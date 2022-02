Nhiều xe tăng bị phá hủy ở Kharkov, trực thăng Ka-52 bị bắn rơi

Việc Quân đội Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt trên bộ, nhằm chống lại Ukraine, đã dẫn đến việc mất một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép ở ngoại ô thành phố Kharkov của Ukraine. Đoạn video về việc Quân đội Ukraine tiêu diệt xe tăng hạng nặng và xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ trên đường vành đai thành phố, được quay bởi những người dân địa phương đang di tản khỏi thành phố đưa lên mạng xã hội. Qua đoạn video, người xem có thể rất nhiều xe tăng bị phá hủy ở ngoại ô Kharkov. Trên đoạn video do người dân Kharkov công bố, người xem có thể thấy một nhiều xe tăng bị trúng đạn đang bốc cháy; trong khi ngay tại thời điểm đó, một loại đạn chống tăng khác không xác định, đã tiêu diệt thành công một phương tiện chiến đấu khác. Theo tác giả đoạn video, đoàn xe tăng trên đi theo đường vành đai, tiến về trung tâm thành phố Kharkov, nhưng đã bị quân đội Ukraine tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả xe tăng và hệ thống tên lửa chống tăng. Tác giả của đoạn video ghi chú: “Quân ta chỉ đơn giản là bắn vào xe tăng địch ngay trên đường vành đai. Đã có hai chục chiếc xe bị bắn cháy và quân địch không thể vào Kharkov”. Theo thông tin mới nhất, các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào Kharkov của Quân đội Nga đã được nối lại; tuy nhiên cho đến nay, thành phố này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh Ukraine. Do không có số hiệu chiến thuật và dấu hiệu các phương tiện chiến đấu bị phá hủy, nên vẫn chưa thể xác định được xe tăng nào bị phá hủy ở đường vành đai Kharkov là của phe nào. Hiện không có bình luận chính thức nào về điều này từ Bộ Quốc phòng Nga. Còn theo thông tin mới nhất, cách đây ít giờ, một trực thăng tấn công đa năng Ka-52 không rõ nguồn gốc, đã bị bắn rơi gần thủ đô Kiev của Ukraine. Chiếc trực thăng này bị đạn phòng không từ mặt đất bắn trúng và phải hạ cánh khẩn cấp. Hiện tổ lái trực thăng đã rời bãi hạ cánh khẩn cấp, nên vẫn chưa xác định được danh tính phương tiện chiến đấu cũng như danh tính tổ lái. Trên đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy nơi hạ cánh khẩn cấp của chiếc trực thăng tấn công Ka-52. Máy bay bị hư hỏng động cơ và một số lỗ thủng do trúng đạn từ các vũ khí cỡ nòng nhỏ bắn trúng. Hiện tại chưa có tuyên bố chính thức nào của các bên liên quan, đến việc sở hữu chiếc trực thăng Ka-52 và cũng chưa có bên nào trong cuộc xung đột vũ trang cho đến nay, cung cấp bất kỳ số liệu nào về thiệt hại của họ. Trước đó từ rạng sáng 24/2, ở Kiev đã xảy ra một số vụ nổ cực mạnh. Hiện tại, một tình huống nguy cấp đang diễn ra trên lãnh thổ Ukraine, trong khi có thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án hành động quân sự của phía Nga ở Donbass và sẵn sàng có các biện pháp đáp trả. Còn theo truyền thông Ukraine, một máy bay quân sự của Quân đội Ukraine với 14 người trên khoang đã bị rơi ở giữa làng Zhukivtsi và Trypillia, thuộc quận Obukhiv vùng Kiev, khiến 5 người thiệt mạng. Theo trang Ukrinform, Bộ Nội vụ Ukraine đã thông tin về vụ máy bay của họ rơi trên Telegram. Hiện chưa rõ nguyên nhân chiếc máy bay rơi, do trục trặc kỹ thuật hay bị trúng đạn phòng không của Nga.

