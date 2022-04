Tiểu đoàn 503 Thủy quân lục chiến Ukraine ở Mariupol ra hàng

Trong cuộc họp báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga chiều 5/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, trong ngày 4/4, Quân đội Nga đã tiêu diệt 1.948 xe tăng và xe bọc thép, 838 pháo và súng cối của Ukraina. Kể từ ngày 24/2, Quân đội Nga đã phá hủy 226 bệ phóng tên lửa phòng không, 1.842 xe quân sự đặc chủng; lực lượng phòng không Nga, đã bắn rơi và phá hủy 125 máy bay, 91 trực thăng và 394 máy bay không người lái các loại của Không quân Ukraine. Cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trong ngày qua, các lực lượng vũ trang Nga, đã bắn hạ tổng cộng 8 máy bay không người lái các loại ở Donbass và các khu vực khác của Ukraine. Lực lượng dân quân Lugansk thân Nga, cũng bắn rơi 2 chiếc UAV ở thành phố Severo Donetsk, nằm phía tây của tỉnh Luhansk, hiện là khu vực cuối cùng của tỉnh này, hiện vẫn do chính quyền Ukraine kiểm soát. Lực lượng không quân và tên lửa trong ngày 4/4, cũng đã phá hủy sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 của Ukraine ở vùng Lisichansk (thành phố thuộc tỉnh Luhansk) và một kho đạn tại đây. Theo danh sách “phương tiện khí tài Nga bị mất tích”, do Bộ Ngoại giao Ukraine công bố ngày 4/4, số lượng 7 phương tiện phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (tính đến ngày 3/4), đã giảm xuống còn 4 phương tiện mà không rõ lý do. Tại thành phố Mariupol, giao tranh tại một số khu vực vẫn đang ác liệt; Quân đội Nga cùng lực lượng Vệ binh Quốc gia Chechnya và lực lượng dân quân Donetsk thân Nga, tiếp tục dồn ép khu vực do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát, từ phía tây, bắc và đông Mariupol (hướng nam giáp biển). Ngày 4/4, đài truyền hình "Sao Đỏ" của Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên mạng xã hội rằng, hơn 260 quân phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Mariupol, đã ra đầu hàng Quân đội Nga. Đây là cuộc đầu hàng tập thể lớn nhất của Quân đội Ukraine, trong các thông báo chính thức của Nga kể từ cuối tháng Hai. Theo thông tin từ truyền thông Nga, các binh sĩ Ukraine đầu hàng, thuộc Tiểu đoàn 503 của Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine, với tổng quân số 267. Theo khai báo của những quân nhân ra hàng, Lữ đoàn 36 đã thiệt hại hơn 50% quân số, trong cuộc chiến bảo vệ Mariupol. Hiện tại, một số lực lượng vũ trang Ukraine, vẫn đang kiên cường chống trả các lực lượng vũ trang Nga; hiện họ đang phòng thủ tại Nhà máy thép Azovstal và khu vực cảng biển Mariupol. Trong khi đó, Đô đốc Mizantsev chỉ huy Trung tâm Phòng thủ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Nga khuyến cáo quân phòng thủ Ukraine, vẫn còn ở Mariupol, hạ vũ khí vào ngày 5/4. Vào ngày 5/4, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand, Penny Henare đã đề xuất với nội các, về việc hỗ trợ vật chất quân sự cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí như tên lửa chống tăng Javelin; nhưng nội các Zealand đã không thông qua đề xuất này. Tờ New Zealand Herald, dẫn phân tích của một số chuyên gia cho rằng, nội các New Zealand hiện đang từ chối viện trợ vũ khí cho Ukraine, một mặt có thể là do những cân nhắc ngoại giao lâu dài; một mặt không muốn viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Hiện lực lượng vũ trang New Zealand có số lượng tương đối nhỏ tên lửa chống tăng Javelin; do vậy lãnh đạo New Zealand cho rằng, không nên vội vàng viện trợ loại vũ khí hiện đại này cho Ukraine. Tuy nhiên, một số quốc gia đã bắt đầu triển khai việc cấp vũ khí cho Ukraine. Các phóng viên của Australia Broadcasting Corporation ABC, đã quay được cảnh một số xe bọc thép Bushmaster, đã được sơn lại và sơn màu quốc kỳ Ukraine, mà trước đó Thủ tướng Australia Scott Morrison đã hứa tặng Ukraine. Ngoài ra, theo một số hình ảnh trên mạng xã hội, một số cư dân mạng phát hiện một số xe tăng T-72 và xe chiến đấu bộ binh BMP-1 (được Liên Xô sản xuất trước kia), được xếp trên các đoàn tàu chở hàng ở Cộng hòa Séc; số vũ khí này sẽ viện trợ cho Ukraine, theo yêu cầu của Mỹ và NATO.

