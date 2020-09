Thiệt hại của quân đội Azerbaijan tăng sốc sau 2 ngày đụng độ Armenia

Xung đột giữa Azerbaijan và Armenia bùng phát nghiêm trọng từ hôm 27/9 dẫn đến tổn thất lớn cho cả hai bên. Được giới quan sát đánh giá là “cửa trên”, có tiềm lực, sức mạnh quân sự nhỉnh hơn Armenia nhưng đến nay những thiệt hại của Azerbaijan về mặt khí tài, con người cũng không nhỏ. Theo số liệu tính đến tối 28/9, thiệt hại của Quân đội Azerbaijan đã tăng gấp đôi. Theo hãng tin REGNUM của Nga, sau một cuộc họp ngày 28/9, Quân đội Azerbaijan được xác nhận đã mất 47 thiết giáp (chủ yếu là xe tăng), 36 máy bay không người lái và hơn 400 binh sĩ chết hoặc bị thương. Ngoài ra Azerbaijan cũng chịu thêm tổn thất nghiêm trọng về lực lượng không quân. Cụ thể, sau 2 ngày đụng độ với Armenia, Không quân Azerbaijan đã bị bắn rơi 4 trực thăng, 1 máy bay quân sự. Kế hoạch chuyển lính dù đến vùng ly khai Nagorno-Karabakh và thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo binh của Azerbaijan cũng coi như đã “phá sản” hoàn toàn. Trước đó, dường như để “khoe thành tích” và “tự động viên” mình, Quân đội Azerbaijan cũng công bố một số video, hình ảnh, tin tức về việc phá hủy, tiêu diệt nhiều khí tài, hệ thống phòng không của Armenia. Trong cuộc giao tranh hôm 27/9, Quân đội Armenia đã bị Azerbaijan tiêu diệt 22 xe tăng, 15 hệ thống tên lửa phòng không Osa, 8 khẩu pháo và 18 máy bay không người lái. tổn thất của quân đội Armenia theo ước tính của phía Azerbaijan vào khoảng 550 quân nhân (bao gồm cả chết và bị thương). Lực lượng vũ trang Azerbaijan cũng chia sẻ một đoạn video cho thấy các xe bọc thép hạng nặng của quân đội Armenia bị phá hủy. Ngoài ra, họ còn "xóa sổ 3 kho đạn dược của đối phương". Phản ứng lại với thông tin này, trước mắt Armenia cho rằng con số 550 người là vô căn cứ, còn lại họ chưa bình luận về số khí tài mà Azerbaijan tuyên bố đã phá hủy. Giao tranh ác liệt nổ ra vào sáng 27/9 (giờ GMT) tại vùng Nagorno-Karabakh – được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Azerbaijan nhưng hiện do Armenia kiểm soát. Giao tranh ác liệt nổ ra vào sáng 27/9 (giờ GMT) tại vùng Nagorno-Karabakh – được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Azerbaijan nhưng hiện do Armenia kiểm soát. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hiện đang làm việc để thúc đẩy các bên ngừng bắn và đàm phán nhằm ổn định tình hình. Thủ tướng Albania Edi Rama, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), kêu gọi các bên ngừng giao tranh. Video Lực lượng vũ trang Azerbaijan phá hủy nhiều thiết giáp của Armenia - Nguồn: Bộ Quốc phòng Azerbaijan

