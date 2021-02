Thực hư radar Trung Quốc có thể theo dõi máy bay F-35 của Mỹ?

Việc phát triển liên tục của công nghệ, dẫn đến việc đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào công nghệ tàng hình, có khả năng trở thành vô dụng, khi gần đây, Trung Quốc tuyên bố họ phát triển loại radar có thể theo dõi máy bay tàng hình như F-22 Raptor. Nhưng theo các chuyên gia của Lockheed Martin, radar của Trung Quốc có thể phát hiện ra chiến đấu cơ F-22 và F-35, khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu hay không? Và những máy bay trên có mang theo thùng dầu phụ, hoặc vũ khí bên ngoài khoang vũ khí hay không? Một thực tế phải công nhận rằng, những tiêm kích tàng hình như F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ, hoàn toàn không tàng hình về mặt kỹ thuật, nhưng chúng rất khó theo dõi trên màn hình radar; và nếu có phát hiện được, những tín hiệu radar này hoàn toàn không đủ mạnh, để dẫn đường cho các tên lửa đánh chặn. Tờ Eurasian Times đưa tin, máy bay cảnh báo sớm cánh cố định (AEW) mới nhất của Trung Quốc, đó là Xian KJ-600, có thể theo dõi các máy bay tàng hình. Chiếc Xian KJ-600, vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên, có thể tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của Hải quân Quân Trung Quốc (PLAN). Trước đây chưa có AEW KJ-600, PLAN phải dựa vào các trực thăng cảnh báo sớm để làm “con mắt trên bầu trời”, nhưng trực thăng cảnh báo sớm chỉ có thể mang các radar có công suất nhỏ, tầm bay, tốc độ bay và thời gian hoạt động trên không hạn chế. Do đó, những chiếc trực thăng làm nhiệm vụ cảnh giới trên không của PLAN, chỉ có thể bao phủ bán kính khoảng 200 km; trong khi AEW cánh cố định KJ-600, có thể bao phủ 400 đến 500 km; tốc độ bay nhanh hơn, thời gian thực hiện nhiệm vụ trên không cũng dài hơn. Những chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-600, được phát hiện gần Tây An vào thời gian gần đây cho thấy, KJ-600 có thể giúp tăng cường khả năng tác chiến toàn diện của các tàu sân bay mới của PLAN. Nhưng nó không thể cất và hạ cánh từ hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông, vì hai tàu sân bay này, chưa có thiết bị phóng máy bay. Máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm KJ-600, được phát triển từ máy bay vận tải hai động cơ, sử dụng hai động cơ phản lực cánh quạt WJ-6C. Nhìn hình dáng bên ngoài, KJ-600 của Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với chiếc AEW Grumman E-2 Hawkeye của Hải quân Mỹ. Hiện việc đánh giá và so sánh hiệu quả radar của Trung Quốc tối tân đến mức nào, là một vấn đề còn nhiều tranh cãi. Nhưng theo thông tin từ tờ Eurasian Times tiết lộ rằng, KJ-600 của Trung Quốc thậm chí có thể phát hiện các máy bay chiến đấu tàng hình do Lockheed Martin chế tạo?. Mặc dù thực tế này chưa được xác nhận, nhưng cần lưu ý rằng công nghệ tàng hình không có nghĩa là làm cho máy bay tàng hình ngay cả trước radar, mà công nghệ tàng hình chỉ có thể “làm mờ”, hoặc giảm khả năng theo dõi và phát hiện của radar. Vì vậy, rất có thể radar của Trung Quốc có thể theo dõi được F-22 Raptor. Nhưng theo khẳng định của nhà sản xuất Lockheed Martin, chỉ khi máy bay F-22 hay F-35 mang thùng dầu phụ hoặc vũ khí bên ngoài khoang vũ khí, thì mới có thể phát hiện. Hiện nay có nhiều thông tin xác nhận chính xác là radar của Trung Quốc có khả năng theo dõi máy bay chiến đấu tàng hình như F-22 và F-35; tuy nhiên những thông tin này hiện chưa được kiểm chứng. Mặc dù chưa biết thực hư radar của Trung Quốc có thể phát hiện được máy bay chiến đấu tàng hình hay không? và cần có kiểm chứng. Nhưng điều này khác xa với tuyên bố rằng, máy bay tàng hình do Lockheed Martin không thể bị theo dõi? Iran gần đây cũng tuyên bố rằng, hệ thống radar Rezonans-NE do Nga sản xuất, đã được sử dụng thành công để phát hiện và theo dõi các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ gần biên giới nước này vào tháng 1/2020. Rezonans-NE là một hệ thống radar tần số rất cao (VHF), được thiết kế để cung cấp cảnh báo sớm, chống lại máy bay tàng hình và tên lửa hành trình tàng hình. Hệ thống này bao gồm tối đa bốn mô-đun ăng-ten, đặt trong các container, có góc phương vị 90 độ và hoạt động độc lập. Nguồn ảnh: Pinterest.

