Thiên An - Kiều Trinh tung ảnh bikini đón ngày 8/3

Mới đây, trên trang cá nhân, hot girl Thiên An đăng tải loạt ảnh diện áo tắm trong một chuyến đi biển để đón ngày 8/3. Ảnh: FB Thiên An. Thiên An khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm trong bộ bikini hai mảnh. Ảnh: FB Thiên An. Sau 1 lần sinh nở, Thiên An ngày càng quyến rũ khiến bao người mê mẩn. Ảnh: FB Thiên An. Thiều Bảo Trang mừng ngày 8/3 bằng bộ ảnh bikini. Nữ ca sĩ khoe dáng nuột nà với bikini một mảnh. Ảnh: FB Thiều Bảo Trang. "Happy Women’s Day 8/3. Chúc cho chị em chúng mình mỗi ngày đều là ánh nắng rạng ngời rực rỡ nhất của chính mình và những người yêu thương", nữ ca sĩ viết. Ảnh: FB Thiều Bảo Trang. Diễn viên Kiều Trinh diện áo tắm khoe dáng đẫy đà. Ảnh: FB Kiều Trinh. "Ngày 8/3. Phụ nữ chính là món quà tuyệt vời và là bông hoa đẹp nhất mà thượng đế ban tặng chúng ta trên trái đất này. Chị em phụ nữ chỉ việc yêu thương chăm sóc bản thân luôn xinh tươi rực rỡ. Tự vươn lên dù mọi hoàn cảnh dù thời tiết khắc nghiệt ra sao ta mãi xinh đẹp. Và sau cùng tự lập tài chính tận hưởng những giây phút tuyệt vời này", Kiều Trinh chia sẻ. Ảnh: FB Kiều Trinh. Khánh My viết trên trang cá nhân vào ngày 8/3: "Chúc tất cả phụ nữ chúng ta hãy luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé vì chúng ta xứng đáng". Ảnh: FB Khánh My. Khả Như khoe ảnh gợi cảm đón ngày 8/3. "Vì trái tim em ngập tràn yêu thương nên mọi thứ qua mắt em đều dịu dàng êm ái. 8/3 của tụi mình", nữ diễn viên chia sẻ. Ảnh: FB Khả Như. Sĩ Thanh trải lòng: "Hãy đơn giản, hãy tĩnh lặng, hãy quan sát. Cuộc sống sẽ tự nhiên an bài". Ảnh: FB Sĩ Thanh. Ngày 8/3, Tăng Thanh Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bộ ảnh gợi cảm. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà. Xem video: "Biệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?"

