Thủy thủ khu trục hạm USS Ralph Johnson dương tính Covid-19, Hải quân Mỹ gặp khó

Là quốc gia sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, virus corona chính là nỗi sợ lớn nhất với các thuỷ thủ Mỹ khi môi trường hoạt động của họ là biệt lập nhưng lại đông đúc, ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung. Nguồn ảnh: BI. Mới đây, ca dương tính thứ hai với virus Covid-19 đã được Hải quân Mỹ công bố. Đây là một thuỷ thủ phục vụ trên tàu khu trục USS Ralph Johnson. Nguồn ảnh: BI. Điều đáng nói là ca dương tính thứ hai này của Hải quân Mỹ hoàn toàn không liên quan tới ca thứ nhất - vốn là một thuỷ thủ trên tàu đổ bộ tấn công. Nguồn ảnh: BI. Điều này đồng nghĩa với việc trong lực lượng Hải quân Mỹ đã có ít nhất hai nguồn lây nhiễm - tương đương với khả năng lây nhiễm trong lực lượng giờ đã tăng gấp đôi so với thông thường. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại Hải quân Mỹ cũng đang tiến hành cách ly, xét nghiệm để chắc chắn rằng những thuỷ thủ khác trên tàu USS Ralph Johnson đã bị lây nhiễm hay chưa. Nguồn ảnh: BI. Ở một động thái liên quan, đầu tuần vừa rồi Lầu Năm Góc cũng khẳng định quân đội Mỹ "khó có thể huy động đủ nguồn lực" để đối phó với một thảm họa tầm cỡ quốc gia nếu chẳng may Covid-19 lây lan ra toàn nước Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên Lầu Năm Góc cũng cho biết có đủ năng lực để sản xuất 5 triệu khẩu trang N95 trong thời gian tới để cung cấp cho những cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ đối phó với dịch Covid-19. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại, tình thế của Mỹ so với các quốc gia châu Âu vẫn là không quá nghiêm trọng, tuy nhiên nhiều chuyên gia khẳng định nếu bệnh dịch lây lan ở Mỹ, đây sẽ là một thảm hoạ vì còn rất nhiều người dân Mỹ chưa có ý thức phòng dịch cộng đồng. Nguồn ảnh: BI. Giống với ở châu Âu, việc đeo khẩu trang ra đường ở Mỹ là điều rất hiếm, nhất là với những người bản địa. Đây có thể được xem là một trong những hiểm hoạ nếu virus Covid-19 lây lan ở quốc gia này với diện rộng. Nguồn ảnh: BI. Bên trong lớp tuần dương hạm duy nhất Mỹ còn đang sử dụng - nơi các thuỷ thủ ngủ cùng giường, ăn cùng mâm và làm việc cùng chỗ.

