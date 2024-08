Trận đấu tăng giữa T-72B3 và Leopard 2A4 trên chiến trường Ukraine

Loại vũ khí đã tiêu diệt chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực dòng Leopard-2 mạnh nhất châu Âu chính là xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3, hiện đang được Quân đội Nga trang bị. Đoạn video cho thấy, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 bắn vào một mục tiêu “không nhìn thấy”, khi đang đi qua khu vực nhiều cây cối giữa bãi đất trống, trước khi bị trúng 125 viên đạn 12,7 mm từ một chiếc xe tăng T-72B3 của Nga, đang ở vị trí bí mật. Cuối cùng, chiếc Leopard 2A4 bị kết liễu bởi đạn xuyên giáp từ chiếc T-72B3. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 hiện đang phục vụ trong Quân đội Nga, được trang bị pháo nòng trơn 125 mm và hệ thống nạp đạn tự động. So với xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A4 của Đức, phải dựa vào nạp đạn thủ công, nên T-72B3 có thể đạt được tốc độ bắn cao hơn. Với hệ thống nạp đạn pháo tự động có thể làm tăng đáng kể tốc độ bắn của pháo tăng, bằng cách giảm thời gian nạp đạn giữa các lần bắn. So với xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A4 nạp đạn thủ công, T-72B3 có hiệu quả chiến đấu cao hơn trong điều kiện chiến đấu phức tạp. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 có trọng lượng chiến đấu chỉ hơn 40 tấn. Trọng lượng nhẹ của nó có những ưu điểm nhất định trong thiết kế, nó có thể chịu được áp lực và tác động lớn hơn trên chiến trường, đồng thời có khả năng vượt địa hình mạnh mẽ và khả năng cơ động khác. Còn xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A4 có trọng lượng chiến đấu 55 tấn và tổng trọng lượng chiến đấu cao, để thích ứng với nhiều nhu cầu chiến đấu khác nhau trên chiến trường hiện đại. Tuy nhiên, khả năng cơ động của nó rõ ràng là yếu hơn so với xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 do Nga sản xuất. Động cơ xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 được nâng cấp lên động cơ diesel V-92S2F, có công suất 1.130 mã lực, không chỉ cung cấp đủ khả năng cơ động cao, mà còn cung cấp cho điều hòa không khí và các thiết bị điện tử trên xe, giúp nâng cao tính năng tổng thể của xe tăng, giúp nó trở nên linh hoạt hơn trong các cuộc giao tranh kéo dài. Động cơ của xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A4 là động cơ MB87 3Ka-501, có công suất 1.500 mã lực nhưng trọng lượng 55 tấn, khiến Leopard-2A4 nặng hơn xe tăng T-72B3 tới gần 15 tấn. Đặc biệt trong điều kiện địa hình bùn lầy ở miền đông Ukraine, xe tăng Leopard 2 dễ bị xa lầy hơn. Không chỉ tiêu diệt xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine, theo thông tin nguồn mở, một cuộc đấu tăng đã nổ ra giữa xe tăng T-72B3 của Nga và xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ, được Quân đội Ukraine sử dụng gần thành phố chiến lược Avdiivka ở vùng Donbass. Xe tăng T-72B3 cuối cùng đã giành chiến thắng, tiêu diệt xe tăng M1A1 Abrams nổi tiếng thế giới bằng tên lửa phóng qua nòng pháo. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 là trụ cột trong kho vũ khí xe tăng của Quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiệu suất của nó trong cuộc chiến Nga-Ukraine rất đáng chú ý, khi tiêu diệt cả xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A4 nổi tiếng thế giới của Đức và M1A1 Abrams của Mỹ. Trên chiến trường Ukraine, ngoài việc xe tăng T72B3 tiêu diệt xe tăng Leopard-2A4 do Đức sản xuất và xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất, thì Quân đội Nga còn tiêu diệt và bắt giữ nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất. Xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất ở châu Âu được Quân đội Ukraine trang bị là Leopard-2A6 cũng đã bị quân Nga tiêu diệt và thu làm chiến lợi phẩm. Nó được sử dụng để trưng bày ở một số thành phố ở Nga và để các nhà nghiên cứu Nga nghiên cứu sâu hơn, giúp tìm hiểu về điểm mạnh, yếu của xe tăng chiến đấu chủ lực, được phát triển ở phương Tây. Tóm lại, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 do Đức sản xuất và xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 do Mỹ sản xuất, đều là những chiếc xe tăng nổi tiếng đứng đầu bảng xếp hạng xe tăng toàn cầu. Trong một thời gian dài, nó đã được truyền thông Mỹ, phương Tây và Ukraine đánh giá cao và được quảng cáo là nhân tố thay đổi cuộc chơi trên tiền tuyến. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ trên chiến trường Nga-Ukraine đã gây ra sự thất vọng nghiêm trọng cho Quân đội Ukraine. Trong một số cuộc đối đầu với xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 do Quân đội Nga trang bị, họ đã gặp bất lợi và một số chiếc đã bị tiêu diệt, làm ảnh hưởng tới danh tiếng. Những trận chiến xe tăng như trong Thế chiến thứ 2, mà đa số cư dân mạng vô cùng mong chờ đã không xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Với việc cả hai bên được trang bị số lượng lớn UAV mang vũ khí và giám sát tích hợp, UAV tự sát lảng vảng, trực thăng vũ trang, tên lửa chống tăng,... chúng gây ra mối đe dọa rất lớn cho xe tăng. Không còn nghi ngờ gì nữa, vai trò và vị thế của xe tăng trong quân đội cũng đã bị giảm sút. (Nguồn ảnh: CNN, Forbes, TASS). Xe tăng Leopard 2A4 bốc cháy sau đòn tấn công liên tiếp của Nga. Nguồn Telegram

