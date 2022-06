Tiêm kích Su-57 Nga sát thương mạnh tại chiến trường Ukraine?

Trước tình hình phức tạp của xung đột Nga-Ukraine, Không quân Nga đã một lần đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 mới nhất của họ, vào chiến đấu tại chiến trường Ukraine và rút lui như “chốn không người”. Phải nói rằng Quân đội Nga đã chơi một “canh bạc” tương đối mạo hiểm, khi đưa đội hình tiêm kích Su-57 tiến sâu vào bầu trời Ukraine, nơi có lực lượng phòng không dày đặc; nhưng không hề bị lực lượng phòng không Ukraine phát hiện. Những mục tiêu mà Su-57 tấn công lần này có giá trị cao và đều được lực lượng phòng không Ukraine bảo vệ chặt chẽ. Tuy nhiên 4 chiếc Su-57 đã “đàng hoàng” phóng tên lửa vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine và rút lui trong “im lặng” và kết quả khiến cả thế giới phải ngạc nhiên về chiến đấu cơ này. Su-57 là loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất đang phục vụ trong Quân đội Nga, có thể sánh ngang với tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 của Mỹ, có khả năng tác chiến đa năng tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, trên biển và trên không. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, đã có rất nhiều nhân chứng của Ukraine xác nhận, không quân Nga đã sử dụng Su-57 vào cuộc chiến; nhưng vẫn chưa được chính thức xác nhận từ chính Quân đội Nga. Cho đến cuộc không kích gần đây nhằm vào Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên thừa nhận rằng, Su-57 tham gia chiến đấu; tổng cộng có 4 máy bay chiến đấu Su-57 cùng nhau tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã xác định. Chiến đấu cơ Su-57 là trang bị chiến đấu có giá trị cao của Quân đội Nga, bản thân số lượng rất ít và giá thành rất đắt đỏ; nếu giả sử tiêm kích Su-57 bị bắn hạ trên chiến trường Ukraine, thì khả năng tác chiến của tiêm kích tàng hình Nga sẽ bị đặt câu hỏi trên toàn cầu. Đặc biệt hiện nay, các radar phòng không của khối NATO, được triển khai dày đặc xung quanh Ukraine, cung cấp tọa độ theo thời gian thực cho lực lượng phòng không Ukraine và điều này khiến Su-57 có nguy cơ bị phát hiện. Tuy nhiên việc máy bay chiến đấu Su-57 ra vào không phận Ukraine như chốn không người, đã biến hệ thống phòng không của Ukraine chỉ là những “vật trang trí”. Dù Ukraine có sự hỗ trợ của tình báo NATO, nhưng nước này vẫn không có khả năng gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với máy bay chiến đấu Su-57, điều này càng cho thấy, thiết kế tàng hình của máy bay chiến đấu Su-57 là rất tốt. Đã từ lâu, truyền thông phương Tây luôn ngưỡng mộ về khả năng hành trình siêu âm, siêu cơ động, thiết bị điện tử của Su-57; nhưng có ý kiến nghi ngờ rất lớn về khả năng tàng hình của Su-57, và họ cho rằng, Su-57 không thể được coi là một máy bay chiến đấu tàng hình đủ tiêu chuẩn. Nhưng hóa ra, không có loại vũ khí nào có thể phủ nhận trực tiếp, trước khi nó trải qua quá trình thử nghiệm chiến đấu thực tế. Lần này là minh chứng xác đáng cho khả năng tàng hình của Su-57, cho thấy tiêm kích này rất tốt; đập tan những luận điệu nghi ngờ của truyền thông phương Tây. Vì vậy trong thời gian tới, rất có thể Su-57 sẽ được sản xuất và trang bị cho Không quân Nga trên quy mô lớn. Theo kế hoạch của Quân đội Nga, đến năm 2028, tổng cộng hơn 70 chiếc Su-57 sẽ được sản xuất và 3 trung đoàn không quân hiện có, sẽ được thay thế bằng Su-57; giúp cho khả năng phòng không của Quân đội Nga được nâng cao hơn nữa. Trên thực tế, thành công của máy bay chiến đấu Su-57 có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc phòng của Nga, bởi hiện nay hơn 10 quốc gia bao gồm Mỹ và các đồng minh của Mỹ, có lãnh thổ giáp Nga như Nhật Bản, Na Uy, Đan Mạch đã liên tiếp sản xuất và mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Khả năng của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 đi sau một thế hệ, nếu Su-57 không thể chịu đựng được thử nghiệm trong thực tế chiến đấu, điều đó có nghĩa là Quân đội Nga cần phải phát triển một loại máy bay chiến đấu tàng hình mới, và sẽ mất từ 10 đến 20 năm. Vì vậy, Không quân Nga sẽ lâm vào cảnh thiếu máy bay thế hệ thứ 5 so với các đối thủ. Do vậy, sự thành công hay thất bại của Su-57 trong chiến đấu thực tế là rất quan trọng. Máy bay chiến đấu này, cũng có thể kết hợp cùng với phi đội máy bay không người lái tàng hình S-70 Hunter trong tương lai, tạo thành cặp “cánh bay đồng hành” và như vậy, khả năng chiến đấu của nó có thể được nâng cao hơn nữa.

