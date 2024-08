Tiểu đoàn tinh nhuệ Ukraine có giúp “giải cứu thị trấn New York”?

Trong số những thị trấn có dân số trước chiến tranh lên tới hơn mười nghìn người ở miền đông Ukraine, hiện đang bị Quân đội Nga tấn công, có một nơi có tên khá đặc biệt, đó là thị trấn “New York”. Tất nhiên, cái gọi là thị trấn “New York" không phải là thành phố New York của Mỹ, mà trước đây nó được gọi là Novgorodsik, thuộc vùng Donbass với dân số 11.000 người. Thị trấn New York và thành phố Toretsk liền kề, là nơi được Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ kiên cố từ năm 2014. Nhưng có điều kỳ lạ, là kể từ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bùng nổ cách đây hơn hai năm, nơi đây vẫn im tiếng súng, như một cơn “ru ngủ” kéo dài. Khi quân Ukraine rút về tăng cường cho mặt trận Kharkov, tuyến phòng thủ New York-Toretsk tương đối trống trải. Trong bối cảnh đó, quân Nga mở cuộc tấn công vào đây, khiến Ukraine bất ngờ. Đặc biệt trên hướng thị trấn New York, Quân đội Nga đã bí mật sử dụng Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 9 thuộc Quân đoàn 1 Donetsk mở cuộc tấn công, nhanh chóng chọc thủng tuyến phòng thủ và chiếm dải hẹp thung lũng sông, ở phía nam thị trấn. Tiếp sau đó, quân Nga bắt đầu đột phá vào khu vực chính của thị trấn New York, đồng thời đột phá vào hai cánh trái và phải, tạo thành đòn tấn công tổng lực, hướng tới trung tâm thị trấn; New York có nguy cơ thất thủ. Thị trấn New York cực kỳ quan trọng, một khi bị quân Nga chiếm được, sẽ trực tiếp đe dọa thành phố Toretsk từ phía tây nam; và một thị trấn có quy mô như vậy có thể được sử dụng làm đầu cầu cho Quân đội Nga bao vây Toretsk, hậu quả sẽ rất tai hại. Vì vậy, sau thất bại của tuyến phòng thủ ban đầu, Quân đội Ukraine đã ngay lập tức điều động Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 41, sau đó tăng viện thêm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 53. Ngoài ra còn có các đơn vị của Lữ đoàn phòng thủ nội địa (giống như đơn vị bộ đội địa phương ở Việt Nam) số 101 và 241 đến bổ sung. Ngoài lực lượng tăng viện trên, Quân đội Ukraine còn có một đơn vị tinh nhuệ đến tiếp viện, đó là Tiểu đoàn xung kích 425 Skala. Tiểu đoàn này được thành lập vào năm 2022, ban đầu chỉ là đơn vị tình nguyện, sau đó được chuyển đổi thành lực lượng trinh sát xung kích chính quy và hoạt động trên hướng mặt trận Bakhmut. Khi Quân đội Ukraine mở cuộc phản công lớn vào mùa hè năm 2023, tiểu đoàn này được điều về hướng Orekhiv để phối hợp với Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, tấn công các vị trí của Nga. Sở trường của Tiểu đoàn Skala là sử dụng UAV và cũng có lực lượng tấn công riêng. Tiểu đoàn cũng đảm nhiệm cung cấp thông tin tình báo cho các lữ đoàn chiến đấu. Vì chiến trường vô cùng tàn khốc, nên Tiểu đoàn Skala đã phải trả giá bằng tổn thất gần như lớn nhất, nếu sau này Quân đội Ukraine không có những bổ sung lớn, thì tiểu đoàn đã bị xóa sổ. Nhưng Tiểu đoàn xung kích 425 Skala là "may mắn", giống như Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, họ luôn được bổ sung quân số sau khi thua trận. Trong quá trình này, Tiểu đoàn xung kích Skala được trang bị xe chiến đấu bộ binh M2A2 và xe bọc thép M1117 do Mỹ hỗ trợ, trở thành tiểu đoàn tấn công với vũ khí của Mỹ. Sau khi tuyến phòng thủ tại thị trấn New York bị chọc thủng, Tiểu đoàn Scala được điều động để lấp khoảng trống. Cách đây không lâu, trang Topwar của Nga đưa tin, một lính Nga đã dũng cảm sử dụng mìn chống tăng làm "lựu đạn cỡ lớn", để làm nổ tung cứ điểm của Quân đội Ukraine ở thị trấn New York. Những người lính nấp trong căn nhà bị cho nổ tung đều thuộc quân Tiểu đoàn xung kích 425 Scala. Nhưng trên tuyến phòng thủ New York, Tiểu đoàn Scala không chỉ đảm nhận trực tiếp chiến đấu ở tuyến trước, mà còn cung cấp các “dịch vụ” hỗ trợ cho các đơn vị khác chiến đấu. Lý do là khả năng trinh sát bằng UAV của loại tiểu đoàn này vẫn khá mạnh. Một khi phát hiện ra kẽ hở trong tuyến phòng ngự của quân Nga, họ có thể điều động xe chiến đấu bộ binh và dẫn quân xung kích tấn công vào lỗ hổng đó. Chiến thuật thông thường là sử dụng xe chiến đấu bộ binh M2A2 bắn vào các tòa nhà có quân Nga, sau đó bộ binh sẽ xung phong đánh chiếm mục tiêu. Tại thị trấn New York, Tiểu đoàn biệt kích 425 còn bắt được tù binh Nga bằng lối đánh này. Do xe chiến đấu bộ binh Bradley có khả năng cơ động cao, nên có vẻ như quân Nga vẫn chưa đánh bại được chiến thuật trên của quân Ukraine ở hướng này. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến trang bị của Tiểu đoàn Scala và tần suất sử dụng xe chiến đấu bộ binh; dù một tiểu đoàn độc lập, được trang bị cả xe thiết giáp bánh lốp và bánh xích là thuộc “hàng hiếm” của Quân đội Ukraine. Nhưng không phải trang bị, mà chính nhờ sự chiến đấu hết mình của những binh lính Ukraine mới giữ được New York. Mặc dù vậy, cũng không thể che đậy được tình hình bất lợi của Quân đội Ukraine ở thị trấn New York, khi chính Tiểu đoàn Scala hiện đang nằm trong vòng vây của Quân đội Nga. Quân Nga hiện đang hình thành vòng vây ở thị trấn New York. Ở một mức độ nhất định, việc Quân đội Ukraine sử dụng Tiểu đoàn biệt kích 425 Scala giống như Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, đó là làm nhiệm vụ “cứu hỏa”. Điều đó có nghĩa là, chúng được chia nhỏ và sử dụng trên thực tế, để hỗ trợ các đơn vị với vũ khí trang bị kém. Do các đơn vị Ukraine phòng thủ ở New York trang bị kém và khả năng chiến đấu không cao, nên mặc dù phương pháp hỗ trợ này có thể đạt được một phần kết quả, nhưng về cơ bản khó có thể ngăn chặn quân Nga tiến lên. Nếu quân Ukraine có nhiều vũ khí hiện đại hơn, binh lính chất lượng tốt hơn, thì quân Nga chắc chắn cũng sẽ khó đánh. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Topwar, CNN, Alamy).

