Quân đội Nga tiếp tục tiến về hướng thành phố Pokrovsk ở phía đông tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Để bắt đầu tấn công trực tiếp vào một trong những trung tâm liên lạc hậu cần chính của Quân đội Ukraine ở khu vực Donbass, các đơn vị của Nga cần phải vượt qua toàn bộ tuyến phòng thủ vòng ngoài của Ukraine tại các khu vực đông dân cư gần Pokrovsk. Trong 24 giờ qua, tâm điểm giao tranh trên khu vực chiến tuyến này đã phần nào dịch chuyển về phía làng Ivanovka. Tại đây, quân Ukraine đã cố gắng tổ chức phòng ngự kín kẽ, kiên quyết ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Mặc dù vậy, chỉ bằng những trận đột kích nhỏ, quân Nga đã có thể giành quyền kiểm soát một phần khu vực với tổng diện tích khoảng 1,6 km vuông. Đồng thời, quân Nga đang siết chặt gọng kìm xung quanh làng Zhelannye; hiện quân Ukraine tại ngôi làng này đang bị tấn công từ hai hướng cùng một lúc và phần phía tây của ngôi làng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Trong 24 giờ qua, quân Nga đã tiến sâu 250 mét vào tuyến phòng thủ của quân Ukraine tại ngôi làng này. Đáng chú ý là lực lượng Ukraine đảm nhiệm phòng ngự tại đây, là quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Magura nổi tiếng. Với sự trợ giúp của xe bọc thép Bradley, lính của Lữ đoàn 47 đang cố gắng kìm hãm bước tiến của quân Nga, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thành công. Trong 24 giờ qua, các đơn vị Nga đã tiêu diệt ít nhất một xe chiến đấu bộ binh Bradley cùng với nhóm đổ bộ. Cũng trên mặt trận Donetsk, dịch lên phía bắc thành phố Pokrovsk không xa, quân Nga đã tiến vào Toretsk và đang chiến đấu trong thành phố. Ngoài ra, một tình trạng “rất đáng buồn” đang diễn ra ở phòng tuyến này, đó là thị trấn New York (tên cũ là Novgorod), đang bị quân Nga tiến công mạnh. Điều này được thông tin bởi một người lính Ukraine tên là Stanislav Bunyatov, thuộc Tiểu đoàn độc lập số 24 Aidar trên mạng xã hội Telegram. Theo Bunyatov, các đơn vị tấn công của Nga đã tiến vào Toretsk, mặc dù một ngày trước các nguồn tin Ukraine viết rằng, Quân đội Nga vẫn còn cách thành phố 100 mét, nhưng “sẽ không thể vượt qua họ”. Tuy nhiên quân Nga đã vượt qua và hiện đang chiến đấu ở khu vực phía trong thành phố. Ngoài ra, quân Nga đã có thể khống chế bằng hỏa lực đối với làng Nelepovka, nằm giữa New York và Toretsk, khiến cho việc tiếp viện cho quân Ukraine còn lại ở thị trấn New York rất khó khăn. Vào sáng sớm 4/8, Lữ đoàn 54 của Nga lần lượt dọn sạch các vị trí đối phương. Trước đó, chỉ huy Quân đội Ukraine xác nhận rằng, quân Nga đã đột phá đến ngoại ô Toretsk. Hiện trên mạng Telegram có thông tin cho rằng, 2 tiểu đoàn Ukraine đang mắc kẹt trong "nồi hầm" ở thị trấn New York. Rất có thể Nga sẽ sớm đưa ra tối hậu thư cho quân Ukraine về việc buộc phải đầu hàng, khi toàn bộ khu vực đã bị quân Nga kiểm soát bằng hỏa lực và chiều ngang của "miệng túi" chỉ còn chừng hơn 3km và có rất nhiều hồ nước; điều này sẽ ngăn cản đường rút lui của quân Ukraine. Ước tính có khoảng gần 1.000 quân Ukraine đang còn trong "nồi hầm" này. “Thế trận tại khu vực Toretsk-New York đang được ngã ngũ, quân Nga chắc chắn đã thành công về mặt chiến thuật và đang tiến vào Toretsk”; trang Deep State của Ukraine viết. Trước đó, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky, đã thông báo về sự xuất hiện của quân Nga ở Toretsk, nhưng có tin cho rằng, đây là các mũi trinh sát chứ không phải về quân chính quy. Ngoài ra còn có một tình huống “rất đáng buồn” ở New York, nơi Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát hơn một nửa trung tâm dân cư. Ngoài ra, ở phía đông thị trấn, quân Nga đang nén bán vòng, tấn công từ hai phía. Ngoài ra, pháo binh và Không quân Nga đang hoạt động tích cực cả ở New York và Toretsk. Tuy nhiên quân Ukraine vẫn tiếp tục cầm chân quân Nga bằng UAV FPV. Trên mặt trận Kharkov ở phía bắc Ukraine, “Cụm quân phía Bắc” của Nga cho biết, họ tiếp tục tiến hành các hoạt động tiến công ở Volchansk và gần Liptsy, không tạo cơ hội cho đối phương tiến hành phản công. Hiện các trận đánh đang diễn ra ác liệt ở Volchansk và vùng lân cận làng Glubokoe trên hướng thị trấn Liptsy. Quân Ukraine vẫn tiếp tục cố gắng tìm ra điểm yếu của quân Nga để tập trung lực lượng tấn công, nhưng chưa đạt kết quả. Tại Volchansk, giao tranh tích cực nhất đang diễn ra ở ngoại ô phía đông thành phố, cũng như khu vực các tòa nhà cao tầng. Quân Ukraine tại mặt trận Kharkov đang bị tổn thất nặng nề về quân số; theo thông tin mới nhất, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã quyết định đưa Lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 82, vốn trước đó đã được rút về để tái tổ chức, trở lại tuyến chiến đấu ở Volchansk. Mặc dù Lữ đoàn 82 chưa bổ sung đủ quân số, nhưng phải quay trở lại khu vực chiến đấu một lần nữa. Tuy nhiên, Lữ đoàn họ sẽ được tăng cường bởi các lính tình nguyện nước ngoài (Nga gọi là lính đánh thuê). Trước đây, những tù nhân cũng được tăng cường cho lữ đoàn, nhưng khả năng chiến đấu của họ không cao. Theo thông tin mới nhất, các đơn vị xung kích của Nga đã có những bước tiến thuận lợi trong khu vực các tòa nhà cao tầng ở Volchansk và khu vực nhà dân. Ngoài ra, còn có các trận đánh ở khu vực Staritsa, nhưng quân Ukraine không đạt được thành công nào. Một số cuộc tấn công của quân Ukraine đã bị đẩy lùi ở các quận Glubokoye và Zelenoe. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Reuters, Sputnik).

