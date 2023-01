Những chiếc UAV TB2 cuối cùng sót lại trên bầu trời Ukraine

Trong những tuần gần đây, Quân đội Nga ngày càng tăng cường trinh sát, phát hiện và phá hủy các hệ thống phòng không của Quân đội Ukraine. Cuộc chiến chống lại lực lượng phòng không của Ukraine, hiện đang được tiến hành không chỉ bởi không quân, mà bởi các lực lượng khác của Quân đội Nga. Quân đội Nga đang cố gắng dọn sạch bầu trời Ukraine càng nhiều càng tốt, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn có thể xảy ra; trong đó không quân Nga sẽ đóng một vai trò quan trọng. Để phát hiện các trận địa phòng không của Quân đội Ukraine ở khu vực chiến tuyến, quân Nga bắt đầu sử dụng mồi nhử thường xuyên hơn, đó là sử dụng tên lửa không có đầu đạn hoặc các UAV được chế tạo làm mục tiêu; phóng vào nơi nghi ngờ bố trí trận địa phòng không của Quân đội Ukraine. Ngay sau khi lực lượng phòng không Ukraine mở radar trinh sát hoặc tổ chức đánh trả, thì một đòn tàn khốc của quân Nga đã giáng xuống. Cuộc tấn công thành công nhất vào một trận địa phòng không S-300 của Quân đội Ukraine, đã được thực hiện vào ngày 26/1, bởi tên lửa chiến thuật Iskander của Nga. Quân đội Ukraine đã bố trí trận địa với 4 bệ phóng tên lửa S-300 ở gần nhau, việc này khiến tên lửa Iskander của Nga đã phá hủy các bệ phóng này, chỉ bằng một đòn đánh. Nhiệm vụ của Quân đội Nga trước mắt, rõ ràng là cần phải loại bỏ hoàn toàn những hệ thống phòng không còn lại của Ukraine; đặc biệt là các hệ thống phòng không mới của phương Tây mới viện trợ cho Ukraine. Do việc huấn luyện các trắc thủ tên lửa phòng không của Quân đội Ukraine chỉ mới bắt đầu gần đây, nên quân đội Nga vẫn còn thời gian vài tháng để hoàn toàn dọn sạch bầu trời Ukraine, điều này sẽ cho phép họ sử dụng an toàn máy bay, để chống lại xe tăng của NATO và Mỹ trong tương lai. Trong khi đó, một đoạn video dài 8 giây đã xuất hiện trên mạng xã hội, quay những phút cuối cùng của một chiếc máy bay không người lái (UAV) tấn công TB2 của Ukraine, bị bắn hạ ở khu vực Kinburn Spit, thuộc miền Đông Ukraine; do bị trúng tên lửa phòng không của Nga. Đoạn video được quay bởi camera của chính chiếc UAV này; theo một nguồn tin, sự kiện này xảy ra vào ngày 23/1, khi chiếc UAV TB-2 này thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thì bị hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga phát hiện và bắn trúng vào ban đêm. Sau khi trúng tên lửa, chiếc UAV TB-2 bị bốc cháy, bổ nhào và lao xuống đất. Quân đội Ukraine đã không sử dụng UAV TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất trong một thời gian khá dài, đặc biệt là để tấn công các lực lượng mặt đất và phương tiện bọc thép của Nga; thậm chí trong mấy tháng qua, loại UAV được kỳ vọng này, hầu như biến mất trên chiến trường. Những tháng chiến sự vừa qua đã chỉ ra rằng, với những hệ thống phòng không được tổ chức hợp lý, thì chiếc UAV TB-2 này là mục tiêu khá dễ dàng đối với các hệ thống phòng không của Quân đội Nga. Đến nay, lực lượng phòng không Nga đã gần như xóa sổ hoàn toàn UAV TB2 của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine vẫn còn một số chiếc UAV TB-2 dự trữ, cộng với những chiếc TB2 được quyên góp từ Ba Lan và Litva; vì vậy, khoảng một tuần trước, có thông tin cho rằng hai chiếc UAV TB2 đã được nhìn thấy trong khu vực do Kiev kiểm soát ở vùng Zaporozhye và Kherson. Một số nguồn tin không chính thống nói rằng, vẫn có những chiếc UAV TB-2 bị bắn rơi, nhưng không nói rõ ở đâu và rơi như thế nào. Bây giờ rõ ràng là một trong những chiếc UAV TB2 đã bay trinh sát trong khu vực Kinburn Spit và ngay lập tức bị tên lửa phòng không Nga bắn rơi. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng cung cấp UAV cho Ukraine theo hợp đồng, giải thích điều này, Ankara cho rằng, do họ đóng vai trò là "người hòa giải" trong trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ, đã bàn giao một cặp UAV TB2 cho Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine ba ngày trước. UAV TB2 mà Ukraine nhập của Thổ Nhĩ Kỳ, từng nổi lên như một "vũ khí lý tưởng", để có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, các UAV này hiện đã biến mất phần lớn khỏi chiến trường, điều này đã làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của chúng. Video những giây phút cuối cùng chiếc UAV TB-2 của Ukraine, trước khi bị tên lửa phòng không BuK-M3 của Nga bắn hạ.

