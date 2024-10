Tin đồn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân gây “chấn động” Trung Đông

Ngày 4/10, Cơ quan địa chấn Armenia ghi nhận một sự kiện địa chấn có cường độ 4,6 độ richter ở Iran. Sự kiện này ngay lập tức gây ra làn sóng bàn luận, đồn đoán trên truyền thông quốc tế và khu vực. Một số nguồn đưa ra giả thuyết rằng, chấn động trên có thể là kết quả của một vụ thử vũ khí hạt nhân; điều này ngay lập tức gây ra sự chú ý ngày càng tăng đối với khu vực. Mặc dù thiếu xác nhận chính thức từ chính quyền Iran, nhưng tin đồn về một vụ thử hạt nhân có thể đã xảy ra đang lan rộng. Theo các thông tin chưa được xác nhận, tâm khu vực xảy ra địa chấn, trùng hợp với địa điểm thử nghiệm tại một trong các cơ sở hạt nhân của Iran. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc Iran thử nghiệm các loại vũ khí mới, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.Chương trình hạt nhân của Iran từ lâu đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý quốc tế. Tehran đã nhiều lần khẳng định, chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, do địa điểm xảy ra rung lắc địa chấn, ở độ sâu tương đối nông, điều này có thể phù hợp với một vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất. Tin tức này, nếu tính xác thực được chứng minh, có thể thay đổi hoàn toàn tình hình quân sự - chính trị không chỉ ở Trung Đông, mà còn trên toàn thế giới. Đầu tiên, kênh tin tức có uy tín ở Trung Đông là Al-Jazeera, và sau đó là các nguồn tin từ phe đối lập Iran, cho biết với khả năng cao, trong tình trạng bí mật tuyệt đối, Iran đã tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên dưới lòng đất. Sau đó, vào ngày 5/10, giáo sư Hamoud Al-Nufli của Oman đã đăng trực tuyến: “Iran có thể sớm thông báo rằng họ có vũ khí hạt nhân, điều này sẽ gây ra một cú sốc rất lớn đối với phương Tây, Israel và những quốc gia đối lập với Iran ở Trung Đông”. Điều này có thể được coi là một thông tin lá cải, nếu không phải là sự thật. Việc các nhà địa chấn học ở Armenia, nước láng giềng Iran, đã ghi nhận một trận “động đất kỳ lạ”, với cường độ 4,4 độ richter; tâm chấn nằm ở tỉnh Semnan, nơi có dân cư thưa thớt của Iran. Những dao động do máy đo địa chấn của Armenia ghi lại trông “cực kỳ bất thường”. Như các chuyên gia giải thích, trong các trận động đất thông thường, biểu đồ của một loạt chấn động bắt đầu với cường độ yếu hơn. Sau đó nó đạt đến mức tối đa rồi giảm dần. Tuy nhiên những gì mà các nhà địa chấn Armenia ghi lại từ Semnan nhìn hoàn toàn khác. Đường cong sức mạnh của những xáo trộn ngầm trong trận dộng đất ở Semnan xảy ra đột ngột và ngay lập tức tăng vọt, rồi nó biến mất. Cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Tất cả điều này trông cực kỳ đáng ngờ. Và nó quá giống với hình ảnh được chính các trạm báo động đất ghi lại, trong vụ thử hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên ở Pakistan năm 1998. Hóa ra sau đó, tại sa mạc Kharan, để đáp lại các cuộc thử nghiệm tương ứng ở Ấn Độ, quả bom hạt nhân của Pakistan có công suất 20 kiloton đã phát nổ thành công. Câu hỏi đặt ra cho tình báo Mỹ và Israel đó là, Iran liệu có vũ khí hạt nhân? Nếu chúng ta cho rằng Tehran thực sự có chương trình vũ khí hạt nhân, thì nhiều sự kiện xảy ra trong những tháng gần đây ở Trung Đông, chính là chất “xúc tác” để Iran đẩy nhanh các hoạt động thử nghiệm. Việc Israel đã tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực, nhằm vào những “cánh tay nối dài của Tehran” như Hezbollah, Hamas và Houthi, khiến Iran không thể “nhắm mắt làm ngơ”. Cụ thể là việc Iran tiến hành tập kích tên lửa vào lãnh thổ Israel vào đêm ngày 1, rạng sáng ngày 2/10, dẫn đến các hành động đe dọa trả đũa của Israel. Phải chăng các đồng minh phương Tây đã có thể “biết trước điều gì đó” và trở nên thực sự lo lắng cho số phận của hàng ngàn binh sĩ của họ, tại các căn cứ quân sự ở Trung Đông? Điều đó là có thể. Vào ngày 3/10, tờ The Times của Anh dẫn nguồn riêng từ cơ quan tình báo MI-6 của Anh và cơ quan tình báo Israel, cho rằng đến tháng 4/2025, Tehran sẽ có thể có được khoảng chục đầu đạn hạt nhân sẵn sàng sử dụng trong chiến đấu. Sau đó tờ The Times đã chọn nhà bình luận có năng lực nhất về thông tin này, đó là cựu Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Olli Heinonen. Ông Olli Heinonen nói: “Vũ khí hạt nhân đầu tiên của Iran có thể đã được hoàn thành. Iran có thể có 10 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng sử dụng vào tháng 4/2025... Hiện Iran đã tăng kho dự trữ uranium được làm giàu tới mức độ 60% lên gần 165 kg, nhiều hơn 20 kg so với báo cáo của một giám sát viên Liên hợp quốc vào tháng 5”. Tuy nhiên, việc Iran mạo hiểm sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ tạo ra rủi ro quá lớn cho Tehran, nên có khả năng nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ chỉ để bom của mình làm “con át chủ bài” trong đàm phán. Israel đang theo dõi nỗ lực chế tạo bom hạt nhân của Iran và dường như đang chuẩn bị một cuộc tấn công phủ đầu để trả đũa. Tờ The New York Times của Mỹ đã cảnh báo thế giới về điều tương tự vào ngày 24/6/2024: “Trong khi phần còn lại của thế giới đang bị phân tâm bởi các cuộc chiến ở Dải Gaza và Ukraine, thì Iran đang tiến gần hơn bao giờ hết đến khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Nhờ đẩy nhanh tốc độ, nên Tehran có thể sản xuất nhiên liệu hạt nhân trong những tuần gần đây, tại một cơ sở nằm sâu đến mức gần như không thể xuyên thủng đối với bom phá hầm ngầm...”. Trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang “nóng rực” trong nhiều tháng nay, rất logic khi cho rằng, người Ba Tư thực sự đã có trong tay đầu đạn hạt nhân sẵn sàng chiến đấu. Nếu đúng như vậy, việc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên dưới lòng đất ở một vùng bán sa mạc của đất nước sẽ có vẻ khá hợp lý và kịp thời đối với Tehran. Bởi vì bây giờ phương Tây chắc chắn sẽ “hạ giọng” trong các cuộc đàm phán có thể xảy ra với họ, giống như đã xảy ra trong lịch sử cuộc đối đầu tương tự với Triều Tiên. Mặc dù Iran phủ nhận hoàn toàn việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhưng thông tin động đất từ Armenia còn khủng khiếp hơn nhiều đối với Israel. Và việc Tehran có vũ khí hạt nhân chắc chắn sẽ là “cơn địa chấn Trung Đông”, đó sẽ là tin xấu cho Mỹ và điều khủng khiếp cho người Israel. (Nguồn ảnh: Al Jazeera, IRNA, CNN, Reuters).

Ngày 4/10, Cơ quan địa chấn Armenia ghi nhận một sự kiện địa chấn có cường độ 4,6 độ richter ở Iran. Sự kiện này ngay lập tức gây ra làn sóng bàn luận, đồn đoán trên truyền thông quốc tế và khu vực. Một số nguồn đưa ra giả thuyết rằng, chấn động trên có thể là kết quả của một vụ thử vũ khí hạt nhân; điều này ngay lập tức gây ra sự chú ý ngày càng tăng đối với khu vực. Mặc dù thiếu xác nhận chính thức từ chính quyền Iran, nhưng tin đồn về một vụ thử hạt nhân có thể đã xảy ra đang lan rộng. Theo các thông tin chưa được xác nhận, tâm khu vực xảy ra địa chấn, trùng hợp với địa điểm thử nghiệm tại một trong các cơ sở hạt nhân của Iran. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc Iran thử nghiệm các loại vũ khí mới, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Chương trình hạt nhân của Iran từ lâu đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý quốc tế. Tehran đã nhiều lần khẳng định, chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, do địa điểm xảy ra rung lắc địa chấn, ở độ sâu tương đối nông, điều này có thể phù hợp với một vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất. Tin tức này, nếu tính xác thực được chứng minh, có thể thay đổi hoàn toàn tình hình quân sự - chính trị không chỉ ở Trung Đông, mà còn trên toàn thế giới. Đầu tiên, kênh tin tức có uy tín ở Trung Đông là Al-Jazeera, và sau đó là các nguồn tin từ phe đối lập Iran, cho biết với khả năng cao, trong tình trạng bí mật tuyệt đối, Iran đã tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên dưới lòng đất. Sau đó, vào ngày 5/10, giáo sư Hamoud Al-Nufli của Oman đã đăng trực tuyến: “Iran có thể sớm thông báo rằng họ có vũ khí hạt nhân, điều này sẽ gây ra một cú sốc rất lớn đối với phương Tây, Israel và những quốc gia đối lập với Iran ở Trung Đông”. Điều này có thể được coi là một thông tin lá cải, nếu không phải là sự thật. Việc các nhà địa chấn học ở Armenia, nước láng giềng Iran, đã ghi nhận một trận “động đất kỳ lạ”, với cường độ 4,4 độ richter; tâm chấn nằm ở tỉnh Semnan, nơi có dân cư thưa thớt của Iran. Những dao động do máy đo địa chấn của Armenia ghi lại trông “cực kỳ bất thường”. Như các chuyên gia giải thích, trong các trận động đất thông thường, biểu đồ của một loạt chấn động bắt đầu với cường độ yếu hơn. Sau đó nó đạt đến mức tối đa rồi giảm dần. Tuy nhiên những gì mà các nhà địa chấn Armenia ghi lại từ Semnan nhìn hoàn toàn khác. Đường cong sức mạnh của những xáo trộn ngầm trong trận dộng đất ở Semnan xảy ra đột ngột và ngay lập tức tăng vọt, rồi nó biến mất. Cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Tất cả điều này trông cực kỳ đáng ngờ. Và nó quá giống với hình ảnh được chính các trạm báo động đất ghi lại, trong vụ thử hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên ở Pakistan năm 1998. Hóa ra sau đó, tại sa mạc Kharan, để đáp lại các cuộc thử nghiệm tương ứng ở Ấn Độ, quả bom hạt nhân của Pakistan có công suất 20 kiloton đã phát nổ thành công. Câu hỏi đặt ra cho tình báo Mỹ và Israel đó là, Iran liệu có vũ khí hạt nhân? Nếu chúng ta cho rằng Tehran thực sự có chương trình vũ khí hạt nhân, thì nhiều sự kiện xảy ra trong những tháng gần đây ở Trung Đông, chính là chất “xúc tác” để Iran đẩy nhanh các hoạt động thử nghiệm. Việc Israel đã tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực, nhằm vào những “cánh tay nối dài của Tehran” như Hezbollah, Hamas và Houthi, khiến Iran không thể “nhắm mắt làm ngơ”. Cụ thể là việc Iran tiến hành tập kích tên lửa vào lãnh thổ Israel vào đêm ngày 1, rạng sáng ngày 2/10, dẫn đến các hành động đe dọa trả đũa của Israel. Phải chăng các đồng minh phương Tây đã có thể “biết trước điều gì đó” và trở nên thực sự lo lắng cho số phận của hàng ngàn binh sĩ của họ, tại các căn cứ quân sự ở Trung Đông? Điều đó là có thể. Vào ngày 3/10, tờ The Times của Anh dẫn nguồn riêng từ cơ quan tình báo MI-6 của Anh và cơ quan tình báo Israel, cho rằng đến tháng 4/2025, Tehran sẽ có thể có được khoảng chục đầu đạn hạt nhân sẵn sàng sử dụng trong chiến đấu. Sau đó tờ The Times đã chọn nhà bình luận có năng lực nhất về thông tin này, đó là cựu Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Olli Heinonen. Ông Olli Heinonen nói: “Vũ khí hạt nhân đầu tiên của Iran có thể đã được hoàn thành. Iran có thể có 10 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng sử dụng vào tháng 4/2025... Hiện Iran đã tăng kho dự trữ uranium được làm giàu tới mức độ 60% lên gần 165 kg, nhiều hơn 20 kg so với báo cáo của một giám sát viên Liên hợp quốc vào tháng 5”. Tuy nhiên, việc Iran mạo hiểm sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ tạo ra rủi ro quá lớn cho Tehran, nên có khả năng nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ chỉ để bom của mình làm “con át chủ bài” trong đàm phán. Israel đang theo dõi nỗ lực chế tạo bom hạt nhân của Iran và dường như đang chuẩn bị một cuộc tấn công phủ đầu để trả đũa. Tờ The New York Times của Mỹ đã cảnh báo thế giới về điều tương tự vào ngày 24/6/2024: “Trong khi phần còn lại của thế giới đang bị phân tâm bởi các cuộc chiến ở Dải Gaza và Ukraine, thì Iran đang tiến gần hơn bao giờ hết đến khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Nhờ đẩy nhanh tốc độ, nên Tehran có thể sản xuất nhiên liệu hạt nhân trong những tuần gần đây, tại một cơ sở nằm sâu đến mức gần như không thể xuyên thủng đối với bom phá hầm ngầm...”. Trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang “nóng rực” trong nhiều tháng nay, rất logic khi cho rằng, người Ba Tư thực sự đã có trong tay đầu đạn hạt nhân sẵn sàng chiến đấu. Nếu đúng như vậy, việc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên dưới lòng đất ở một vùng bán sa mạc của đất nước sẽ có vẻ khá hợp lý và kịp thời đối với Tehran. Bởi vì bây giờ phương Tây chắc chắn sẽ “hạ giọng” trong các cuộc đàm phán có thể xảy ra với họ, giống như đã xảy ra trong lịch sử cuộc đối đầu tương tự với Triều Tiên. Mặc dù Iran phủ nhận hoàn toàn việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhưng thông tin động đất từ Armenia còn khủng khiếp hơn nhiều đối với Israel. Và việc Tehran có vũ khí hạt nhân chắc chắn sẽ là “cơn địa chấn Trung Đông”, đó sẽ là tin xấu cho Mỹ và điều khủng khiếp cho người Israel. (Nguồn ảnh: Al Jazeera, IRNA, CNN, Reuters).