Trận đánh cận chiến của Wagner vào Làng Núi Đỏ ác liệt tới đâu?

Quân đội Nga và lính đánh thuê của Wagner ngày càng thuần thục hơn khi tham chiến tại Bakhmut. Sau khi tổ chức lực lượng bao vây từ ba phía, họ bắt đầu thu hẹp vòng vây, từng bước tiến vào khu vực đô thị và bắt đầu cận chiến với quân đội Ukraine. Mặc dù quân đội Nga bước đầu giành được lợi thế ở Bakhmut, nhất là sau khi “bóc được lớp vỏ” bảo vệ từ xa, ở thị trấn chiến lược Soledar. Nhưng họ chỉ có thể được coi là thực sự ổn định, nếu giành được Làng Núi Đỏ (Krasna Gora) ở phía bắc. Nếu không khống chế được Làng Núi Đỏ, quân Nga sẽ không có khả năng bao vây thực sự quân Ukraine; thậm chí có thể bị Ukraine pháo kích phản kích. Vì vậy, việc giành quyền kiểm soát Làng Núi Đỏ rất quan trọng trong kế hoạch đánh chiếm hoàn toàn thành phố Bakhmut. Do Làng Núi Đỏ có vị trí quan trọng như vậy, nên quân đội Ukraine chống cự quyết liệt, quân Nga đã mất một thời gian dài tấn công; cuối cùng họ đã sử dụng hỏa lực dữ dội, để phá hủy tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine trong khu vực và mới có thể tiến vào Làng Núi Đỏ. Chỉ sau khi bước vào Làng Núi Đỏ, những phóng viên chiến trường mới cảm nhận được hết rằng cuộc chiến khốc liệt như thế nào. Theo những người lính đánh thuê Wagner cho biết, xác chết ở khắp mọi nơi trong Làng; điều này không kém phần bi thảm so với ở thị trấn Soledad trước đây. Theo các nguồn thông tin tình báo của Quân đội Nga, trước đó có khoảng 1.000 quân Ukraine phòng thủ tại Làng Núi Đỏ; nhưng chỉ có 30 người triệt thoái thành công khỏi tử địa này; điều này cho thấy mức độ tàn khốc của trận chiến. Với sự sụp đổ của cứ điểm Làng Núi Đỏ (Krasna Gora), quân phòng ngự của Ukraine tại thành phố Bakhmut thực sự lâm vào thế khó; nhất là đường tiếp tế bị cắt đứt, tinh thần binh lính sa sút, chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu. Tuy nhiên Kiev cũng không hề dễ dàng “buông xuôi” chiến trường Bakhmut; để tăng cường lực lượng giữ chắc Bakhmut, quân đội Ukraine đã triển khai 90 tiểu đoàn (tương đương 50.000 quân, bằng quân số của quân đội một số quốc gia như Cuba, Uzbekistan, Belarus), tới thành phố và các vùng lân cận. Theo ông Evgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC) cho biết, có tới 45-50 nghìn quân Ukraine tham gia vào các trận chiến phòng thủ Bakhmut. Trên thực tế, cuộc chiến tại Bakhmut đã làm tê liệt quân đội Ukraine, buộc Kiev phải tập trung lực lượng lớn nhất của mình theo hướng này. Những con số do ông Prigozhin đưa ra, đối lập mạnh mẽ với những con số được trích dẫn trước đó bởi các nguồn quân sự Nga và Ukraine, khi cả hai bên đều cho rằng, quân số tối đa của Quân đội Ukraine phòng thủ tại Bakhmut chỉ là khoảng 10.000 quân. Nếu theo nguyên tắc, bên tấn công cần sử dụng lớn gấp ít nhất là hai lần so với quân phòng ngự, thì các giả thiết đã được đưa ra rằng, chỉ riêng ở khu vực Bakhmut, các lực lượng Nga phải tập trung số lượng ít nhất từ 80-100 nghìn quân để tham gia vào cuộc tấn công. Sau khi tràn ngập được Làng Núi Đỏ, chắc chắn đó là một tin vui đối với quân đội Nga và điều đáng để ăn mừng, dù rằng, tất nhiên công lớn trong chiến thắng này thuộc về lực lượng đánh thuê Wagner. Hiện không thấy đơn vị quân đội chính quy Nga nào ở xung quanh bán kính thành phố Bakhmut 50 km, mà chỉ có binh lính của lực lượng lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu trong khu vực nóng bỏng nhất. Từ chiến dịch Soledar đẫm máu trước đây đến Làng Núi Đỏ hiện tại, gần như chỉ có những người lính Wagner đánh những trận quyết định; điều này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về hiệu quả chiến đấu giữa lính đánh thuê Nga và lực lượng quân chính quy. Để chứng minh những gì mình nói là sự thật, Prigozhin còn tung ra một đoạn video quay cảnh binh lính Wagner đứng ở lối vào Làng Núi Đỏ; chứng minh rằng họ mới là những người “tràn ngập” nơi này, chứ không phải quân đội Nga. Phải công nhận rằng lính đánh thuê Wagner đã làm được nhiều hơn thế ở Bakhmut. Để chiếm được các điểm chốt từ tay Quân đội Ukraine, họ đã hy sinh rất nhiều binh lính, nhưng họ vẫn tiến hành bất kể giá nào. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, lính Wagner sẽ không tiến nhanh như vậy, nếu không có sự hỗ trợ của pháo binh Nga. Quân đội Nga và Wagner nên là đối tác tốt, nếu lúc này mất “đoàn kết”, sẽ tạo cơ hội cho quân đội Ukraine lợi dụng sơ hở.

Quân đội Nga và lính đánh thuê của Wagner ngày càng thuần thục hơn khi tham chiến tại Bakhmut. Sau khi tổ chức lực lượng bao vây từ ba phía, họ bắt đầu thu hẹp vòng vây, từng bước tiến vào khu vực đô thị và bắt đầu cận chiến với quân đội Ukraine. Mặc dù quân đội Nga bước đầu giành được lợi thế ở Bakhmut, nhất là sau khi “bóc được lớp vỏ” bảo vệ từ xa, ở thị trấn chiến lược Soledar. Nhưng họ chỉ có thể được coi là thực sự ổn định, nếu giành được Làng Núi Đỏ (Krasna Gora) ở phía bắc. Nếu không khống chế được Làng Núi Đỏ, quân Nga sẽ không có khả năng bao vây thực sự quân Ukraine; thậm chí có thể bị Ukraine pháo kích phản kích. Vì vậy, việc giành quyền kiểm soát Làng Núi Đỏ rất quan trọng trong kế hoạch đánh chiếm hoàn toàn thành phố Bakhmut. Do Làng Núi Đỏ có vị trí quan trọng như vậy, nên quân đội Ukraine chống cự quyết liệt, quân Nga đã mất một thời gian dài tấn công; cuối cùng họ đã sử dụng hỏa lực dữ dội, để phá hủy tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine trong khu vực và mới có thể tiến vào Làng Núi Đỏ. Chỉ sau khi bước vào Làng Núi Đỏ, những phóng viên chiến trường mới cảm nhận được hết rằng cuộc chiến khốc liệt như thế nào. Theo những người lính đánh thuê Wagner cho biết, xác chết ở khắp mọi nơi trong Làng; điều này không kém phần bi thảm so với ở thị trấn Soledad trước đây. Theo các nguồn thông tin tình báo của Quân đội Nga, trước đó có khoảng 1.000 quân Ukraine phòng thủ tại Làng Núi Đỏ; nhưng chỉ có 30 người triệt thoái thành công khỏi tử địa này; điều này cho thấy mức độ tàn khốc của trận chiến. Với sự sụp đổ của cứ điểm Làng Núi Đỏ (Krasna Gora), quân phòng ngự của Ukraine tại thành phố Bakhmut thực sự lâm vào thế khó; nhất là đường tiếp tế bị cắt đứt, tinh thần binh lính sa sút, chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu. Tuy nhiên Kiev cũng không hề dễ dàng “buông xuôi” chiến trường Bakhmut; để tăng cường lực lượng giữ chắc Bakhmut, quân đội Ukraine đã triển khai 90 tiểu đoàn (tương đương 50.000 quân, bằng quân số của quân đội một số quốc gia như Cuba, Uzbekistan, Belarus), tới thành phố và các vùng lân cận. Theo ông Evgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC) cho biết, có tới 45-50 nghìn quân Ukraine tham gia vào các trận chiến phòng thủ Bakhmut. Trên thực tế, cuộc chiến tại Bakhmut đã làm tê liệt quân đội Ukraine, buộc Kiev phải tập trung lực lượng lớn nhất của mình theo hướng này. Những con số do ông Prigozhin đưa ra, đối lập mạnh mẽ với những con số được trích dẫn trước đó bởi các nguồn quân sự Nga và Ukraine, khi cả hai bên đều cho rằng, quân số tối đa của Quân đội Ukraine phòng thủ tại Bakhmut chỉ là khoảng 10.000 quân. Nếu theo nguyên tắc, bên tấn công cần sử dụng lớn gấp ít nhất là hai lần so với quân phòng ngự, thì các giả thiết đã được đưa ra rằng, chỉ riêng ở khu vực Bakhmut, các lực lượng Nga phải tập trung số lượng ít nhất từ 80-100 nghìn quân để tham gia vào cuộc tấn công. Sau khi tràn ngập được Làng Núi Đỏ, chắc chắn đó là một tin vui đối với quân đội Nga và điều đáng để ăn mừng, dù rằng, tất nhiên công lớn trong chiến thắng này thuộc về lực lượng đánh thuê Wagner. Hiện không thấy đơn vị quân đội chính quy Nga nào ở xung quanh bán kính thành phố Bakhmut 50 km, mà chỉ có binh lính của lực lượng lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu trong khu vực nóng bỏng nhất. Từ chiến dịch Soledar đẫm máu trước đây đến Làng Núi Đỏ hiện tại, gần như chỉ có những người lính Wagner đánh những trận quyết định; điều này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về hiệu quả chiến đấu giữa lính đánh thuê Nga và lực lượng quân chính quy. Để chứng minh những gì mình nói là sự thật, Prigozhin còn tung ra một đoạn video quay cảnh binh lính Wagner đứng ở lối vào Làng Núi Đỏ; chứng minh rằng họ mới là những người “tràn ngập” nơi này, chứ không phải quân đội Nga. Phải công nhận rằng lính đánh thuê Wagner đã làm được nhiều hơn thế ở Bakhmut. Để chiếm được các điểm chốt từ tay Quân đội Ukraine, họ đã hy sinh rất nhiều binh lính, nhưng họ vẫn tiến hành bất kể giá nào. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, lính Wagner sẽ không tiến nhanh như vậy, nếu không có sự hỗ trợ của pháo binh Nga. Quân đội Nga và Wagner nên là đối tác tốt, nếu lúc này mất “đoàn kết”, sẽ tạo cơ hội cho quân đội Ukraine lợi dụng sơ hở.