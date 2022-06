Cuộc chiến tiêu hao, một tiểu đoàn quân Ukraine chỉ còn 28 tay súng

Trong những ngày đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, mục tiêu chính của Quân đội Nga là đánh chiếm các thành phố lớn có ý nghĩa quan trọng. Ví dụ, các thành phố lớn như Kiev, Kharkov, Nikolayev và Mariupol. Tuy nhiên, chiến lược “Bàn tay xòe” của Quân đội Nga đã thất bại vì lực lượng bị phân tán. Trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến, Quân đội Nga chuyển từ chiến lược “Bàn tay xòe” thành “Nắm đấm” và bắt đầu bao vây Donbass. Tất cả đều muốn dùng thế tấn công gọng kìm để bao vây; lúc đầu từ ý định bao vây hơn mười lữ đoàn, đến bao vây năm hoặc sáu lữ đoàn của Quân đội Ukraine. Những cuộc tấn công then chốt của Quân đội Nga bắt đầu vào đầu tháng 4; tuy nhiên, do Quân đội Ukraine đã xây dựng một hệ thống phòng thủ rộng lớn có chiều sâu trong nhiều năm, nên Quân đội Nga đã lâm vào những trận chiến cam go ác liệt và không thể nào tiến lên được.Quân đội Nga ở khu vực Donbass đã chiến đấu trong hơn 2 tháng và chiều sâu tiến công chỉ được hơn 20 km; như vậy tốc độ tiến quân trung bình khoảng vài trăm mét một ngày. Những trận đánh kết hợp giữa pháo bầy và tăng-thiết giáp, trở thành cuộc chiến tiêu hao ác liệt. Nhưng quan sát những ngày gần đây, Quân đội Nga lại thay đổi chiến thuật, đó là lối đánh ngày càng trở nên khốc liệt hơn; tập trung tiêu diệt sinh lực của Quân đội Ukraine càng nhiều càng tốt. Chỉ có chiến thuật như vậy, mới có thể giúp quân Nga thực sự giành được thắng lợi một cách hiệu quả. Do chiến trường Ukraine rộng lớn, với khả năng hiện tại của Quân đội Nga, dù có hoàn thành việc bao vây cũng vô ích. Bốn tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, ngoại trừ thành công bao vây Mariupol, Quân đội Nga vẫn chưa bao vây được quân Ukraine trên các hướng khác. Như vậy, việc tiếp tục phát động một cuộc bao vây là không thực tế. Do đó, Quân đội Nga bắt đầu tập trung lực lượng trinh sát như máy bay không người lái, vệ tinh, mặt đất và sử dụng lợi thế của pháo binh, tên lửa và không quân để tiêu diệt càng nhiều lực lượng Ukraine càng tốt. Ví dụ, vào ngày 21/6 vừa qua, Quân đội Nga thông báo rằng, lực lượng không quân chiến thuật và không quân lục quân Nga, đã tấn công vào vị trí sở chỉ huy, tiêu diệt 57 quân nhân Ukraine và các điểm lắp ráp vũ khí trong một đêm. Các đơn vị pháo binh và tên lửa của Nga đã tấn công 216 điểm tập kết binh lực và thiết bị của Ukraine. Quân đội Nga cho biết, Quân đội Ukraine ở mặt trận Donbas đã bị tổn thất nặng nề, trong đó Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Ukraine ở thành phố Sieverodonetsk chịu tổn thất nặng nề nhất. Một trong các tiểu đoàn chiến đấu tại đây chỉ còn 28 người và một tiểu đoàn chỉ còn cơ cấu chỉ huy. Trên hướng Donbass, trận địa chính trên hướng Izyum-Lyman, Quân đội Ukraine có 7 lữ đoàn chiến đấu; trong đó Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 mạnh nhất của Quân đội Ukraine, có 5 tiểu đoàn xe tăng và bộ binh cơ giới, tuy nhiên do chiến đấu lâu dài nên chỉ còn chưa đến 3 tiểu đoàn. 6 lữ đoàn còn lại về cơ bản trong tình trạng không đủ khả năng tấn công và chỉ có thể phòng thủ. Nhằm tăng cường tiêu diệt sinh lực Quân đội Ukraine, Quân đội Nga đã sử dụng số lượng tên lửa đạn đạo và hành trình quá lớn; do vậy họ đã bắt đầu sử dụng cả tên lửa chống hạm, để tấn công các mục tiêu trên bộ của Ukraine. Quân đội Nga đã dùng cả máy bay ném bom chiến lược Tu-22 và lực lượng tên lửa chống hạm trên bờ của Hạm đội Biển Đen, để tham gia vào các trận phóng tên lửa chống hạm, nhằm vào các vị trí quân sự của Ukraine. Hơn nữa, lực lượng Ukraine phòng thủ tại Donbass, được tăng cường bởi các đơn vị dự bị động viên, đã từ chối tiến lên trong cơn bão hỏa lực của Nga. Do vậy việc tiêu diệt và đánh quỵ các đơn vị chủ lực có kinh nghiệm của Quân đội Ukraine, mới là mục tiêu chiến lược của Quân đội Nga, chứ không phải là chiếm đất, giành dân. Trong bất kỳ cuộc chiến nào, việc tiêu diệt sinh lực của đối thủ, đánh quỵ ý chí kháng cự của đối phương mới là tư tưởng chỉ đạo. Nếu Nga có thể loại bỏ các lực lượng chiến đấu có kinh nghiệm của quân chủ lực Ukraine, thì việc xây dựng lại các lực lượng này cũng rất khó. Do đó, trong thời gian tới, mục tiêu chính của Quân đội Nga là tập trung tiêu diệt sinh lực của Quân đội Ukraine tại chiến trường Bắc Donetsk. Trên thực tế, chiến thuật của Quân đội Ukraine cũng tương tự, với mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt càng nhiều sinh lực quân Nga càng tốt. Để phá hủy tiềm lực của Ukraine, theo các phương tiện truyền thông của cả Nga và Ukraine, hải quân Nga đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn, nhằm vào trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Kiev và đang chờ đợi Moscow ban hành lệnh tấn công tên lửa cuối cùng.

