Giáng My đẹp vượt thời gian, Đào Hoàng Yến đổi kiểu tóc

Tin tức sao Việt 17/12: Nhan sắc trẻ trung vượt thời gian của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Ảnh: FB Giang My Nguyen Diễn viên Đào Hoàng Yến đổi kiểu tóc, cô đăng tải trạng thái: "Hoàng Yến đã hiểu thế nào là một trải nghiệm làm tóc đỉnh cao". Ảnh: FB Đào Hoàng YếnĐàm Thu Trang ngồi cafe, hưởng thời tiết lạnh. Ảnh: FB Đàm Thu Trang Huyền Baby khoe body quyến rũ, khó rời mắt. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền Lệ Quyên khoe dáng ở trời Tây. Ảnh: FB Lệ Quyên Vợ Công Lý chia sẻ: "Lâu lâu mới có bức ảnh đẹp! Hai vợ chồng cũng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc đời và mọi thứ sẽ ngày càng tốt lên thôi". Ảnh: FB Ngọc Hà Lê Diễn viên Bảo Thanh xinh đẹp rạng rỡ bên chồng. Ảnh: FB Bảo Thanh Hoa hậu Hương Giang khoe chân dài bên cây thông Noel. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Mỹ Tâm hạnh phúc vì tình cảm ấm áp fan dành tặng. Ảnh: FB My Tam "Chúc cho tất cả chúng ta có được một mùa lễ bình an và hạnh phúc bên người thân, gia đình", Phương Uyên hạnh phúc bên Thanh Hà. Ảnh: FB Nguyễn Phương UyênXem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

