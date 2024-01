Thời tiết khắc nghiệt, quân Nga và Ukraine chiến đấu trong bùn lầy

Trong những ngày đầu năm mới 2024, tình hình chiến sự ở chiến trường Ukraine không hề giảm, đặc biệt trên hướng Avdiivka. Sau khi Quân đội Nga chiếm được khu công nghiệp ở phía nam Avdiivka, họ đã phát động một loạt các đợt tấn công vào Quân đội Ukraine, hàng nghìn cánh cửa được mở ra. Theo trang web Global Military Report, trên chiến tuyến Avdiivka, quân Nga và Ukraine đã giao tranh ác liệt. Dưới ảnh hưởng của thời tiết xấu và bãi mìn, cả hai bên chỉ có thể chiến đấu trong bùn lầy. Xem những video trên mạng xã hội, sau một trận chiến đấu ác liệt, 2 lính Ukraine người dính đầy bùn, được đưa trạm xá tiền phương. Vết thương quá nặng khiến 2 binh sĩ không thể cử động được và cuối cùng, với sự giúp đỡ của đồng đội, họ đã được chuyển đi bằng cáng cứu thương đến nơi an toàn. Có thể thấy chiến trường Avdiivka rất ác liệt. Cho dù thời tiết xấu như vậy, quân đội Nga vẫn không ngừng tấn công. Theo các nguồn tin, dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh, bộ binh và xe thiết giáp, vào ngày 6/1, quân Nga đã phát động một cuộc tấn công mãnh liệt vào Avdiivka, pháo bắn liên hồi, khói bay mù mịt. Khi thời tiết tốt hơn một chút, Quân đội Nga sử dụng ưu thế trên không để tấn công các sở chỉ huy, trận địa pháo và các mục tiêu khác của Quân đội Ukraine. Dưới sự tấn công quyết liệt của Nga, tâm lý phòng thủ của Quân đội Ukraine tại Avdiivka đang xuống rất thấp. Nhận thấy tình hình ngày càng bất lợi, Quân đội Ukraine đã trực tiếp điều các đơn vị tăng viện từ hướng Zaporozhye đến mặt trận Avdiivka. Vậy liệu Quân đội Ukraine có thể đảo ngược tình thế? Theo các nhà phân tích, việc quân Ukraine lật ngược tình thế ở Avdiivka là không thể; một mặt, Nga hiện có 60.000 quân đang bao vây Avdiivka, trong khi Ukraine chỉ có 30.000 quân. Ngoài sự chênh lệch về quân số, hỏa lực, thì Quân đội Nga đã bao vây phía bắc, phía đông và phía nam Avdiivka, khiến quân Ukraine khó có thể có bước đột phá. Quan trọng hơn, có những vấn đề nghiêm trọng xuất hiện trong việc triển khai Quân đội Ukraine ở Avdiivka, đó là có rất nhiều tân binh Ukraine mới chỉ được huấn luyện vài tuần và chưa biết sử dụng nhiều loại vũ khí. Một khi họ chạm trán Quân đội Nga với toàn bộ sức chiến đấu, e rằng đó sẽ là một thảm họa. Ngoài ra, giao tranh ở hai bờ sông Dnieper thuộc khu vực Kherson, đặc biệt là khu vực đầu cầu đổ bộ của quân Ukraine tại làng Krynki diễn ra rất ác liệt. Tuy nhiên, mặt trận này thực chất là nhằm gây tiếng vang về chính trị, để gây sự chú ý của phương Tây và cầm chân quân Nga tại đây. Trên thực tế tại mặt trận Kherson, Quân đội Ukraine thiếu điều kiện để vượt sông Dnieper trên quy mô lớn; cho dù là phà, thiết bị vượt sông, đơn vị công binh hay hỏa lực, phòng không, hậu cần tương ứng, họ đều chưa chuẩn bị đầy đủ. Theo các thông tin chính thức của Bộ Quốc phòng Nga hằng ngày, cho biết về sự tổn thất lớn của Ukraine về quân số, vũ khí và trang bị. Đồng thời, tình hình hiện tại của Quân đội Ukraine đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể, do thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Theo thông tin trên kênh TG của cựu Trung tá Andrei Marochko thuộc lực lượng dân quân Lugansk thân Nga cho biết, trong những ngày gần đây, số trường hợp binh lính bị tê cóng trong Quân đội Ukraine tăng mạnh. Đồng thời, ông lưu ý rằng, hơn 1/3 quân số của Quân đội Ukraine được chẩn đoán mắc bệnh độ 3-4, khi đó phải cắt cụt chi hoặc loại bỏ da chết. Theo một chuyên gia quân sự, tình trạng này là do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, thiếu tính tổ chức, khi binh lính không thể thay thế nhau ở các vị trí chiến đấu. Thứ hai, chất lượng đồng phục mùa đông thấp. Cuối cùng là sự hỗ trợ không kịp thời, dẫn đến hậu quả tai hại, đặc biệt là tàn tật. Đứng trước việc hao hụt quân số quá lớn do chiến đấu, hiện nay Chính quyền Kiev đang huy động quân số cho Quân đội Ukraine, thông qua việc tổng động viên. Tuy nhiên, số trẻ khỏe đã huy động hết, hiện tại họ chỉ có thể huy động những đàn ông trên 50 tuổi và phụ nữ. Mặc dù thời thiết xấu, nhưng Quân đội Nga vẫn tiếp tục duy trì áp lực tấn công lên toàn bộ chiến trường. Tại mặt trận Kupyansk ở phía bắc, các máy bay ném bom Su-34 đã thả nhiều bom chùm, với sức sát thương rất lớn, gây cho quân Ukraine nhiều thiệt hại. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đích thân đến Zaporozhye để thị sát. Điều đáng chú ý là sau khi nắm rõ tình hình chiến trường, Tổng thống Zelensky bất ngờ tuyên bố, họ sẽ xây dựng các công sự phòng thủ từ Donbass đến miền Tây Ukraine. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và ông sẽ gặp các đại diện doanh nghiệp để đạt được mục tiêu này. Một hòn đá đã làm “khuấy động làn sóng”, tuyên bố của Tổng thống Zelensky đã thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Ông Alexei Goncharenko, thành viên Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, cho rằng, điều này cho thấy Quân đội Ukraine đã rơi vào tình thế “không còn lối thoát” trên chiến trường và buộc phải chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Nhưng bên “thất vọng nhất” có lẽ là “nhà tài trợ chính” NATO; lãnh đạo của khối này cũng không giấu diếm sự thất vọng trước việc Ukraine không thực hiện được cuộc phản công đã hứa; đồng thời cho rằng kết quả chiến đấu của Ukraine thấp hơn nhiều so với dự kiến. Một số chính trị gia Ukraine thậm chí còn đổ lỗi cho Tướng Zaluzhny, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine; họ cho rằng, cuộc phản công thất bại vì Quân đội Ukraine không đưa ra được phương án tác chiến, Dù lý do là gì, thì có một điều chắc chắn là chiến lược quân sự của Ukraine đã có những thay đổi đáng kể. Ngày nay, sự nhiệt tình của các nước phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang dần suy giảm; hơn nữa, đối mặt với mùa đông khắc nghiệt và kéo dài, không biết Quân đội Ukraine có thể cầm cự được bao lâu. Cách đây một thời gian, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của vệ binh Chechen của Nga, ông Aravudinov đã tuyên bố trước công chúng rằng, mùa đông năm nay sẽ mang tính quyết định; và mùa xuân tới, Quân đội Ukraine có thể sẽ đồng ý đàm phán với Nga. Có thể thấy câu này không chỉ là nói suông.

Trong những ngày đầu năm mới 2024, tình hình chiến sự ở chiến trường Ukraine không hề giảm, đặc biệt trên hướng Avdiivka. Sau khi Quân đội Nga chiếm được khu công nghiệp ở phía nam Avdiivka, họ đã phát động một loạt các đợt tấn công vào Quân đội Ukraine, hàng nghìn cánh cửa được mở ra. Theo trang web Global Military Report, trên chiến tuyến Avdiivka, quân Nga và Ukraine đã giao tranh ác liệt. Dưới ảnh hưởng của thời tiết xấu và bãi mìn, cả hai bên chỉ có thể chiến đấu trong bùn lầy. Xem những video trên mạng xã hội, sau một trận chiến đấu ác liệt, 2 lính Ukraine người dính đầy bùn, được đưa trạm xá tiền phương. Vết thương quá nặng khiến 2 binh sĩ không thể cử động được và cuối cùng, với sự giúp đỡ của đồng đội, họ đã được chuyển đi bằng cáng cứu thương đến nơi an toàn. Có thể thấy chiến trường Avdiivka rất ác liệt. Cho dù thời tiết xấu như vậy, quân đội Nga vẫn không ngừng tấn công. Theo các nguồn tin, dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh, bộ binh và xe thiết giáp, vào ngày 6/1, quân Nga đã phát động một cuộc tấn công mãnh liệt vào Avdiivka, pháo bắn liên hồi, khói bay mù mịt. Khi thời tiết tốt hơn một chút, Quân đội Nga sử dụng ưu thế trên không để tấn công các sở chỉ huy, trận địa pháo và các mục tiêu khác của Quân đội Ukraine. Dưới sự tấn công quyết liệt của Nga, tâm lý phòng thủ của Quân đội Ukraine tại Avdiivka đang xuống rất thấp. Nhận thấy tình hình ngày càng bất lợi, Quân đội Ukraine đã trực tiếp điều các đơn vị tăng viện từ hướng Zaporozhye đến mặt trận Avdiivka. Vậy liệu Quân đội Ukraine có thể đảo ngược tình thế? Theo các nhà phân tích, việc quân Ukraine lật ngược tình thế ở Avdiivka là không thể; một mặt, Nga hiện có 60.000 quân đang bao vây Avdiivka, trong khi Ukraine chỉ có 30.000 quân. Ngoài sự chênh lệch về quân số, hỏa lực, thì Quân đội Nga đã bao vây phía bắc, phía đông và phía nam Avdiivka, khiến quân Ukraine khó có thể có bước đột phá. Quan trọng hơn, có những vấn đề nghiêm trọng xuất hiện trong việc triển khai Quân đội Ukraine ở Avdiivka, đó là có rất nhiều tân binh Ukraine mới chỉ được huấn luyện vài tuần và chưa biết sử dụng nhiều loại vũ khí. Một khi họ chạm trán Quân đội Nga với toàn bộ sức chiến đấu, e rằng đó sẽ là một thảm họa. Ngoài ra, giao tranh ở hai bờ sông Dnieper thuộc khu vực Kherson, đặc biệt là khu vực đầu cầu đổ bộ của quân Ukraine tại làng Krynki diễn ra rất ác liệt. Tuy nhiên, mặt trận này thực chất là nhằm gây tiếng vang về chính trị, để gây sự chú ý của phương Tây và cầm chân quân Nga tại đây. Trên thực tế tại mặt trận Kherson, Quân đội Ukraine thiếu điều kiện để vượt sông Dnieper trên quy mô lớn; cho dù là phà, thiết bị vượt sông, đơn vị công binh hay hỏa lực, phòng không, hậu cần tương ứng, họ đều chưa chuẩn bị đầy đủ. Theo các thông tin chính thức của Bộ Quốc phòng Nga hằng ngày, cho biết về sự tổn thất lớn của Ukraine về quân số, vũ khí và trang bị. Đồng thời, tình hình hiện tại của Quân đội Ukraine đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể, do thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Theo thông tin trên kênh TG của cựu Trung tá Andrei Marochko thuộc lực lượng dân quân Lugansk thân Nga cho biết, trong những ngày gần đây, số trường hợp binh lính bị tê cóng trong Quân đội Ukraine tăng mạnh. Đồng thời, ông lưu ý rằng, hơn 1/3 quân số của Quân đội Ukraine được chẩn đoán mắc bệnh độ 3-4, khi đó phải cắt cụt chi hoặc loại bỏ da chết. Theo một chuyên gia quân sự, tình trạng này là do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, thiếu tính tổ chức, khi binh lính không thể thay thế nhau ở các vị trí chiến đấu. Thứ hai, chất lượng đồng phục mùa đông thấp. Cuối cùng là sự hỗ trợ không kịp thời, dẫn đến hậu quả tai hại, đặc biệt là tàn tật. Đứng trước việc hao hụt quân số quá lớn do chiến đấu, hiện nay Chính quyền Kiev đang huy động quân số cho Quân đội Ukraine, thông qua việc tổng động viên. Tuy nhiên, số trẻ khỏe đã huy động hết, hiện tại họ chỉ có thể huy động những đàn ông trên 50 tuổi và phụ nữ. Mặc dù thời thiết xấu, nhưng Quân đội Nga vẫn tiếp tục duy trì áp lực tấn công lên toàn bộ chiến trường. Tại mặt trận Kupyansk ở phía bắc, các máy bay ném bom Su-34 đã thả nhiều bom chùm, với sức sát thương rất lớn, gây cho quân Ukraine nhiều thiệt hại. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đích thân đến Zaporozhye để thị sát. Điều đáng chú ý là sau khi nắm rõ tình hình chiến trường, Tổng thống Zelensky bất ngờ tuyên bố, họ sẽ xây dựng các công sự phòng thủ từ Donbass đến miền Tây Ukraine. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và ông sẽ gặp các đại diện doanh nghiệp để đạt được mục tiêu này. Một hòn đá đã làm “khuấy động làn sóng”, tuyên bố của Tổng thống Zelensky đã thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Ông Alexei Goncharenko, thành viên Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, cho rằng, điều này cho thấy Quân đội Ukraine đã rơi vào tình thế “không còn lối thoát” trên chiến trường và buộc phải chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Nhưng bên “thất vọng nhất” có lẽ là “nhà tài trợ chính” NATO; lãnh đạo của khối này cũng không giấu diếm sự thất vọng trước việc Ukraine không thực hiện được cuộc phản công đã hứa; đồng thời cho rằng kết quả chiến đấu của Ukraine thấp hơn nhiều so với dự kiến. Một số chính trị gia Ukraine thậm chí còn đổ lỗi cho Tướng Zaluzhny, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine; họ cho rằng, cuộc phản công thất bại vì Quân đội Ukraine không đưa ra được phương án tác chiến, Dù lý do là gì, thì có một điều chắc chắn là chiến lược quân sự của Ukraine đã có những thay đổi đáng kể. Ngày nay, sự nhiệt tình của các nước phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang dần suy giảm; hơn nữa, đối mặt với mùa đông khắc nghiệt và kéo dài, không biết Quân đội Ukraine có thể cầm cự được bao lâu. Cách đây một thời gian, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của vệ binh Chechen của Nga, ông Aravudinov đã tuyên bố trước công chúng rằng, mùa đông năm nay sẽ mang tính quyết định; và mùa xuân tới, Quân đội Ukraine có thể sẽ đồng ý đàm phán với Nga. Có thể thấy câu này không chỉ là nói suông.