Tình hình Bakhmut sau khi cứ điểm phía bắc bị đánh chiếm

Vào đầu tháng 1/2023, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã liên tục có những bước đột phá về hướng thị trấn chiến lược Soledar và nắm quyền kiểm soát khu đô thị chính Sioux City của thị trấn này vào giữa tháng Giêng. Sau đó, lực lượng Wagner được chia thành ba nhóm: Nhóm phía bắc đánh thẳng vào đường cao tốc T0513 từ Bakhmut dẫn đến Seversk, được phát triển từ mũi đột phá mở theo hướng Soledar. Cho đến đầu tháng 2, họ liên tiếp đánh chiếm khu vực mỏ muối số 7, ga xe lửa Sol, Praha Datne, Krasnopolivka, Sako và Vanzetti, McColevka; cắt đứt liên lạc trực tiếp giữa Bakhmut và Seversk. Nhóm Quân đội Nga ở mặt trận trung tâm, tiếp tục chiến đấu trong khu vực đô thị Bakhmut và thiết lập đầu cầu vững chắc ở phía nam và phía đông thành phố; đồng thời ép vị trí của Quân đội Ukraine, lùi càng nhiều về khu vực phía tây càng tốt. Quân đội Nga ở hướng Nam, tấn công cứ điểm Kryshivka ở phía tây nam Bakhmut, tấn công dọc theo tuyến kênh đào; đồng thời thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với một số đoạn của đường cao tốc T0504. Ngày 12/2, lực lượng Wagner chiếm cứ điểm Krasna Gora (Làng Núi Đỏ) ở phía bắc Bakhmut; ngày 17/2, họ chiếm cứ điểm Paraskovka, nằm sát cạnh Krasna Gora, nhưng cách con sông Bakhmutka. Đồng thời, quân Wagner cũng đột phá chiếm khu vực cao nguyên của Quân đội Ukraine ở phía tây của đường cao tốc T0513, tràn ngập gần như toàn bộ khu vực cao nguyên, vừa đánh thẳng đến đường cao tốc M03; trực tiếp cắt đứt đường tiếp tế quan trọng này. Điều chúng ta cần biết là sau tháng 11/2022, Quân đội Ukraine dần chuyển quân chủ lực sang tác chiến trên hướng Bakhmut. Tuy nhiên, trong cuộc chiến “lấy thịt đè người” với cường độ cao này, các đơn vị chủ lực của Quân đội Ukraine đã lần lượt bị tổn thất; nếu không đã không xảy ra tình huống như trên. Giờ đây, Quân đội Ukraine đã thực sự chấp nhận đề xuất của cố vấn quân sự phương Tây, và thay vì để quân chủ lực bị "bóp nghẹt" ở Bakhmut, họ sẽ rút càng nhiều lực lượng càng tốt và bổ sung vũ khí và quân số. Tuy nhiên do các đơn vị chủ lực Ukraine ở Bakhmut nhiều, nên việc rút quân không hề đơn giản. Bên cạnh đó, do “chiến thuật cầm chân” thì cũng cần có quân; hiện tại quân Nga đã chiếm các khu vực có địa hình cao, khống chế toàn bộ thành phố Bakhmut. Về phía lực lượng Wagner, sau ba tháng chiến đấu đẫm máu với quân chủ lực Ukraine, họ vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng cũng gặp những khó khăn riêng. Điểm qua về toàn bộ tình hình chiến đấu hiện tại ở Bakhmut, đơn giản mà nói, hiện được chia thành chiến trường phía bắc, chiến trường đô thị và chiến trường phía nam. Trên chiến trường phía bắc, Krasna Gora và Paraskovka, mà quân Wagner mới tràn ngập, là cứ điểm quan trọng, sườn bảo vệ phía bắc Bakhmut của Quân đội Ukraine. Trước đó khi quân Wagner tấn công trực diện, họ đã đụng phải tuyến phòng ngự vững chắc của Ukraine bảo vệ Bakhmut. Sau đó, các đơn vị Wagner đã thay đổi chiến thuật, chiếm khu vực có địa hình cao và tấn công bóc gỡ các cụm cứ điểm vòng ngoài. Do vậy, họ đã thành công khi chiếm địa hình cao phía tây đường cao tốc T0513. Sau khi thành công ở việc thay đổi chiến thuật, Quân đội Nga tiếp tục duy trì áp lực lên các tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine xung quanh khu vực nội đô. Các mũi xung kích của quân Wagner, đã tấn công vào phía bắc và nam của thành phố, kết hợp với mũi tấn công từ hướng đông trước đó, tạo thành thế bao vây ba mặt; khiến quân Ukraine mất Krasna Gora trước, sau đó là Paraskovka. Cho đến nay, các cứ điểm chính ở phía bắc Bakhmut đã bị thất thủ, sau khi quân Wagner kiểm soát đường T0513 dẫn đến Seversk, họ cũng kiểm soát đường M03 dẫn đến Slavyansk. Theo các chuyên gia, việc kiểm soát vùng cao nguyên quan trọng hơn việc tấn công vào nội ô Bakhmut. Trên thực tế, các mũi tấn công của quân Wagner ở phía bắc Bakhmut, đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài ở phía bắc thành phố; đồng thời trực tiếp dồn ép quân Ukraine ở phía bắc, điều này có lợi cho trận chiến ở Bakhmut của quân Nga. Điều quan trọng hơn, quân Wagner đã chiếm một phần lớn địa hình cao có lợi thế về mặt chiến thuật. Về lâu dài, đây là cơ sở để quân Nga tổ chức tấn công dọc theo đường M03 theo hướng Slavyansk. Theo như tình hình tác chiến hiện tại, các mũi tấn công của quân Wagner rất có khả năng vượt qua đường cao tốc M03 để tiến công cao nguyên Bershivka ở phía tây Bakhmut. Nếu họ có thể khống chế được khu vực này, không chỉ bóp nghẹt thêm nguồn cung cấp vận tải của Ukraine cho Bakhmut từ phía tây; mà nghiêm trọng hơn là có thể tạo ra mối đe dọa đối với thị trấn Chasov Yar từ phía bắc; tạo bàn đạp cho quân Nga tấn công thị trấn quan trọng này từ phía bắc và phía nam. Một khi Chasov Yar thất thủ, tuyến phòng ngự vùng cao nguyên của Quân đội Ukraine sẽ tan rã; khi đó vành đai thành phố Slavyansk ở trung tâm Donbass, sẽ phải đối mặt với uy hiếp từ Quân đội Nga từ vùng cao nguyên. Vậy hướng Bắc có gì đáng chú ý trong thời gian sắp tới: Thứ nhất là cuộc tấn công của Wagner vào Bershivka và vùng cao nguyên phía tây diễn ra như thế nào. Thứ hai: Liệu Quân đội Nga có tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát theo hướng Slavyansk ở vùng cao nguyên, để tiếp tục giành quyền kiểm soát giữa đường cao tốc M03 và đường cao tốc T0513 hay không? Về áp lực trực tiếp đối với phía bắc Bakhmut, đương nhiên là có, nhưng cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Tương tự, đối với trận đánh ở hướng trung tâm thành phố Bakhmut, Chỉ huy Wagner sẽ không điều quân chủ lực giao tranh với quân Ukraine. Tuy nhiên, họ sẽ căn cứ vào sức mạnh của quân Ukraine trong khu vực đô thị, để lựa chọn chiến thuật tương ứng; nhưng chắc chắn là dùng hỏa lực tấn công. Tình hình hiện tại ở chiến trường phía nam thực sự là căng thẳng nhất đối với các đơn vị Wagner. Bởi vì đối với khu vực do lực lượng Wagner kiểm soát, mặc dù đã chiếm được một số địa hình cao và có thể uy hiếp cho con đường. Nhưng mấu chốt của vấn đề là con đường này được bảo vệ bởi các cứ điểm kiên cố của Quân đội Ukraine. Ở phía nam Bakhmut, cách chưa đầy 10 km về phía tây là Konstantinovka, có diện tích tương đương với Bakhmut; chỉ 3 km về phía bắc là Chasov Yar. Thị trấn nhỏ duy nhất trước mặt Wagner trên khu vực phía Nam Bakhmut là Ivanivsk, nhưng ngôi làng này nằm ở vùng đất thấp và nằm giữa vùng cao nguyên và khu vực đô thị, nên không dễ bị tấn công. Rất có thể quân Wagner không tiến công trực tiếp vào phía nam Bakhmut, mà vu hồi theo hướng tây. Do đó, trận chiến trong tương lai ở phía nam Bakhmut, sẽ là giai đoạn quan trọng để xác định quyền sở hữu Bakhmut. Đương nhiên, cuối cùng chúng ta cũng cần nhấn mạnh một chút, mặc dù Wagner sẽ không thực sự dùng hình thức "cảm tử quân", nhưng thực tế thương vong sẽ không nhỏ. Việc trường kỳ chiến đấu trong điều kiện ác liệt cũng mệt mỏi, ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của họ. Cho nên, Quân đội Ukraine hiện tại không phải là không có cơ hội; họ có thể tổ chức phản công ở những khu vực trọng điểm. Nhưng nếu Quân đội Ukraine vẫn không có hành động phản công mạnh mẽ, thì có thể khẳng định, họ đã hết lực lượng và Bakhmut thực sự là nơi tiêu hao quân số và vũ khí đối với Quân đội Ukraine.

