Tình cảnh của lữ đoàn cơ giới số 30 Ukraine tác chiến gần Bakhmut

Tiếp tục những thông tin mới nhất về tình hình ở chiến trường Bakhmut trong 24 giờ qua; theo thông tin, các đơn vị lính đánh thuê Wagner của Nga đang tổ chức các mũi tấn công từ nhiều hướng, bao gồm cả từ các khu vực của quận Zabakhmutka đã bị họ tràn ngập trước đó. Quân đội Ukraine đã phải rút khỏi một số vị trí ở ngoại ô và trung tâm thành phố, bao gồm cả các chiến hào được đào ngay trên đường phố (Ukraine đã nhiều lần công bố những chiến hào này trong các thông tin của họ vài tháng trước). Những chiến hào này đã bị pháo binh Nga cày xới theo đúng nghĩa đen. Khi bị lính đánh thuê Wagner tấn công quyết liệt, quân Ukraine đã rút về các tòa nhà chung cư, biến các tòa nhà này thành công sự chiến đấu. Theo lính đánh thuê Wagner cho biết, chủ yếu có hai thứ quân hiện vẫn còn tiếp tục bám trụ ở Bakhmut, thứ nhất đó là những tân binh mới vào chiến trường, chỉ được trang bị vũ khí bộ binh nhẹ và thường bắn bừa bãi. Thứ hai là "những người cấp tiến cứng rắn", như người ta thường nói là người "không có gì để mất". Nhưng theo lính Wagner cho biết, là cả hai đều đầu hàng khi lực lượng lính Wagner tiến vào vị trí của họ. Hiện tại, quân đội Ukraine đang rời khỏi Bakhmut theo từng nhóm nhỏ; những thiết bị quân sự trên đường di chuyển tới Chasov Yar hoặc theo các hướng khác, chúng lập tức trở thành mục tiêu của pháo binh Nga và sự may rủi với họ được trả bằng mạng sống. Hiện tại, do tổn thất quá lớn tới 60%, nên Lữ đoàn bộ binh cơ giới 30 của Quân đội Ukraine đã được Bộ Tư lệnh tiền phương Miền Đông, quyết định rút khỏi chiến trường Bakhmut, về tuyến phòng thủ mới tại thị trấn Chasov Yar để khôi phục khả năng chiến đấu. Quân số các đơn vị bảo vệ lãnh thổ, cảnh sát, bộ đội biên phòng và lực lượng vệ binh quốc gia được tăng cường đến tuyến phòng thủ Chasov Yar, sẽ được bổ sung nhanh cho Lữ đoàn 30 để phục hồi khả năng chiến đấu. Hiện các phương tiện cơ giới và thông tin liên lạc của Lữ đoàn 30 đã bị phá hủy trong chiến đấu. Cùng với đó, trong các trận đánh gần Bakhmut, đội hình của Lữ đoàn bộ binh 61, Lữ đoàn bộ binh 8, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 125 đã bị thiệt hại nặng nề. Các đơn vị này từ ngày 27/ 2 đến ngày 3/3 đã bị loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 600 quân. Ngoài ra, nhiều đơn vị của Quân đội Ukraine ở vùng ngoại ô Bakhmut như Grigorovka, Kalinovka và Orekhovo-Vasilevka đã phải hứng chịu thương vong do “hỏa lực thân thiện” của chính “quân ta”. Một trong những lý do cho việc “bắn nhầm”, đó là đơn vị pháo M777 của Lữ đoàn pháo binh 43 ở Chasovoy Yar, thiếu thông tin trinh sát về tọa độ mục tiêu đang di chuyển về hướng tây của các lực lượng và tắc nghẽn thông tin liên lạc; nên đã nã đạn vào chính quân Ukraine đang triệt thoái khỏi thành phố Bakhmut, nhưng lại nhầm tưởng là quân Nga. Theo các chuyên gia quân sự, những gì đã xảy ra với hệ thống thông tin của Quân đội Ukraine tại Bakhmut, có thể do hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, dẫn đến sự tắc nghẽn thông tin, khiến việc nhận diện “địch-ta” của quân đội Ukraine bị nhầm lẫn. Còn theo thông tin của ông Prigozhin, Chủ tịch công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, hiện Quân đội Ukraine (APU) có ý định bảo vệ Bakhmut đến cùng, họ đã tạo ra 4 cụm quân để ngăn chặn quân Nga tấn công. Trong kênh Telegram của lực lượng lính đánh thuê Wagner, ông Prigozhin cho biết, Quân đội Ukraine đã thành lập 4 cụm quân. Cụm một ở Slavyansk, bao gồm Lữ đoàn 67; cụm hai thứ hai ở Seversk, bao gồm Lữ đoàn 81 và 66; cụm ba ở thị trấn Chasovoy Yar và cụm thứ 4 ở thành phố Konstantinovka. Theo ông Prigozhin, lực lượng Nga đã phong tỏa Bakhmut và để “mở vây” thành phố, quân đội Ukraine sẽ cần phải đẩy lùi quân tấn công của Nga, nhưng điều này sẽ không thể xảy ra, nếu Quân đội Nga thực hiện yểm trợ từ hai bên sườn. Việc Quân đội Ukraine tổ chức phản công vào quân Wagner đang bao vây Bakhmut, điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng đây cũng là cơ hội đánh địch thuận lợi của quân Nga, khi quân Ukraine thực hành phản công mà không có công sự che chắn. Hiện ngoài lực lượng lính đánh thuê Wagner, ở Bakhmut còn có 2 sư đoàn dù và nhiều đơn vị pháo binh của quân Nga. Hôm 6/3, cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine thông báo rằng Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và Tư lệnh Lực lượng lục quân của Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky đã ủng hộ việc tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut. Xe tăng và xe bọc thép của Quân đội Nga tấn công vào Bakhmut. Nguồn Sina.

