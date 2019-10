Tận mục dàn xe tăng Liên Xô - "hàng gán nợ" của Nga cho Hàn Quốc

Nga là chính thể kế thừa hợp pháp của Liên Xô sau khi Liên bang Xã hội Chủ nghĩa này tan rã vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Không chỉ kế thừa lại một quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, Nga còn kế thừa luôn... những khoản nợ quốc tế khổng lồ từ thời Liên Xô để lại. Nguồn ảnh Rustam Bogaudinov. Một trong những chủ nợ lớn bậc nhất của Nga thời bấy giờ là Hàn Quốc. Đối mặt với việc một loạt các khoản nợ từ thời Liên Xô tới hạn phải thanh toán cho Hàn Quốc, Nga đã quyết định sử dụng vũ khí để gán nợ cho Seoul vì lúc này Moscow gần như không còn ngoại tệ để trả nợ nước ngoài. Nguồn ảnh Rustam Bogaudinov. Loại vũ khí chủ yếu được mang ra "gán nợ" là những chiếc xe tăng T-80U. Nga lựa chọn loại xe tăng này phần nhiều là do vào thời điểm đầu thập niên 90, đây là loại xe tăng... đắt đỏ nhất mà Nga sử dụng trong biên chế của mình. Nguồn ảnh Rustam Bogaudinov. Tổng cộng có tới 33 xe tăng chủ lực T-80U cùng với 10 xe tăng chỉ huy phiên bản T-80UK được phía Nga chuyển giao cho Hàn Quốc trong thời gian từ năm 1996 cho tới năm 2005 để gán nợ. Nguồn ảnh Rustam Bogaudinov. Phía Hàn Quốc cực kỳ thích thú khi được tiếp cận với loại xe tăng này vì đây là những xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ tua-bin - loại động cơ xe tăng hiện đại bậc nhất thời bấy giờ với công suất cực cao trong khi kích thước lại nhỏ hơn động cơ thường. Nguồn ảnh Rustam Bogaudinov. Từ xe tăng T-80 do Nga gán nợ, Hàn Quốc đã nghiên cứu và phát triển dòng xe tăng K2 Black Panther hiện đại sau này. Nguồn ảnh Rustam Bogaudinov. Chưa dừng lại ở đó, Hàn Quốc còn nhận được một loạt các xe chiến đấu bộ binh BMP-3 - loại xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất thời điểm bấy giờ của Liên Xô. Nguồn ảnh Rustam Bogaudinov. Tổng cộng Hàn Quốc nhận được 33 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 từ phía Nga. Cho tới năm 2005, Hàn Quốc lại tiếp tục đặt thêm 37 xe chiến đấu bộ binh loại này từ Moscow để tăng cường sức chiến đấu của quân đội nước này. Nguồn ảnh Rustam Bogaudinov. Cho tới hiện tại, toàn bộ các loại phương tiện chiến đấu và thiết giáp do Nga gán nợ từ thời Liên Xô này vẫn còn được Hàn Quốc sử dụng tốt trong biên chế của mình. Nguồn ảnh Rustam Bogaudinov. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-80 của Nga thể hiện khả năng cơ động của mình.

