Kết quả cuộc “đại phản công mùa hè 2023” của Ukraine trở về 0

Theo thông tin từ các hãng tin nhà nước Nga như TASS, RIA Novosti và Sputnik, các quan chức Nga cho biết, Quân đội Ukraine đã mất khả năng kháng cự và đang rút khỏi ngôi làng Rabotino mang tính biểu tượng mà họ đã chiếm được trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Ông Rogov, một quan chức thân Nga ở vùng Zaporozhye do Nga kiểm soát hôm 1/5 cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Komsomolskaya Pravda rằng, quân Nga đã cắm cờ ở phía bắc làng Rabotino, sau khi buộc Quân đội Ukraine rút khỏi khu vực này. “Cuộc giao tranh chính ở mặt trận Zaporozhye đang diễn ra trên hướng Orekhiv, đặc biệt là gần làng Rabotino. Sự kháng cự có tổ chức gần như biến mất và tàn quân của Quân đội Ukraine đang rút lui khỏi khu vực phía bắc làng Rabotino. Điều này cho thấy quân Nga đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ ngôi làng", ông Rogov cho biết thêm. Ông Rogov cũng cho biết, có đủ bằng chứng cho thấy quân Ukraine đã rút chạy khỏi làng Rabotino, đồng thời nhấn mạnh rằng, trong làng không còn ngôi nhà nào còn nguyên vẹn và rất khó để giữ vững vị trí phòng thủ. "Có thể nói, quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát làng Rabotino, nhưng ngôi làng về cơ bản vẫn nằm trong vùng xám. Chúng ta cần phải đẩy kẻ thù đi xa hơn", ông Rogov nói. Ông cũng cho biết, ông không thể hiểu tại sao quân Ukraine cố gắng bám lấy ngôi làng, để bị Nga trút hỏa lực vào đó. Đoạn video được truyền thông Nga công bố trước đó cho thấy, một số trực thăng vũ trang của Không quân Nga bay vòng gần Rabotino và phóng tên lửa xuống mặt đất; trong khi pháo binh và xe tăng tấn công các vị trí của quân Ukraine trong làng. Còn hãng tin TASS thì cho rằng, Bộ Quốc phòng Nga hồi cuối tháng 2/2024 thông báo rằng, Quân đội Nga đã thiết lập thành công một đầu cầu ở làng Rabotino trong chiến dịch tấn công. Trong hai tháng qua, Quân đội Ukraine đã cố gắng đánh bật quân Nga ra khỏi đầu cầu này, bằng cách tăng thêm quân tiếp viện từ các khu vực khác, nhưng không thành công. Hãng tin Nga RIA Novosti thì cho biết, Rabotino là ngôi làng có tính chất chiến lược, nằm trên tiền tuyến của tỉnh Zaporozhye, là một trong những mục tiêu mà Ukraine lên kế hoạch tái chiếm ngay trong ngày đầu tiên của cuộc phản công lớn vào đầu tháng 6/2023. Tuy nhiên, gần ba tháng sau, quân Kiev mới tiến được vào làng và chịu thương vong nặng nề. Trang Sputnik đề cập, để chiếm ngôi làng này, Ukraine đã sử dụng 10 lữ đoàn thuộc lực lượng dự bị chiến lược, được huấn luyện ở phương Tây tham gia chiến dịch. Rabotino cũng được xem là ngôi làng mang biểu tượng với Ukraine vì nó là một trong số ít lãnh thổ mà Quân đội Ukraine chật vật mới giành được trong cuộc phản công bất thành vào mùa hè năm ngoái. Vào thời điểm đó, Quân đội Ukraine đã chiếm được Rabotino, nhưng bị Nga tấn công từ cả 3 phía để ngăn họ đạt thêm đà tiến. Theo Sputnik, các cánh đồng bên ngoài ngôi làng Rabotino được đặt biệt danh là "Quảng trường Bradley", vì có số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy ở đó, đồng thời khu vực này cũng là nơi có nhiều xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 do Đức sản xuất bị phá hủy. Theo mô tả có liên quan, nếu không có gì thay đổi, phía Ukraine sẽ phải rút hoàn toàn khỏi khu vực Rabotino, do Nga tiếp tục phản công quá mạnh. Hiện quân Ukraine nằm trong tuyến phòng thủ vòng cung ở phía nam Orekhiv và đang bị tấn công từ ba phía, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù việc Ukraine rút khỏi Rabotino sẽ tạm thời giảm bớt áp lực, nhưng nó cũng thể hiện một bước thụt lùi mang tính biểu tượng đối với lực lượng Kiev trong cuộc xung đột, vì họ sẽ buộc phải rời bỏ các khu vực đã giành được với tổn thất lớn về thương vong và vũ khí trang bị. Còn trên hướng Nam Donetsk, khu vực giáp giới với Zaporozhye, dưới áp lực tiến công của quân Nga, quân Ukraine bắt đầu rút lui khỏi làng Urozhaynoye, nơi mà họ tốn nhiều công sức mới chiếm được vào tháng 8 năm ngoái và được Tổng thống Zelensky hết lời ngợi khen. Hiện gần một nửa ngôi làng Urozhaynoye đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; các đơn vị chiến đấu của Nga tiến vào khu làng này từ phía nam và thiết lập đầu cầu tại đó. Hiện quân Ukraine đang rút lui về phía làng Makarovka ở phía bắc, nơi mà họ đã chiếm được vào mùa hè năm ngoái. Quân Nga ở Urozhainy vẫn tiếp tục tiến về phía bắc; theo nhiều nguồn tin khác nhau, họ đã tiến vào một khu vực rộng từ 1,2 đến 3,5 km và ở độ sâu 600-700 mét. Một quân nhân Nga có biệt danh “Kislyak” đã viết trên kênh Telegram của mình rằng, phía bắc và trung tâm khu làng Urozhaynoye đang bị máy bay chiến đấu Nga bắn phá. Cuộc tiến quân thành công của quân Nga tại Urozhainy cũng được các nguồn tin từ Ukraine xác nhận. Ngoài ra, quân Nga đã chiếm được các vị trí của Ukraine trong đồn điền rừng phía nam làng Staromayorsky. Lực lượng không quân của Sư đoàn Không quân 11 của Nga đang hoạt động tích cực và phá hủy trung tâm triển khai quân tạm thời của Ukraine tại đây. (Nguồn ảnh: Sputnik, RIA Novosti, CNN, ABC News).

Theo thông tin từ các hãng tin nhà nước Nga như TASS, RIA Novosti và Sputnik, các quan chức Nga cho biết, Quân đội Ukraine đã mất khả năng kháng cự và đang rút khỏi ngôi làng Rabotino mang tính biểu tượng mà họ đã chiếm được trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Ông Rogov, một quan chức thân Nga ở vùng Zaporozhye do Nga kiểm soát hôm 1/5 cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Komsomolskaya Pravda rằng, quân Nga đã cắm cờ ở phía bắc làng Rabotino, sau khi buộc Quân đội Ukraine rút khỏi khu vực này. “Cuộc giao tranh chính ở mặt trận Zaporozhye đang diễn ra trên hướng Orekhiv, đặc biệt là gần làng Rabotino. Sự kháng cự có tổ chức gần như biến mất và tàn quân của Quân đội Ukraine đang rút lui khỏi khu vực phía bắc làng Rabotino. Điều này cho thấy quân Nga đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ ngôi làng", ông Rogov cho biết thêm. Ông Rogov cũng cho biết, có đủ bằng chứng cho thấy quân Ukraine đã rút chạy khỏi làng Rabotino, đồng thời nhấn mạnh rằng, trong làng không còn ngôi nhà nào còn nguyên vẹn và rất khó để giữ vững vị trí phòng thủ. "Có thể nói, quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát làng Rabotino, nhưng ngôi làng về cơ bản vẫn nằm trong vùng xám. Chúng ta cần phải đẩy kẻ thù đi xa hơn", ông Rogov nói. Ông cũng cho biết, ông không thể hiểu tại sao quân Ukraine cố gắng bám lấy ngôi làng, để bị Nga trút hỏa lực vào đó. Đoạn video được truyền thông Nga công bố trước đó cho thấy, một số trực thăng vũ trang của Không quân Nga bay vòng gần Rabotino và phóng tên lửa xuống mặt đất; trong khi pháo binh và xe tăng tấn công các vị trí của quân Ukraine trong làng. Còn hãng tin TASS thì cho rằng, Bộ Quốc phòng Nga hồi cuối tháng 2/2024 thông báo rằng, Quân đội Nga đã thiết lập thành công một đầu cầu ở làng Rabotino trong chiến dịch tấn công. Trong hai tháng qua, Quân đội Ukraine đã cố gắng đánh bật quân Nga ra khỏi đầu cầu này, bằng cách tăng thêm quân tiếp viện từ các khu vực khác, nhưng không thành công. Hãng tin Nga RIA Novosti thì cho biết, Rabotino là ngôi làng có tính chất chiến lược, nằm trên tiền tuyến của tỉnh Zaporozhye, là một trong những mục tiêu mà Ukraine lên kế hoạch tái chiếm ngay trong ngày đầu tiên của cuộc phản công lớn vào đầu tháng 6/2023. Tuy nhiên, gần ba tháng sau, quân Kiev mới tiến được vào làng và chịu thương vong nặng nề. Trang Sputnik đề cập, để chiếm ngôi làng này, Ukraine đã sử dụng 10 lữ đoàn thuộc lực lượng dự bị chiến lược, được huấn luyện ở phương Tây tham gia chiến dịch. Rabotino cũng được xem là ngôi làng mang biểu tượng với Ukraine vì nó là một trong số ít lãnh thổ mà Quân đội Ukraine chật vật mới giành được trong cuộc phản công bất thành vào mùa hè năm ngoái. Vào thời điểm đó, Quân đội Ukraine đã chiếm được Rabotino, nhưng bị Nga tấn công từ cả 3 phía để ngăn họ đạt thêm đà tiến. Theo Sputnik, các cánh đồng bên ngoài ngôi làng Rabotino được đặt biệt danh là "Quảng trường Bradley", vì có số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy ở đó, đồng thời khu vực này cũng là nơi có nhiều xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 do Đức sản xuất bị phá hủy. Theo mô tả có liên quan, nếu không có gì thay đổi, phía Ukraine sẽ phải rút hoàn toàn khỏi khu vực Rabotino, do Nga tiếp tục phản công quá mạnh. Hiện quân Ukraine nằm trong tuyến phòng thủ vòng cung ở phía nam Orekhiv và đang bị tấn công từ ba phía, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù việc Ukraine rút khỏi Rabotino sẽ tạm thời giảm bớt áp lực, nhưng nó cũng thể hiện một bước thụt lùi mang tính biểu tượng đối với lực lượng Kiev trong cuộc xung đột, vì họ sẽ buộc phải rời bỏ các khu vực đã giành được với tổn thất lớn về thương vong và vũ khí trang bị. Còn trên hướng Nam Donetsk, khu vực giáp giới với Zaporozhye, dưới áp lực tiến công của quân Nga, quân Ukraine bắt đầu rút lui khỏi làng Urozhaynoye, nơi mà họ tốn nhiều công sức mới chiếm được vào tháng 8 năm ngoái và được Tổng thống Zelensky hết lời ngợi khen. Hiện gần một nửa ngôi làng Urozhaynoye đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; các đơn vị chiến đấu của Nga tiến vào khu làng này từ phía nam và thiết lập đầu cầu tại đó. Hiện quân Ukraine đang rút lui về phía làng Makarovka ở phía bắc, nơi mà họ đã chiếm được vào mùa hè năm ngoái. Quân Nga ở Urozhainy vẫn tiếp tục tiến về phía bắc; theo nhiều nguồn tin khác nhau, họ đã tiến vào một khu vực rộng từ 1,2 đến 3,5 km và ở độ sâu 600-700 mét. Một quân nhân Nga có biệt danh “Kislyak” đã viết trên kênh Telegram của mình rằng, phía bắc và trung tâm khu làng Urozhaynoye đang bị máy bay chiến đấu Nga bắn phá. Cuộc tiến quân thành công của quân Nga tại Urozhainy cũng được các nguồn tin từ Ukraine xác nhận. Ngoài ra, quân Nga đã chiếm được các vị trí của Ukraine trong đồn điền rừng phía nam làng Staromayorsky. Lực lượng không quân của Sư đoàn Không quân 11 của Nga đang hoạt động tích cực và phá hủy trung tâm triển khai quân tạm thời của Ukraine tại đây. (Nguồn ảnh: Sputnik, RIA Novosti, CNN, ABC News).