đời được hơn nửa thế kỷ, thiết giáp BMP-1 vẫn tiếp tục được sử dụng tại hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều quốc gia châu Âu.

