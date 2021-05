Thèm khát dàn tiêm kích hạng nặng hiện đại nhất khu vực Trung Đông

Ai Cập là quốc gia đang tìm lại sức mạnh không quân của họ sau 40 năm bị lãng quên, khi trở thành khách hàng nước ngoài thứ hai (sau Trung Quốc) của máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không thế hệ 4 ++, hiện đại nhất của Nga là Su-35. Sau khi lật đổ chính phủ Hồi giáo thân phương Tây của Ai Cập vào năm 2013, giới lãnh đạo nước này đã mua máy bay chiến đấu hạng trung MiG-29M, hệ thống phòng không S-300V4 và một loạt vũ khí tiên tiến khác của Nga và chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Su-35 được đánh giá là máy bay chiến đấu hiện đại nhất, không chỉ ở Trung Đông, mà còn ở châu Phi. Su-35 có một loạt các tính năng hiện đại bao gồm tiết diện phản xạ radar thấp, động cơ vectơ lực đẩy ba chiều, radar Irbis-E rất mạnh và khả năng tiếp cận tên lửa không đối không R-37M, với tầm bắn đến 400km và tốc độ Mach 6. Với Su-35 và Rafale mua của Pháp, có khả năng Ai Cập sẽ bắt đầu loại biên số máy bay F-16 cũ, chỉ có khả năng không chiến trong tầm nhìn; đưa Không quân Ai Cập trở lại thời kỳ hoàng kim vào thập niên 1970. Trong khu vực Trung Đông, không thể không nhắc đến "đại gia" Arab Saudi, với khả năng tài chính và mức độ chịu chi của các "ông hoàng" Arab Saudi, những vũ khí hiện đại nhất, đều được Arab Saudi mua sắm; trong đó có chiến đấu cơ hạng nặng F-15SA, phiên bản Boeing chế tạo riêng cho Arab Saudi. F-15SA là biến thể tiên tiến nhất của F-15 đang được sử dụng ở bất kỳ đâu trên thế giới hiện nay, dựa trên những tiến bộ dành cho các thiết kế F-15K được chế tạo cho Hàn Quốc, F-15SG của Singapore. Hơn chiếc 70 F-15SA được sản xuất mới hoàn và 70 F-15S được nâng cấp lên tiêu chuẩn F-15SA. Đưa Arab Saudi trở thành lực lượng không quân hàng đầu khu vực. Không phải bàn cãi, Không quân Israel là lực lượng có sức mạnh, không chỉ hàng đầu trong khu vực mà cả trên thế giới. Không quân Israel cũng là quốc gia đầu tiên và duy nhất hiện nay trong khu vực Trung Đông, đang sở hữu chiến đấu cơ tàng hình F-35. F-35 sở hữu một loạt các tính năng tiên tiến, đó là tính năng tàng hình, hệ thống điện tử và các cảm biến hết sức hiện đại, khả năng tác chiến mạng. F-35 còn có khả năng bay hành trình siêu âm cũng như có thể thực hiện đột phá vào sâu lãnh thổ đối phương, mà không hề bị phát hiện. Điểm yếu của F-35 là khoang vũ khí của nó chỉ mang được 4 tên lửa không đối không, nếu so với cơ số 12 tên lửa của F-15SA và của 14 tên lửa của Su-35. Nhưng hạn chế chính của F-35 hiện nay, đó là chưa hình thành được khả năng chiến đấu, do các vấn đề nghiêm trọng về lỗi thiết kế, dự kiến là không thể khắc phục được trước năm 2025. Từng là một "ông lớn" tại khu vực Trung Đông và có mối quan hệ tốt với Mỹ, trước kia Iran được Mỹ bán cho loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của họ là F-14 Tomcat; F-14 từng là chiến đấu cơ hạng nặng hiện đại nhất tại khu vực Trung Đông vào thập niên 1970 đến 1980; Iran cũng là khách hàng nước ngoài duy nhất của loại chiến đấu cơ này. F-14 được chứng minh là cực kỳ đáng gờm trong chiến đấu, với nhiều lần bắn hạ máy bay đối phương có người lái hơn bất kỳ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư nào khác. Tính đến nay, F-14 đã bắn rơi hơn 160 máy bay phản lực của Iraq trong Chiến tranh Iran-Iraq, nhưng chỉ tổn thất ba chiếc trong không chiến. Mặc dù F-14 tại Mỹ đã bị phá hủy hoàn toàn, để những kẻ buôn lậu không thể khai thác phụ tùng chính hãng bán cho Iran. Mặc dù trong điều kiện thiếu hụt nghiêm trọng phụ tùng thay thế và tên lửa, số F-14 của Iran vẫn được nâng cấp; có khả năng Nga và Iran đã giúp Iran nâng cấp số F-14 và một số loại máy bay khác. Các nguồn tin của Iran khẳng định, F-14 là một trong những máy bay chiến đấu có khả năng nhất trong khu vực (?), khi số F-14 của Iran được nâng cấp với radar mới và lớn hơn các loại radar trên máy bay chiến đấu của đối thủ như F-15 và F-35, cùng tên lửa không đối không mới. Tên lửa Fakour 90 của Iran trang bị trên F-14, được sao chép từ tên lửa AIM-54 của Mỹ, có tính năng rất cao, tầm bắn ước tính 300km và tốc độ vượt quá Mach 5. Đây là một trong những tên lửa không đối không mạnh nhất trên thế giới, nhưng do trọng lượng nặng, nên chỉ những chiếc F-14 mới có thể trang bị. Một loại chiến đấu cơ hạng nặng nữa của đại gia Arab Saudi là Eurofighter Typhoon; đây là loại chiến đấu cơ do châu Âu hợp tác phát triển. Eurofighter có tính năng kém và và rẻ hơn F-15 Eagle, và việc mua Typhoon được cho là chủ yếu vì lý do chính trị. Tuy nhiên nó có tính năng cao hơn nhiều chiến đấu cơ F-16 và MiG-29 của các quốc gia khu vực. Không giống như phiên bản Eurofighter Typhoon mà Kuwait đặt hàng gần đây, phiên bản Typhoon của Arab Saudi thiếu một số tính năng tiên tiến như radar AESA, hoặc tên lửa không đối không tầm xa Meteor; có nghĩa là khả năng không đối không của chúng ở tầm xa hơn kém hơn các loại chiến đấu cơ hạng nặng trong khu vực. Nguồn ảnh: Topwar. Máy bay tiêm kích Eurofighter Typhoon của châu Âu có gì đặc biệt hơn so với tiêm kích Nga, tiêm kích Mỹ. Nguồn: QPVN.

