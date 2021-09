Tiểu liên AK-12SP cực chất của đặc nhiệm Nga có gì đặc biệt?

Công ty chế tạo vũ khí Kalashnikov Concern của Nga đã chế tạo một loại súng trường tấn công mới cho các đơn vị đặc nhiệm của Nga, đó là khẩu AK-12SP. Khẩu súng mới này đã được công bố trong cuộc triển lãm quân sự Army 2021 tại ngoại ô Thủ đô Moscow vào cuối tháng 8/2021. AK-12SP được phát triển từ súng trường tiến công AK-12, đã được đưa vào sử dụng trong Quân đội vào năm 2018. Cho đến ngày nay, đã có hơn 100.000 khẩu súng trường tấn công AK-12 trong quân đội Nga. Tuy nhiên các đơn vị tác chiến đặc biệt cần một số sửa đổi trên súng tiểu liên AK-12, để phù hợp cho các hoạt động bí mật, nhất là khi chiến đấu ban đêm; như giảm tiếng nổ và chớp lửa đầu nòng khi bắn, có khả năng quan sát và ngắm bắn ban đêm. Sự khác biệt giữa AK-12 sản xuất loạt cho các binh chủng trong Quân đội Nga và phiên bản AK-12SP cho các lực lượng đặc biệt, trước hết nằm ở phần báng súng. Nếu báng súng của AK-12 được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, phù hợp với công thái học của người sử dụng, thì báng súng của của AK-12SP còn hơn thế nữa; khi nó sử dụng thiết kế báng súng của súng bắn tỉa kiểu mới, khi được trang bị một "ốp má" đặc biệt, để nâng cáo mức chính xác. Với báng súng mới này, người sử dụng AK-12SP sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng kính ngắm quang học quá khổ. Ngoài ra báng súng không chỉ điều chỉnh dài, ngắn như của AK-12 và còn gấp gọn được vào súng. AK-12SP cũng đã được sửa đổi cho người dùng thuận cả tay phải và trái, vì các cần gạt hạn định bắn của AK-12SP được bố trí ở cả hai bên, giúp người bắn mở khóa an toàn hoặc đặt chế độ bắn, mà không cần rời tay khỏi vòng cò. AK-12SP cũng thiết kế lại ray Picatinny ở trên và phía dưới, để có thể lắp nhiều phụ kiện khi chiến đấu ban đêm hơn như đèn chỉ thị mục tiêu laser, đèn pin chiến thuật, kính ngắm ban đêm. Ngoài ra các phụ kiện như ống giảm thanh hay súng phóng lựu, có thể lắp vào và tháo ra một cách nhanh chóng. Công ty Kalashnikov Concern cho biết, có một số sửa đổi thiết kế bên trong đã được thực hiện, để tăng độ chính xác khi bắn của AK-12SP; phải nhắc lại rằng, độ chính xác là một trong những đặc điểm bị chỉ trích nhiều nhất của súng trường tấn công dòng AK. Một điểm khác biệt lớn giữa hai phiên bản nữa là phần ốp lót tay. AK-12SP sử dụng ốp lót tay dưới kiểu AK-12, nhưng ốp lót tay trên bằng nhôm, có các khe tản nhiệt M-LOK ở hai bên. Còn ở phiên bản AK-12SPK, ốp lót tay bằng nhôm M-LOK, còn kéo dài đến hết ống trích khí. Nhưng giữa hai khẩu AK-12SP và AK-12 vẫn có nhiều điểm chung, khi hai loại đều sử dụng kiểu tay cầm của súng ngắn đời mới; cho cảm giác cầm "thật tay" và chắc chắn hơn. Bên trong tay cầm là hộp phụ tùng, dùng để bảo quản súng. Cả hai vẫn sử dụng hộp tiếp đạn bằng nhựa tổng hợp, có thể nhìn rõ số đạn bên trong; ngoài ra AK-12SP; khi cần, AK-21SP vẫn có thể sử dụng các băng đạn tiêu chuẩn của khẩu AK-74. Chiều dài của khẩu AK-12SP (khi không gấp báng) là 0,98 mét; trọng lượng toàn bộ súng khi không có đạn nặng 3,5 kg. AK-12SP sẽ được sản xuất với hai cỡ nòng là 5,45x39 mm và 7,62x39 mm. Súng vẫn sử dụng trích khí hành trình dài, khóa nòng xoay của dòng AK truyền thống. Nòng súng của khẩu AK-12SP vẫn dài 410 mm như ở phiên bản AK-12. Ở đầu loa giảm giật của khẩu AK-12SP có các vết rãnh răng cưa, giúp lính đặc nhiệm có thể đập vỡ cửa kính và cắt dây điện khi cần. So với AK-12 tiêu chuẩn, những khẩu AK-12SP không có chế độ bắn điểm xạ 2 viên; lý do theo đại diện của Kalashnikov, đó là các lực lượng đặc biệt cần loại súng có độ tin cậy cao hơn, nên phần máy súng không có gì thay đổi so với dòng AK truyền thống; nhằm đảm bảo độ tin cậy của khẩu AK-12SP. Nguồn ảnh: Guns. Súng tiểu liên AK-12 của Nga mạnh tới nhường nào - liệu trong tương lai có sánh ngang được với độ phổ biến của AK-74? Nguồn: QPVN.



