Thiết giáp nhảy dù Wiesel của Đức còn đủ sức "xưng bá" phương Tây?

Xe thiết giáp nhảy dù Wiesel-1 do công ty Porsche phát triển vào cuối những năm 1970 cho Quân đội Đức. Điểm nổi bật của dòng xe thiết giáp đổ bộ đường không này là thiết kế rất "mi nhon". Nó có trọng lượng chiến đấu chỉ 2,8 tấn. Wiesel có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau như trinh sát, chỉ huy, kiểm soát chiến trường, tiếp tế, cứu thương và cả nhiệm vụ chống tăng. Do có trọng lượng nhẹ nên Wiesel rất dễ dàng vận chuyển bằng các máy bay vận tải và nhảy dù xuống chiến trường khi cần thiết. Xe thiết giáp nhảy dù Wiesel-1 có thể trang bị pháo 20 mm hoặc bệ phóng tên lửa chống tăng TOW. Đến năm 2001, Quân đội Đức đưa vào hoạt động thế hệ dòng xe thiết giáp đổ bộ đường không mang tên Wiesel-2. Wiesel-2 dài hơn một chút so với trước để phù hợp với động cơ mới mạnh hơn. Một cải tiến quan trọng là bổ sung hệ thống bảo vệ ê kíp vận hành trước tác nhân sinh hóa học NBC. Biến thể này có cấu hình vũ khí đa dạng hơn. Nó có thể lắp súng máy 7,62 mm hoặc cối 120 mm, tên lửa chống tăng TOW. Xe thiết giáp đa năng Wiesel-1/2 có thể di chuyển với tốc độ tối đa từ 70-85 km/h. Khả năng cơ động cao chính là lợi thế lớn của dòng xe thiết giáp tí hon này. Trong ảnh là biến thể Wiesel-2 thiết kế cho nhiệm vụ phòng không tầm thấp. Wiesel-1/2 là dòng xe thiết giáp duy nhất ở phương Tây có khả năng nhảy dù từ máy bay vận tải. Video Lính Nga huấn luyện nhảy dù - Nguồn: QPVN

