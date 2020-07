Thiết kế siêu quái dị của xe tăng hạng nặng KV-2 Liên Xô

Những kinh nghiệm từ cuộc chiến tranh ở Tây Ban Nha 1936-1939 đã khiến Hồng quân Liên Xô nhận thấy vai trò của xe tăng hạng nặng - “cái đinh” của lực lượng thiết giáp. Việc nghiên cứu thiết kế mẫu xe tăng hạng nặng mới đã được đẩy mạnh. Các mẫu thử nghiệm đã tham chiến trong chiến tranh Liên Xô - Phần Lan, và sau đó mẫu thiết kế KV (viết tắt tên của Nguyên soái Kliment Voroshilov) đã được chọn. Có hai phiên bản chính của xe tăng KV được sản xuất với qui mô tương đối lớn là xe tăng KV-1 (mang pháo 76mm) và KV-2 (mang lựu pháo 152mm), mà chủ yếu là KV-1 với số lượng trên 5.000 chiếc xuất xưởng trong giai đoạn 1939-1943. Trong khi đó, chỉ có vỏn vẹn 213 chiếc KV-2 được sản xuất. Xe tăng hạng nặng KV-2 có ngoại hình khá đồ sộ với tháp pháo lớn chưa từng thấy có phần vuông vức. Nhưng chính tháp pháo khá lạ đó khiến KV-2 trông hung dữ hơn, khiến kẻ địch phải kinh sợ nếu lần đầu chạm mắt. "Con quái vật" dài 6,95m, rộng 3,32m và cao 3,25m, nặng đến 52 tấn. Lớp giáp của xe lên đến 75mm, và có thể tăng lên đến 110mm ở những vị trí quan trọng. Do khối lượng rất lớn nên KV-2 sử dụng động cơ diesel B-2K công suất 500 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 34km/h, tầm hoạt động 140km. Nhìn chung, truyền động của xe không đáng tin cậy, sức cơ động thấp. Vũ khí chính của xe là lựu pháo M-10 cỡ 152mm, ngoài ra còn có 3 súng máy DT 7,62mm. Đạn pháo 152mm không phải là đạn xuyên giáp chống tăng, mà là đạn nổ chống công sự. Tuy nhiên với khối lượng lên đến 51 kg, đạn pháo mang theo lượng thuốc nổ lớn đủ sức thổi bay tháp pháo xe tăng địch, và thực tế đã chứng minh điều này: Rất nhiều xe tăng của Đức Quốc xã đã bị xe tăng hạng nặng KV-2 tiêu diệt, đặc biệt là trong những ngày đầu Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ý đồ thiết kế KV-2 không phải là cho nhiệm vụ chống tăng. Các xe tăng KV-2 được biên chế thành các tiểu đoàn (15 chiếc), nằm trong đội hình các sư đoàn tăng xung kích, với nhiệm vụ bắn phá, chế áp các công sự kiên cố của địch bằng đạn phá bê tông. Tuy nhiên, do hoàn cảnh của Liên Xô vào thời kì Chiến tranh thế giới thứ hai, KV-2 đã phải chuyển sang làm nhiệm vụ chống tăng, và đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Sự bất hợp lí trong việc thiết kế một xe tăng nặng nề và việc trang bị loại pháo không phù hợp cho chống tăng đã làm việc sản xuất xe tăng KV-2 đã bị dừng lại chỉ vài tháng sau khi chiến tranh vệ quốc vĩ đại bùng nổ. Ảnh: Không gian bên trong KV-2. Nhưng những kinh nghiệm sản xuất và sử dụng KV-2 vẫn được áp dụng cho việc chế tạo các xe tăng hạng nặng IS, cũng như các pháo tấn công tự hành của Hồng quân Liên Xô. Video Súng trường Degtyarov - Mũi giáo giúp Liên Xô đương đầu với biển xe tăng Đức - Nguồn: QPVN

Những kinh nghiệm từ cuộc chiến tranh ở Tây Ban Nha 1936-1939 đã khiến Hồng quân Liên Xô nhận thấy vai trò của xe tăng hạng nặng - “cái đinh” của lực lượng thiết giáp. Việc nghiên cứu thiết kế mẫu xe tăng hạng nặng mới đã được đẩy mạnh. Các mẫu thử nghiệm đã tham chiến trong chiến tranh Liên Xô - Phần Lan, và sau đó mẫu thiết kế KV (viết tắt tên của Nguyên soái Kliment Voroshilov) đã được chọn. Có hai phiên bản chính của xe tăng KV được sản xuất với qui mô tương đối lớn là xe tăng KV-1 (mang pháo 76mm) và KV-2 (mang lựu pháo 152mm), mà chủ yếu là KV-1 với số lượng trên 5.000 chiếc xuất xưởng trong giai đoạn 1939-1943. Trong khi đó, chỉ có vỏn vẹn 213 chiếc KV-2 được sản xuất. Xe tăng hạng nặng KV-2 có ngoại hình khá đồ sộ với tháp pháo lớn chưa từng thấy có phần vuông vức. Nhưng chính tháp pháo khá lạ đó khiến KV-2 trông hung dữ hơn, khiến kẻ địch phải kinh sợ nếu lần đầu chạm mắt. "Con quái vật" dài 6,95m, rộng 3,32m và cao 3,25m, nặng đến 52 tấn. Lớp giáp của xe lên đến 75mm, và có thể tăng lên đến 110mm ở những vị trí quan trọng. Do khối lượng rất lớn nên KV-2 sử dụng động cơ diesel B-2K công suất 500 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 34km/h, tầm hoạt động 140km. Nhìn chung, truyền động của xe không đáng tin cậy, sức cơ động thấp. Vũ khí chính của xe là lựu pháo M-10 cỡ 152mm, ngoài ra còn có 3 súng máy DT 7,62mm. Đạn pháo 152mm không phải là đạn xuyên giáp chống tăng, mà là đạn nổ chống công sự. Tuy nhiên với khối lượng lên đến 51 kg, đạn pháo mang theo lượng thuốc nổ lớn đủ sức thổi bay tháp pháo xe tăng địch, và thực tế đã chứng minh điều này: Rất nhiều xe tăng của Đức Quốc xã đã bị xe tăng hạng nặng KV-2 tiêu diệt, đặc biệt là trong những ngày đầu Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ý đồ thiết kế KV-2 không phải là cho nhiệm vụ chống tăng. Các xe tăng KV-2 được biên chế thành các tiểu đoàn (15 chiếc), nằm trong đội hình các sư đoàn tăng xung kích, với nhiệm vụ bắn phá, chế áp các công sự kiên cố của địch bằng đạn phá bê tông. Tuy nhiên, do hoàn cảnh của Liên Xô vào thời kì Chiến tranh thế giới thứ hai, KV-2 đã phải chuyển sang làm nhiệm vụ chống tăng, và đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Sự bất hợp lí trong việc thiết kế một xe tăng nặng nề và việc trang bị loại pháo không phù hợp cho chống tăng đã làm việc sản xuất xe tăng KV-2 đã bị dừng lại chỉ vài tháng sau khi chiến tranh vệ quốc vĩ đại bùng nổ. Ảnh: Không gian bên trong KV-2. Nhưng những kinh nghiệm sản xuất và sử dụng KV-2 vẫn được áp dụng cho việc chế tạo các xe tăng hạng nặng IS, cũng như các pháo tấn công tự hành của Hồng quân Liên Xô. Video Súng trường Degtyarov - Mũi giáo giúp Liên Xô đương đầu với biển xe tăng Đức - Nguồn: QPVN