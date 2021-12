Tình báo Ukraine: Nga tụ tập hàng trăm nghìn quân cạnh biên giới

Các đơn vị dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đã nhiều lần cố gắng bắn hạ máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Ukraine, đang bay gần đường giới tuyến ở phía đông của DPR. Các cuộc tấn công UAV TB2 của dân quân DPR được thực hiện bằng cách sử dụng chiến tranh điện tử và vũ khí phòng không. Thông tin về vấn đề này cũng đã được xác nhận tại Kiev; nhưng Kiev cũng nhấn mạnh, số UAV TB2 của họ vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo các chuyên gia, rất có khả năng là dân quân DPR và LPR đã sở hữu những trạm radar trinh sát; kết hợp với lực lượng quan sát mắt và quang học, nên đủ khả năng phát hiện và bắn hạ những UAV của Ukraine, kể cả là UAV TB2. Đáng chú ý là trước đó dân quân DPR đã công bố nỗ lực bắn hạ máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Ukraine; nhưng thông tin này bị coi là “viển vông”, cho đến khi dữ liệu này được chỉ huy quân đội Ukraine xác nhận và tín hiệu radar của dân quân, cũng được UAV TB2 của Ukraine ghi lại. “UAV của Ukraine được sử dụng để trinh sát, theo dõi các hoạt động của đối phương và họ đang cố gắng bắn hạ UAV Bayraktar TB2; nhưng hiện tại tất cả số UAV TB2 mà chúng tôi có, đều đang thực hiện thành công các nhiệm vụ”, chỉ huy của Quân đội Ukraine cho biết. Trong ngày hôm nay, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã dẫn nguồn của tình báo nước này, nêu đích danh số quân nhân Nga hiện đang ở biên giới với Ukraine. “Tổng số quân trên lãnh thổ của Liên bang Nga, cũng như trên lãnh thổ tạm chiếm (DPR và LPR), những người có thể được tham gia vào một sự leo thang hiện nay ước đạt 94.300 người”; Reznikov cho biết. Còn mới gần đây, Ngoại trưởng Ukraine Dmiriy Kuleba cho biết, cộng đồng quốc tế đang chuẩn bị một “gói ngăn chặn”, trong trường hợp Ukraine bị Nga tấn công. Ông Kuleba nhấn mạnh, rằng gói ngăn chặn này đang được chuẩn bị theo ba hướng, do đó Moscow cần phải hiểu rằng, việc đưa quân vào lãnh thổ Ukraine sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Phản bác lại ý kiến của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, bác bỏ tin đồn về một cuộc tấn công của Nga và khẳng định, Nga không chuẩn bị và sẽ không tiến hành bất kỳ hành động nào can thiệp quân sự nào vào Ukraine. Quan hệ Ukraine – Nga vẫn có những bước leo thang căng thẳng mới; sau tuyên bố của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine rằng, Hải quân Ukraine có kế hoạch xây dựng ít nhất hai căn cứ hải quân ở Biển Azov và Biển Đen và cho tàu chiến NATO triển khai ở đó. Phản ứng lại thông tin này, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga tuyên bố, sẽ không khoan nhượng với bất kỳ mối đe dọa nào gần biên giới của Nga và sẽ ngay lập tức xác định những căn cứ này, là mục tiêu tiến công chính của Quân đội Nga. Một phản ứng gay gắt như vậy của Nga, sẽ buộc NATO phải xem xét nghiêm túc, xem có nên thực hiện những rủi ro như vậy hay không? Khi phương Tây, chứng tỏ với Nga là họ sẵn sàng can thiệp, nhằm giúp đỡ Ukraine. Một nguồn tin tại Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết: “Hai căn cứ hải quân ở Biển Đen và Biển Azov mà Kiev đang bắt đầu xây dựng ở Biển Đen và Biển Azov, sẽ là mục tiêu tiến công đầu tiên của Quân đội Nga; nếu ở đây có các tàu tên lửa đe dọa an ninh của Nga”. Các biện pháp như vậy về phía Nga có thể khá hiệu quả; tuy nhiên các chuyên gia lưu ý rằng, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sử dụng eo biển Bosphorus, như một công cụ để thao túng các hành động của Nga ở Biển Đen và Địa Trung Hải; và có thể gây ra rắc rối khá lớn cho Nga. Theo các chuyên gia: “Điều quan trọng cần nhớ là Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một thành viên NATO, và chính Ankara thường cáo buộc Nga xâm chiếm Crimea, điều này không loại trừ khả năng Erdogan có thể chống lại Nga và chặn các tàu của Nga ở Biển Đen”. Nguồn ảnh: Pinterest.

