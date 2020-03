Tiêm kích F-16 xứng danh “huyền thoại”: Bắn hạ 66 máy bay, chưa hề chịu tổn thất

Theo tổng hợp của Bộ Quốc phòng Mỹ, sau khi máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ba máy bay chiến đấu của Syria (2 máy bay ném bom Su-24 và 1 máy bay hạng nhẹ L-39), dòng chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đã xác nhận thêm kỷ lục, bắn hạ 66 máy bay các loại do Liên Xô/Nga và một số quốc gia Đông Âu sản xuất, mà không chịu bất cứ sự tổn thất nào trong chiến đấu. F-16 Fighting Falcon là loại máy bay chiến đấu đa năng, nhưng khi mới ra đời, nó là máy bay tiêm kích tiền tuyến hạng nhẹ, đối thủ của các loại tiêm kích tiền tuyến MiG-29 của Liên Xô; sau này chức năng tiến công mặt đất mới được bổ sung và trở thành máy bay chiến đấu đa năng của Không quân Mỹ. Sau sự kiện máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hai chiếc Su-24 của Không quân Syria hồi đầu tháng 3 vừa qua, Mỹ đã công bố số liệu thống kê về chiến tích của F-16, khi đối đầu với các loại máy bay chiến đấu của Liên Xô/ Nga và các quốc gia Đông Âu cho thấy, máy bay chiến đấu F-16 đã đạt được chiến thắng tuyệt đối, với tỷ số 66-0, nghiêng về F-16 của Mỹ. Máy bay chiến đấu F-16 đã bắn hạ 66 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom do Liên Xô/Nga và các quốc gia Đông Âu sản xuất (trong đó chủ yếu là máy bay của Liên Xô/Nga); trong khi các máy bay chiến đấu của Liên Xô/ Nga chưa bắn hạ được bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào. 66 chiếc máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Liên Xô/ Nga sản xuất bị máy bay F-16 bắn hạ, được thống kê từ nhiều quốc gia sử dụng dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ này vào các thời điểm khác nhau. Thành tích bắn hạ máy bay ném bom của Liên Xô/ Nga sản xuất, đứng đầu thuộc về F-16 của Không quân Israel và Không quân Thổ Nhĩ Kỳ; Syria là quốc gia bị mất nhiều máy bay chiến đấu nhất vì máy bay F-16. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, ngay cả khi đối đầu trực tiếp, các máy bay chiến đấu của Nga đều không có lợi thế trước F-16; cụ thể là trong cuộc chiến Kosovo năm 1999, máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Nam Tư, khi đối đầu F-16 của liên quân, đã liên tiếp bị bắn hạ. Không quân Syria cũng là quốc gia mới nhất, đóng góp nâng tỷ số lên 66-0, sau khi hai máy bay ném bom Su-24 và một máy bay tấn công L-39 bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trong chiến dịch can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào tỉnh Idlib của Syria. Các chuyên gia quân sự cũng lưu ý, trong các trận chiến của F-16 và máy bay chiến đấu do Liên Xô/Nga sản xuất, đều là chiến thắng một chiều; trên thực tế là chưa có một máy bay chiến đấu F-16 nào của Thổ Nhĩ Kỳ bị lực lượng không quân và phòng không Syria bắn rơi. Với thực lực hiện tại, lực lượng phòng không Syria hoàn toàn có thể bắn hạ máy bay F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, ngay khi vừa cất cánh khỏi sân bay bằng các tên lửa phòng không tầm xa như S-200 và S-300 được Nga giúp trang bị; đây là những hệ thống phòng không tương đối hiện đại, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, lực lượng Không quân Syria vẫn chưa bắn hạ máy bay chiến đấu F-16 nào, mặc dù máy bay chiến đấu F-16 của cả không quân Israel và Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên đe dọa an ninh không phận của Syria. Nhưng một yếu tố quan trọng cũng phải được tính đến đó là, khi máy bay chiến đấu F-16 xuất kích, nó được sự hỗ trợ tối đa của lực lượng trinh sát, dẫn đường cả mặt đất và trên không; trong khi đó, các nạn nhân của F-16 đều không nhận được điều này, phần lớn là chiến đấu đơn độc. Như trong trận không chiến ngày 1/3 vừa qua trên không phận tỉnh Idlib của Syria, máy bay F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị tên lửa tiến công ngoài tầm nhìn và được sự trợ giúp của máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm trên không (AWACS) đã dễ dàng bắn hạ hai chiếc cường kích Su-24 của Syria. Trong khi đó các phi công của hai chiếc Su-24 không hề biết mối đe dọa đang rình rập họ; cho đến tận khi bị bắn rơi, họ vẫn không hề hay biết máy bay nào đã tiến công họ. Trong trường hợp này, F-16 đóng vai chỉ là phương tiện phóng tên lửa, còn việc phát hiện mục tiêu, dẫn đường, chỉ huy đều do máy bay AWACS điều khiển Video Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ truy sát tận cùng Su-34 Nga ở Idlib của Syria? - Nguồn: Vietnam 24@Youtube

Theo tổng hợp của Bộ Quốc phòng Mỹ, sau khi máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ba máy bay chiến đấu của Syria (2 máy bay ném bom Su-24 và 1 máy bay hạng nhẹ L-39), dòng chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đã xác nhận thêm kỷ lục, bắn hạ 66 máy bay các loại do Liên Xô/Nga và một số quốc gia Đông Âu sản xuất, mà không chịu bất cứ sự tổn thất nào trong chiến đấu. F-16 Fighting Falcon là loại máy bay chiến đấu đa năng, nhưng khi mới ra đời, nó là máy bay tiêm kích tiền tuyến hạng nhẹ, đối thủ của các loại tiêm kích tiền tuyến MiG-29 của Liên Xô; sau này chức năng tiến công mặt đất mới được bổ sung và trở thành máy bay chiến đấu đa năng của Không quân Mỹ. Sau sự kiện máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hai chiếc Su-24 của Không quân Syria hồi đầu tháng 3 vừa qua, Mỹ đã công bố số liệu thống kê về chiến tích của F-16, khi đối đầu với các loại máy bay chiến đấu của Liên Xô/ Nga và các quốc gia Đông Âu cho thấy, máy bay chiến đấu F-16 đã đạt được chiến thắng tuyệt đối, với tỷ số 66-0, nghiêng về F-16 của Mỹ. Máy bay chiến đấu F-16 đã bắn hạ 66 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom do Liên Xô/Nga và các quốc gia Đông Âu sản xuất (trong đó chủ yếu là máy bay của Liên Xô/Nga); trong khi các máy bay chiến đấu của Liên Xô/ Nga chưa bắn hạ được bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào. 66 chiếc máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Liên Xô/ Nga sản xuất bị máy bay F-16 bắn hạ, được thống kê từ nhiều quốc gia sử dụng dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ này vào các thời điểm khác nhau. Thành tích bắn hạ máy bay ném bom của Liên Xô/ Nga sản xuất, đứng đầu thuộc về F-16 của Không quân Israel và Không quân Thổ Nhĩ Kỳ; Syria là quốc gia bị mất nhiều máy bay chiến đấu nhất vì máy bay F-16. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, ngay cả khi đối đầu trực tiếp, các máy bay chiến đấu của Nga đều không có lợi thế trước F-16; cụ thể là trong cuộc chiến Kosovo năm 1999, máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Nam Tư, khi đối đầu F-16 của liên quân, đã liên tiếp bị bắn hạ. Không quân Syria cũng là quốc gia mới nhất, đóng góp nâng tỷ số lên 66-0, sau khi hai máy bay ném bom Su-24 và một máy bay tấn công L-39 bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trong chiến dịch can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào tỉnh Idlib của Syria. Các chuyên gia quân sự cũng lưu ý, trong các trận chiến của F-16 và máy bay chiến đấu do Liên Xô/Nga sản xuất, đều là chiến thắng một chiều; trên thực tế là chưa có một máy bay chiến đấu F-16 nào của Thổ Nhĩ Kỳ bị lực lượng không quân và phòng không Syria bắn rơi. Với thực lực hiện tại, lực lượng phòng không Syria hoàn toàn có thể bắn hạ máy bay F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, ngay khi vừa cất cánh khỏi sân bay bằng các tên lửa phòng không tầm xa như S-200 và S-300 được Nga giúp trang bị; đây là những hệ thống phòng không tương đối hiện đại, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, lực lượng Không quân Syria vẫn chưa bắn hạ máy bay chiến đấu F-16 nào, mặc dù máy bay chiến đấu F-16 của cả không quân Israel và Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên đe dọa an ninh không phận của Syria. Nhưng một yếu tố quan trọng cũng phải được tính đến đó là, khi máy bay chiến đấu F-16 xuất kích, nó được sự hỗ trợ tối đa của lực lượng trinh sát, dẫn đường cả mặt đất và trên không; trong khi đó, các nạn nhân của F-16 đều không nhận được điều này, phần lớn là chiến đấu đơn độc. Như trong trận không chiến ngày 1/3 vừa qua trên không phận tỉnh Idlib của Syria, máy bay F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị tên lửa tiến công ngoài tầm nhìn và được sự trợ giúp của máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm trên không (AWACS) đã dễ dàng bắn hạ hai chiếc cường kích Su-24 của Syria. Trong khi đó các phi công của hai chiếc Su-24 không hề biết mối đe dọa đang rình rập họ; cho đến tận khi bị bắn rơi, họ vẫn không hề hay biết máy bay nào đã tiến công họ. Trong trường hợp này, F-16 đóng vai chỉ là phương tiện phóng tên lửa, còn việc phát hiện mục tiêu, dẫn đường, chỉ huy đều do máy bay AWACS điều khiển Video Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ truy sát tận cùng Su-34 Nga ở Idlib của Syria? - Nguồn: Vietnam 24@Youtube